Eski Haitili senatör, başkan suikastındaki rolü nedeniyle ABD'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Joseph Joel John, Ekim ayında ABD dışında bir kişiyi öldürmek ve kaçırmak için komplo kurmak ve Moise'yi öldürme planını gerçekleştirmek için maddi destek ve kaynak sağlamak da dahil olmak üzere üç suçlamayı kabul ettikten sonra Miami federal mahkemesi tarafından mahkum edildi. John Mayıs 2022'de Jamaika'dan iade edilmişti.

Moise, 7 Temmuz 2021'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki özel konutuna düzenlenen bir saldırı sırasında öldürüldü. Haiti'nin First Lady'si Martine Moise de vuruldu ancak daha sonra kurtarıldı.

2022'de suç duyurusunu desteklemek için sunulan bir olası neden beyanı, John'un komplo için araç ve ateşli silah temin edilmesine yardımcı olduğunu kabul ettiğini iddia ediyor. Bir FBI ajanının yeminli ifadesine göre John ayrıca Moise suikastından bir gün önce komplocularla bir toplantıya katıldığını da itiraf etti.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre John, Moise suikastıyla bağlantılı olarak suçlanan üçüncü kişi oldu. Mario Antonio Palacios ve Rodolphe Jaar 2022 yılında tutuklanmış ve suçlanmıştı.

Haiti-Şili vatandaşı olan Jarr, ABD dışında cinayet işlemek veya adam kaçırmak için komplo kurmak ve ölümle sonuçlanan maddi destek sağlamak da dahil olmak üzere üç suçtan daha önce suçlu bulunmasının ardından Haziran ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kayıtlarına göre Kolombiya vatandaşı olan Palacios'un bu ay içinde mahkemeye çıkması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı'na göre, bir dizi Haitili Amerikan vatandaşı ve en az 20 Kolombiyalı komploya katıldı.

Haiti, Moise'nin öldürülmesinden bu yana, çetelerin yayılması ve yoksul Karayip ülkesini kasıp kavuran bir şiddet dalgasıyla birlikte derinleşen bir huzursuzluğa tanık oldu. Moise'nin halefi Başbakan Ariel Henry şu ana kadar şiddeti durdurmakta zorlandı.

BM İnsan Hakları Ofisi ve Haiti'deki BM Entegre Ofisi tarafından geçen ay yayınlanan bir rapora göre, çeteler tarafından rakip köylere yapılan saldırılar arasında kafa kesme, tecavüz ve adam kaçırma olayları yer alıyor.

Ekim ayında BM Güvenlik Konseyi, Haiti ulusal polisinin çete şiddetiyle mücadelesine yardımcı olmak üzere çok uluslu bir destek misyonunun konuşlandırılmasını onayladı ve Kenya öncü bir rol üstlenerek misyona 1.000 polis sözü verdi.

Ancak duyuruda güvenlik güçlerinin Haiti'ye ne zaman varacağı belirtilmedi ve konuşlandırma yasal itirazlar nedeniyle tıkandı.

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Kaynak: edition.cnn.com