Eski Premier Lig şampiyonu Claudio Ranieri Watford menajeri olarak işe alındı

69 yaşındaki oyuncu, 10 aydan kısa bir süre görevde kaldıktan sonra Pazar günü görevden alınan İspanyol Xisco Munoz'un yerine göreve getirildi.

Geçen sezon Watford'un Championship'ten yükselmesine yardımcı olan Munoz, kulübün Premier Lig 'de oynadığı ilk yedi maçtan aldığı yedi puanla 14. sırada yer almasıyla birlikte görevinden ayrıldı.

Bu, Ranieri'nin 2015-16 sezonunda Leicester City ile Premier Lig'i kazanarak futbol dünyasını şaşkına çevirmesinden bu yana İngiltere 'nin en üst ligindeki ilk görevi.

Yaz aylarında Serie A ekibi Sampdoria'dan ayrılan İtalyan teknik adam, Watford'daki göreviyle birlikte yönettiği 20. farklı kulüp oldu.

Ranieri, 35 yıllık teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya, İspanya ve Fransa da dahil olmak üzere Avrupa'nın dört bir yanında yöneticilik yaptı. Ayrıca bir dönem Yunanistan milli takımını da çalıştırdı.

Menajerlik kariyerine 1986 yılında İtalya'da Vigor Lamezia'da başlayan Ranieri, ülkesinde Juventus, Roma, Napoli, Inter Milan ve Fiorentina gibi önde gelen kulüpleri çalıştırdı.

İspanya'da Atlético Madrid ve Valencia'yı iki kez çalıştıran Ranieri, Chelsea'de de başarılı bir dönem geçirdi.

Kariyeri boyunca Ranieri, Valencia ile 1998-99 İtalya Kupası ve 2004-05 Süper Kupa'nın yanı sıra 2016'da Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere sekiz kupa kazandı.

Leicester'daki olağanüstü Premier Lig şampiyonluğundan sadece bir sezon sonra, kulübün bitime 13 maç kala küme düşme hattının sadece bir puan üzerindeyken görevden alındı.

Watford'un bir sonraki Premier Lig maçı 16 Ekim Cumartesi günü evinde Liverpool'a karşı.

Ranieri, Watford'un 2012'den bu yana sahip olduğu 15. teknik direktör olacak. Quique Sanchez Flores'in iki kez göreve gelmesiyle birlikte 14. farklı teknik direktör olacak.

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Giampaolo Pozzo başkanlığındaki Pozzo ailesi 2012 yılında Watford'u devraldı ve başarıya ulaşmak için yönetici değiştirmekten korkmadı.

İtalya'da Udinese ve İspanya'da Granada'nın da sahibi olan aile, "dünya çapında geniş bir gözlemci ağı" ve bazı akıllıca transfer anlaşmaları sayesinde kulübü yeniden inşa etmeyi başardı ve Watford'u devraldıktan sadece üç yıl sonra Premier Lig'e taşıdı.

Şimdi Giampaolo'nun oğlu Gino'nun liderliğinde kulüp birkaç yıl boyunca ligde kalmayı başardı ancak bu yılın başlarında Premier Lig statüsünü yeniden kazanmadan önce 2020'de küme düştü.

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Kaynak: edition.cnn.com