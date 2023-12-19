Eski Proud Boys lideri işbirlikçi 6 Ocak davasında ceza indirimi aldı

35 yaşındaki Charles Donohoe, Proud Boys liderleri arasında suçunu kabul eden ve savcılara davalarında yardımcı olan ilk kişi oldu ve bu da grubun birçok liderinin kışkırtıcı komplo suçundan mahkum edilmesiyle sonuçlandı.

Donohoe, ABD Kongre Binası saldırısıyla ilgili olarak 6 Ocak'ta resmi bir işlemi engellemek için komplo kurmak ve isyan sırasında polise iki su şişesi fırlatarak bir memura saldırmak suçlarından suçlu bulundu.

Donohoe'nin Salı günkü ceza duruşması sırasında savcı Jason McCullough, Donohoe'nin grubun liderliği ve Biden'ın seçilmesini durdurma planlarına yönelik soruşturmaya "katkısını" belirtti ve Donohoe'nin "bu komplonun kapsamını" ayrıntılı olarak açıkladığını ekledi.

Savcılar, Donohoe'nun işbirliği nedeniyle cezasında önemli bir indirim yapılmasını talep etti ve yargıç Timothy Kelly de bunu onayladı.

Donohoe 40 aylık cezasının yaklaşık 38 ayını çekmiş durumda.

McCullough, 6 Ocak'ta Donohoe'nun grup için "göz ve kulak görevi gördüğünü", hareketleri ve eylemleri Proud Boy sohbetlerine bildirdiğini ve Donohoe'nun grubun üst düzey liderlerinden gelen emirleri uyguladığını söyledi.

Donohoe'nun savunma avukatlarından Ira Knight hakime, Donohoe'nun "kendisini Proud Boys'tan hevesle ayırdığını" söyledi.

Donohoe, anne babası, büyükanne ve büyükbabası, erkek kardeşi, teyzeleri ve amcaları ve arkasındaki galeride oturan kız arkadaşıyla birlikte hakimin önünde durdu. Yargıca, eylemlerinden dolayı tüm ülkeden ve saldırıya uğrayan kolluk kuvvetlerinden özür dilemek istediğini söyledi.

Donohoe, Kongre Binası'na yapılan saldırıyı anlatırken "Barikatlar yıkıldığı andan itibaren yaptığım şeyin yasadışı olduğunu biliyordum" dedi.

Eski Proud Boy, ABD'yi ve Anayasasını sevdiğini iddia eden ancak demokratik sürecin kendisine saldıran biri olarak eylemlerinin ikiyüzlülüğüne de işaret etti.

Kelly cezasını verirken Donohoe'nun "liderlik yaptığını" ve o gün bir piyadeden daha fazlası olduğunu belirtti.

Kelly, şiddet kullanmak ve Kongre'nin seçim oylarını onaylamasını engellemek için "bir grup insanın örgütlenmesine yardım ettiniz" dedi. "Bunun vatanseverlikle hiçbir ilgisi yoktu."

Ancak Kelly, Donohoe'nun artık doğru yolda olduğunu söyledi.

Kelly, eski Proud Boy'un 6 Ocak'taki eylemleri hakkında "Bu hatayı düzeltmek için yapabileceğin her şeyi yaptın" dedi. "Benim 'iyi şansıma' ihtiyacın olduğunu sanmıyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com