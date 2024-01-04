Eski Super Bowl şampiyonu Osi Umenyiora Afrikalı yeteneklerin NFL'e girmesi için yeni bir yol açıyor

Şimdi, 40 yaşındaki İngiltere doğumlu sporcu, Amerikan futbolunu uluslararası alanda daha çok takdir edilen ve kutlanan bir oyuna dönüştürmeye yardımcı olacak yetenekler bulmaya çalışıyor.

NFL'ye göre ligde halihazırda 100 'den fazla Afrika kökenli oyuncu var. Umenyiora, yıllar içinde Nijerya'ya yaptığı ziyaretlerde ülkedeki gençler üzerinde bir etki yaratmak istediğini söylüyor. Bu nedenle 2020 yılında, NFL'nin desteğini aldıktan sonra, Nijeryalı ve eski NBA oyuncusu Ejike Ugboaja ile birlikte The Uprise adlı bir yetenek bulma platformu kurdu. Çeşitli Afrika ülkelerinde kamplar düzenledikten sonra, programdan üç Nijeryalı yetenek 2021'de NFL kadrolarına alındı.

Geçtiğimiz ay, ligin Afrikalı oyuncuları öne çıkarmak ve kıtada varlık göstermek için kurduğu resmi platform olan NFL Afrika, Afrika'daki ilk resmi kampını düzenledi. Gözlemciler, ABD ve Kanada dışından gelen sporculara bir NFL takımında yer alma şansı veren NFL'nin Uluslararası Oyuncu Yoluna girecek 49 aday arasından en iyilerini seçmek için hazır bulundu.

CNN kısa süre önce Umenyiora ile Nijerya'nın Abuja kentinde, The Uprise'ın bölgesel seçmeleri sırasında ve Gana'daki açılış NFL kampından sonra konuştu.

Aşağıdaki röportaj uzunluk ve anlaşılırlık açısından düzenlenmiştir.

CNN: Uluslararası Oyuncu Yolu programı fikri nasıl ortaya çıktı?

Umenyiora: Amerika'dan ayrılıp [NFL] elçisi olarak Birleşik Krallık'a gittiğimde, oyunun genişlemesine nasıl yardımcı olabileceğimi anlamaya çalışıyordum. Kendi kendime dedim ki, 'bu Amerikan futbolu oyununu Birleşik Krallık'a tanıtmaya çalışıyorsunuz - tüm ülkeye destekleyecek bir şey vermek ya da en azından ilginizi çekmek için neredeyse buradan oyunculara sahip olmalısınız'.

Bütün fikir... dünyanın diğer bölgelerinden insanları NFL'e çekmenin bir yolunu bulmak, böylece diğer ülkeler de oyunu izlemeye daha fazla yatırım yapacaklar. Ben de bu fikirle [NFL] komiserine [Roger Goodell] gittim. Uluslararası Oyuncu Yolu programı, dünyanın her yerinden - Amerika'da üniversiteye gitme [ve futbol oynama] fırsatına sahip olmayan - insanlara bakılmasına olanak tanıyan bir programdır.

CNN: NFL Afrika ve The Uprise nasıl başladı?

Umenyiora: Son 10 yılda Ulusal Futbol Ligi'nde çok sayıda Afrikalı ismin büyük bir etkisi olduğunu fark etmiştim. Bunu fark etmeye başladığımda, kimsenin bu insanları gerçekten öne çıkarmadığını fark ettim. Ejike Ugboaja zaten basketbolda [scouting] yapıyordu ve kafasında her zaman Amerikan futbolu ile ilgili bir fikir vardı ve 2014 yılında [genç Nijeryalı sporculara] sponsor olmam için bana geldi.

İkiyle ikiyi bir araya getirebildim çünkü NFL'deki tüm bu Afrikalı oyuncuları fark ediyordum ve sonra Nijerya'ya döndüğümde bu büyük, güçlü, hızlı fiziksel insanları [görüyordum] - tek aradıkları bir fırsattı.

Ben de dedim ki hayırseverlik anlamında yaptığımız her zamanki şeyleri yapmak yerine neden insanlara kendilerine yardım etme fırsatı vermeyelim? O sırada NFL'deydim ve NFL elçisiydim, dolayısıyla tek yapmam gereken onlara yapılması gerekenin bu olduğunu söylemekti. Onlar da benimle aynı fikirdeydiler - işte o zaman The Uprise kampını başlattık.

