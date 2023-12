Eski NBA oyuncusu Adreian Payne Orlando'da vurularak öldürüldü

Orange County Şerif Ofisi'ne bağlı polis memurları Pazartesi günü Doğu Saati ile gece 1'den hemen sonra bir silahlı saldırıya müdahale etti ve 31 yaşındaki Payne'i vurulmuş halde buldu.

Daha sonra polis tarafından Lawrence Dority olarak teşhis edilen silahlı saldırgan olay yerinde kaldı ve cinayet masası dedektifleri tarafından sorgulanmak üzere Orange County Şerif Ofisi merkezine götürüldü.

Açıklamaya göre Dority birinci dereceden cinayet suçlamasıyla tutuklandı ve Orange County Hapishanesine nakledildi. Dority'nin şu anda bir avukatı olup olmadığı ve vurulma nedeninin ne olduğu bilinmiyor.

Payne, Michigan State Spartans takımında dört sezon boyunca pivot pozisyonunda oynamış ve takımı iki kez Big Ten Konferansı Şampiyonluğu kazanmıştı.

Atlanta Hawks tarafından 2014 NBA draftının ilk turunda seçildi ve NBA'de Hawks, Minnesota Timberwolves ve Orlando Magic ile dört sezon oynadı.

Michigan State'in erkek basketbol programından yapılan açıklamaya göre, Çin, Yunanistan, Fransa, Türkiye ve Litvanya da dahil olmak üzere uluslararası alanda oynamaya devam etti.

Michigan State erkek basketbol koçu Tom Izzo yaptığı açıklamada "Adreian Payne'in trajik ölüm haberi karşısında şoktayım" dedi. "Dualarımız ailesi, takım arkadaşları ve sevdikleriyle birlikte" dedi.

"Adreian, bir oyuncu ve bir insan olarak gelişimine saygı duyan takım arkadaşları ve koçları tarafından seviliyordu. Michigan State'e büyük bir yetenekle geldi ve NBA oyuncusu olma hedefine ulaşmak için çok çalıştı.

Izzo, Payne'in Spartalı taraftarlar tarafından "iyi kalbi" ve 2012 yılında nöroblastom hastalığına yakalanan ve 2014 yılında hayatını kaybeden sekiz yaşındaki Lacey Holsworth ile olan arkadaşlığıyla hatırlanacağını da sözlerine ekledi.

"Bugün Spartan basketbol ailesi için zor ve üzücü bir gün. Mezuniyetinin ardından Adreian düzenli olarak East Lansing'e geri döndü," diye ekledi Izzo.

"Bunu yaparken her dönemden oyuncularla ilişkilerini geliştirdi ve güçlendirdi. Bugün o oyuncuların birçoğundan haber aldım, her biri kalp kırıklığı yaşıyor ve her birinin Adreian'la ilgili güzel anıları var" dedi.

Kaynak: edition.cnn.com