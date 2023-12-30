Eski NBA oyuncusu Keith Appling ikinci derece cinayet suçunu kabul etti

2016'da Orlando Magic forması giyen Appling, Michigan'daki bir mahkemede ikinci derece cinayet ve silah bulundurma suçlarının her birinden suçlu bulundu.

İtiraf anlaşması, duruşmasının Pazartesi günü başlayacağı sırada duyuruldu.

31 yaşındaki Appling 2021 yılında, akrabası olduğu 66 yaşındaki Clyde Edmonds'u öldürmekle suçlanmıştı.

Savcılara göre, Appling'in savunma anlaşması, Michigan Ceza İnfaz Kurumunda 18 ila 40 yıl hapis cezası ve ateşli silah bulundurma suçu için iki yıl ardışık hapis cezası öngörüyor.

Appling 3 Mart'ta Michigan'daki bir yargıç tarafından mahkum edilecek.

"Bu adamın bir süredir dibe doğru gittiği açıktı. Bu sanığa müdahale etmeye çalışanların çoğu, onun doğru yola girmesini ve orada kalmasını umuyordu" dedi. "Bu kadar umut vaat eden, yetenekli ve imkânı olan birinin en ciddi suçları işlediğinin iddia edilmesi her zaman trajiktir."

22 Mayıs 2021'de Detroit'teki bir eve silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çağrılan polis memurları, kurbanı ön bahçede birden fazla kurşun yarasıyla buldular. Edmonds hastaneye kaldırılmış ve daha sonra öldüğü açıklanmıştır.

Savcılar, Appling'in Edmonds ile bir tabanca yüzünden tartıştığını ve ardından Appling'in olay yerinden kaçmadan önce Edmonds'a birçok kez ateş ettiğini söyledi.

Appling'in kız arkadaşı Natalie Bannister'ın Appling'i suçtan uzaklaştırdığı ve davayı soruşturan memurlara gerçeği söylemediği iddia edildi. Bannister, 2022 yılında bir barış görevlisine yalan söylemekten suçlu bulundu ve 18 ay şartlı tahliye cezasına çarptırıldı.

Appling, Michigan State Spartans ile verimli birkaç yıl geçirdi ve kolej kariyerinde ilk beş başlama, oynanan maç, atılan serbest atış, denenen üçlük ve sayı liderleri arasında yer aldı.

Magic'te oynamanın yanı sıra NBA'in gelişim ligi olan G League'de yer aldı ve Meksika ve Dominik Cumhuriyeti'ndeki profesyonel takımlarda oynadı.

CNN yorum için Appling'in avukatlarına ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com