Eski Premier Lig hakemi Mark Clattenburg kadın hakemler hakkındaki 'çağdışı' yorumları nedeniyle eleştirildi

Premier Lig'de 300'e yakın maç yöneten ve 2016'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası finallerini de yöneten Clattenburg, talkSPORT radyosuna yaptığı açıklamada, Sara Cox'un geçen hafta bir Premiership ragbi maçını yöneten ilk kadın hakem olmasının ışığında yorumlarda bulundu.

Clattenburg, "Kadınlarla ilgili sorun, özellikle de hakemlikte, özellikle de futbolda, hakemlik kariyerleri sırasında hamile kalırlarsa, bu onları uzun bir yol boyunca durdurabilir," dedi.

"Bu yüzden bir seçim yapmaları gerekiyor - hamile kalmak, çocuk sahibi olmak mı yoksa hakem olmak mı istiyorlar?"

Clattenburg daha sonra şunları ekledi: "Kadınlar bu fedakarlığı yapmak zorundalar çünkü eğer hamile kalmak istiyorlarsa - diyelim ki hakemlikte belli bir seviyeye geldiler ve sonra bir sonraki seviyeye geçmek istiyorlar - hamile kalırsanız, bu size hayatınızın iki ya da üç yılına mal olabilir. O üç yılı kaybettiğinizde, yerinizi başkası alır."

Yorumlara yanıt veren Women in Football CEO'su Jane Purdon, Clattenburg'un "hakemler ve hamilelik söz konusu olduğunda yargılarının çok yanlış olduğunu" söyledi.

"Purdon, "Tüm mesleklerdeki kadınlar iş ve aile arasında denge kurmakta zorluklarla karşılaşıyor.

"Pek çok erkek de öyle - ancak erkekler için bu hiçbir zaman bir sorun olarak görülmez ve erkeklerden bu ikisi arasında bir seçim yapmaları beklenmez.

"Aslında, elit spor dallarında çalışan pek çok kadın doğum yaptıktan sonra spor kariyerlerine hızla devam edebilecek durumdadır. Bazıları ise kendi tercihleri ya da zorunluluklar nedeniyle daha uzun süre ara vermektedir. Bu senaryoların hiçbiri bir 'sorun' değildir.

"Asıl sorun, kadın biyolojisi ve çocuk bakımındaki toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tembel, modası geçmiş ya da düpedüz yanlış olan varsayımlardır."

Premier Lig'de Sian Massey-Ellis 2010 yılından bu yana maç hakemliği yapıyor; ilk çocuğunu doğurduktan sonra göreve dönmek için doktor emirlerine nasıl karşı geldiğini anlattı.

Bu yılın başlarında Rebecca Welch, Port Vale'in Harrogate Town karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti yöneterek bir İngiliz Futbol Ligi maçında görev alan ilk kadın hakem oldu.

Clattenburg ayrıca pek çok kadın hakemin "erkeklerin kondisyon testiyle mücadele ettiğini" söyledi ve ekledi: "Kesinlikle, bebeğiniz olduğunda dokuz, 10 ay sahalardan uzak kalıyorsunuz. Sonra vücudunuzun toparlanması için altı ay daha geçmesi gerekiyor, yani neredeyse iki yıl. Bu erkek fitness testini geçmek çok ama çok zordur."

Cox hafta sonu Premiership'teki ilk maçına çıktığında Harlequins'te oynayan Rugby oyuncusu Joe Marler daha sonra bir tweet attı: "Clattenburg'un bu sabah @talkSPORT'ta futbolda kadın hakemlerle ilgili soruma verdiği yanıt saygısızca ve arkaikti."

CNN, Clattenburg'un eleştirilere verdiği yanıta ulaşamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com