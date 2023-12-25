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Eski Wimbledon şampiyonu Marion Bartoli şok geri dönüşünü duyurdu

33 yaşındaki Marion Bartoli WTA Tour'a şok dönüşünü açıkladı

2013'te Wimbledon'ı kazandıktan bir ay sonra emekli oldu

Fransız yıldız Mart 2018'de Miami Açık'ta oynamayı umuyor

Ama şimdi, dört yıldan biraz fazla bir süre sonra, Fransız Marion Bartoli geri döndü.

"Size söylemem gereken bir şey var - bu yıl profesyonel tura geri dönüyorum!" Bartoli, ilk grand slam zaferinin ardından aniden emekli olması kadar beklenmedik bir Twitter duyurusuyla hayranlarına seslendi.

"Bu büyük bir meydan okuma olacak ve önümde hala çok fazla antrenman var," diye ekledi, "ancak Mart ayına ve Miami Açık'a hazır olmayı umuyorum."

33 yaşındaki Bartoli, seçkin kariyeri boyunca sekiz WTA şampiyonluğu kazandı ve kariyerinin en yüksek sıralaması olan dünya 7 numarasına ulaştı.

En büyük başarısını ise 2013 yılında Wimbledon'da tek bir set bile kaybetmeden Venus Rosewater Çanağı'nı kaldırarak elde etti.

Marion Bartoli'nin kariyerine geri dönüp baktığımızda

Bartoli, Merkez Kort'u aydınlattıktan sadece 39 gün sonra, tekrarlayan sakatlıklar ve inatçı sakatlıkları gerekçe göstererek gözyaşları içinde spordan emekli olduğunu açıkladı.

"Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm... ama artık vücudum her şeyle başa çıkamıyor" diyen Bartoli, gazetecilere "Geri dönmeyeceğim. Bu iş bitti."

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Beklenmedik bir dönüş

Asla asla deme. Bartoli, WTA Tour'a geri dönen eski grand slam şampiyonlarının sonuncusu.

Tenis efsaneleri Kim Clijsters, Martina Hingis, Justine Henin ve Lindsay Davenport oyunun cazibesine karşı koyamadılar ve yeniden canlanmış olarak geri döndüler.

Marion Bartoli: Kortta ve kort dışında bir sanatçı

Şimdi Bartoli de aynı şeyi yapmaya hazır görünüyor.

Fransız kadın tenisçi, "Sizlerin önünde tekrar korta çıkmayı, özellikle Paris'te, Roland Garros'ta, kendi ülkemde ve aynı zamanda Fed Cup ve Wimbledon'da desteğinizi hissetmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. "Bunun için sabırsızlanıyorum!"

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Bartoli'nin korta dönmeyi beklediği Miami Açık, 19 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com