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Eski Wimbledon şampiyonu Marion Bartoli şok geri dönüşünü duyurdu

İlk Grand Slam şampiyonluğunu kazandıktan sadece bir ay sonra tenisi bırakarak dünyayı şaşkına çevirdi. Ama şimdi, dört yıl sonra, Fransız Marion Bartoli geri döndü.

 and  Ann Bradley
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Öne çıkan hikayeler

Eski Wimbledon şampiyonu Marion Bartoli şok geri dönüşünü duyurdu

33 yaşındaki Marion Bartoli WTA Tour'a şok dönüşünü açıkladı

2013'te Wimbledon'ı kazandıktan bir ay sonra emekli oldu

Fransız yıldız Mart 2018'de Miami Açık'ta oynamayı umuyor

Ama şimdi, dört yıldan biraz fazla bir süre sonra, Fransız Marion Bartoli geri döndü.

"Size söylemem gereken bir şey var - bu yıl profesyonel tura geri dönüyorum!" Bartoli, ilk grand slam zaferinin ardından aniden emekli olması kadar beklenmedik bir Twitter duyurusuyla hayranlarına seslendi.

"Bu büyük bir meydan okuma olacak ve önümde hala çok fazla antrenman var," diye ekledi, "ancak Mart ayına ve Miami Açık'a hazır olmayı umuyorum."

33 yaşındaki Bartoli, seçkin kariyeri boyunca sekiz WTA şampiyonluğu kazandı ve kariyerinin en yüksek sıralaması olan dünya 7 numarasına ulaştı.

En büyük başarısını ise 2013 yılında Wimbledon'da tek bir set bile kaybetmeden Venus Rosewater Çanağı'nı kaldırarak elde etti.

2013 yılında Marion Bartoli Wimbledon şampiyonu oldu. Fransız kadın sadece bir ay sonra emekli olarak tenis dünyasını şok etti ama şimdi geri döndü...
Çim Bartoli'nin en başarılı olduğu yüzeydi. 29 yaşındaki oyuncu 2013'teki zaferi boyunca hiç set kaybetmezken, 2007'de All England Club'da da finale yükselmişti.
2013 finalinde - ve başlamadan bir saat önce kestirdikten sonra - Bartoli büyük servis atan Alman Sabine Lisicki'yi 6-1 6-4 yendi.
Finalin ardından oyuncu locasına giden Bartoli, aralarında babası Walter (ortada) ve şu anda Andy Murray'ye koçluk yapan eski Wimbledon şampiyonu Amelie Mauresmo'nun (sağda) da bulunduğu ekibiyle kucaklaştı.
Walter, Monica Seles'in başarısından esinlendikten sonra kızını çocukken iki elle oynama stilini benimsemeye teşvik etti.
Wimbledon zaferinden altı hafta sonra 14 Ağustos'ta Cincinnati Açık'taki açılış maçını kaybetti ve kısa bir süre sonra sakatlıkları nedeniyle tenisi bıraktı.
Bartoli ayrıca kendine özgü bir servis stili geliştirdi. Roland Garros'un kırmızı toprak zemininde 2011 Fransa Açık'ta yarı finale kadar yükseldi.
Bartoli 2012 ABD Açık'ta çeyrek finale kadar yükselmiş ve 2009'da Avustralya Açık'ta da aynı aşamaya gelmişti.
Marion Bartoli'nin kariyerine geri dönüp baktığımızda

Bartoli, Merkez Kort'u aydınlattıktan sadece 39 gün sonra, tekrarlayan sakatlıklar ve inatçı sakatlıkları gerekçe göstererek gözyaşları içinde spordan emekli olduğunu açıkladı.

"Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüm... ama artık vücudum her şeyle başa çıkamıyor" diyen Bartoli, gazetecilere "Geri dönmeyeceğim. Bu iş bitti."

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Beklenmedik bir dönüş

Asla asla deme. Bartoli, WTA Tour'a geri dönen eski grand slam şampiyonlarının sonuncusu.

Tenis efsaneleri Kim Clijsters, Martina Hingis, Justine Henin ve Lindsay Davenport oyunun cazibesine karşı koyamadılar ve yeniden canlanmış olarak geri döndüler.

Marion Bartoli, Temmuz ayında Wimbledon şampiyonluğunu kazandıktan sonra CNN'in Açık Kort programına emeklilik hayatı hakkında sohbet ederken oldukça keyifliydi. Hevesli bir ressam olduğu için Claude Monet'nin bahçelerinde kendini evinde gibi hissetti.
Ağustos ayında Cincinnati'de sakatlıkları nedeniyle tenisi aniden bıraktığında farklı bir Bartoli vardı.
Bartoli bir ay önce Londra'nın güneybatısındaki All England Club'da şampiyonluğa ulaşmış ve Andy Murray ile birlikte kazananlar kervanına katılmıştı. İki hafta boyunca tek bir set bile kaybetmedi.
Finalde - ve başlamadan bir saat önce kestirdikten sonra - Bartoli büyük servis atan Alman Sabine Lisicki'yi 6-1 6-4 yendi. Bartoli,
Bartoli finalin ardından oyuncu locasına gitti ve aralarında babası Walter (ortada) ve eski Wimbledon şampiyonu Amelie Mauresmo'nun (sağda) da bulunduğu ekibiyle kucaklaştı. Walter kızına küçük yaşlardan itibaren koçluk yapmıştır.
Bir BBC sunucusunun Bartoli'nin görünüşü hakkında aşağılayıcı bir yorumda bulunmasının ardından, Wimbledon Balosunda göz alıcı bir şekilde boy gösterdi.
Bartoli, Wimbledon'daki formuna ve kondisyonuna bakarak SW19'da zafere ulaşma şansının az olduğunu düşünüyordu. Eastbourne'daki çim kort turnuvasından önceki ikinci maçından çekildi.
Bartoli ayrıca Fransa Açık'ta Francesca Schiavone'ye kötü bir şekilde yenildi. Fransız taraftarların birçoğuyla sevgi-nefret ilişkisi vardı ve 13 yıllık kariyerinin büyük bölümünde federasyonuyla anlaşmazlık içindeydi.
Çim Bartoli'nin en başarılı olduğu yüzeydi. 29 yaşındaki oyuncu 2007'de de Wimbledon finaline ulaşmıştı. Bu sefer Venus Williams'a kaybetti.
Monet'nin bahçelerine geri dönen Bartoli CNN'e verdiği demeçte İsviçre'deki sanat okulundan %90 dereceyle yeni mezun olduğunu söyledi. Yanında fırçalar getirmiş ve tenis turundaki turnuvalarda resim yapmış.
Justine Henin, Kim Clijsters ve Lindsay Davenport ünlü geri dönüşler yaptılar ancak Bartoli tenis turuna geri dönmeyi reddetti.
Marion Bartoli: Kortta ve kort dışında bir sanatçı

Şimdi Bartoli de aynı şeyi yapmaya hazır görünüyor.

Fransız kadın tenisçi, "Sizlerin önünde tekrar korta çıkmayı, özellikle Paris'te, Roland Garros'ta, kendi ülkemde ve aynı zamanda Fed Cup ve Wimbledon'da desteğinizi hissetmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. "Bunun için sabırsızlanıyorum!"

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Bartoli'nin korta dönmeyi beklediği Miami Açık, 19 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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