CNN: Daha çok futbol ve basketbola odaklanmış bir kıtada neden Amerikan futbolu için oyuncu toplamaya çalışıyorsunuz?

Umenyiora: Amerikan futbolunu anlıyorum. Ayrıca Amerika'daki pazar ve oyuncu sayısı nedeniyle size basketbol oynamaktan çok daha fazla fırsat sunacağını da anlıyorum. Basketbol ve futbolda profesyonel liglere çıkma konusunda tüm dünyayla mücadele ediyorsunuz. NFL'de ise çoğunlukla Amerika ile uğraşıyorsunuz.

Osi Umenyiora'nın konuk olduğu African Voices bölümünün tamamını izleyin

Buradaki insanlarımız, dünyada başka hiç kimsenin başaramadığı şeyleri başarabilecek fiziksel özelliklere ve karakteristiklere sahip. Yani burada bir avantajımız var. Bazı durumlarda, bu çocukların çoğunun geleceği Amerikan futbolunda. Eğer eğitim almaya ya da en üst seviyeye çıkmaya çalışıyorlarsa, gelecek orada. NFL oyuncularının ya da Amerika'da en üst düzeyde futbol oynayan insanların çoğu basketbol oyuncusuydu. Hareketler çok benzer - futbol sadece çok daha zor.

CNN: Kamptan NFL ile sözleşme imzalamış üç başarı hikayeniz var. Gereken özelliklere sahip olduklarını nasıl anladınız ve NFL'e gireceğini düşündüğünüz kişileri nasıl tespit ediyorsunuz?

Umenyiora: Açıklaması oldukça zor ama oyunu çok uzun süre oynadığım ve NFL'de çok uzun bir süre oynadığım için. İnsanların en üst seviyeye çıkabilecek küçük özelliklerini fark etmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden bulduğumuz oyuncular sadece iri, güçlü ve zeki değil, aynı zamanda agresiflerdi.

Ve şu küçük hareketlere sahipler; örneğin bir hücum yan hakemi olarak yanlara doğru çok hızlı hareket edebilmeniz gerekir. Bir savunma yan hakemi olarak, alçalabilmeli ve insanların altına girebilmeli, güç ve kaldıraç gücüne sahip olmalısınız.

Yani daha önce hiç yapmamış olsalar bile, onları test ettiğinizde, [adaylar] arasında bir fark olduğunu görebilirsiniz - bu adam diğerinin yapmadığı şeyleri doğal olarak yapıyor ve eğer onu teşvik eder ve beslerseniz, bu özel bir şey olabilir.

CNN: The Uprise ve NFL Afrika için kıtadaki gelecek planlarınız nelerdir?

Umenyiora: En üst düzey koçları getirdiğimiz bir yapı ya da tesisimiz olacak ve bunlar dört ya da beş aylık sürelerle gelecekler. Bu sporcuları bulduğumuzda onları barındırıyoruz, besliyoruz, eğitim veriyoruz [ve] onlara Amerikan futbolunun temellerini de öğretiyoruz.

Ulusal Futbol Ligi'ndeki tüm oyuncuların en az %15-20'sinin buradan olduğu bir zaman görmek istiyorum. [Ayrıca, insanlar Amerikan futbolunu izlemeli çünkü kardeşleri bu oyunu oynayarak çok çok başarılı oluyorlar. Daha fazla insanın bu sporla ilgilenmesini, başarıyı ve oyunu anlamasını istiyorum.

CNN: Gana'da seçmeler tamamlandığına göre, nasıl geçti ve seçilenler için sırada ne var?

Umenyiora: Çocuklar olağanüstüydü - Nijerya'da olduklarından çok daha iyiydiler, yani çok fazla gelişme kaydettiklerini açıkça görebiliyorsunuz. Seçmelerden sonra elimizde 19 yaş altı altı altı oyuncu İngiltere'deki NFL Akademisine gidecek ve 20 yaş üstü dokuz oyuncu da Londra'daki Uluslararası Oyuncu Yolu birleşimine gitmek üzere seçilecek. Yani toplam 15 oyuncu aslında hayatlarını değiştirme fırsatına sahip.

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Kaynak: edition.cnn.com