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Eski Ferrari şefi, Michael Schumacher'in 'gücünün' iyileşmesine yardımcı olabileceğini söylüyor

"Kararlı" Michael Schumacher iyileşmek için desteklendi

F1 yıldızı 2013 yılında kayak yaparken ağır yaralandı

Alman "Ferrari'nin en önemli sürücüsü"

Michael Schumacher'in korkunç bir kayak kazasında başından yaralanmasının üzerinden iki yıldan fazla bir süre geçti ancak hayranları hala acılı kahramanlarının iyileşmesi için ısrar ediyor.

Bu duygu, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Schumacher'in Ferrari'deki eski patronu Luca di Montezemolo tarafından da paylaşılıyor.

Ferrari'nin eski başkanı Roma'daki ofisinde CNN'in The Circuit programına verdiği demeçte "Tepki verdiğini bilmekten çok memnunum" dedi. "Tepki vermek" ile neyi kastettiğini detaylandırmadı.

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Schumacher İsviçre'deki evinde uzman tedavisi görmeye devam ediyor ancak ailesi fiziksel durumuyla ilgili ayrıntıları açıklama konusunda son derece korumacı davranıyor.

Şubat ayında Schumacher'in iyileşme haberlerini "iyi değil " olarak nitelendiren Di Montezemolo, eski yarış pilotunun zihinsel gücünün onu en büyük mücadelesinden çıkaracağına güveniyor.

Schumacher'in 2000-2004 yılları arasında Scuderia ile kazandığı beş dünya şampiyonluğuna başkanlık eden Di Montezemolo, "Onun ne kadar güçlü olduğunu biliyorum," dedi.

"Eminim ki kararlılığı sayesinde - ki bu çok önemli olacak - bu çok ama çok zor durumdan çıkacaktır ... Ve gerçekten umut ediyorum."

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Schumacher'in benzersiz egemenlik döneminde Ferrari takım müdürü olan FIA başkanı Jean Todt da Alman pilotun kararlılığına övgüde bulundu.

Todt, motor sporlarının yönetim organı olan FIA'nın Paris'teki merkezinde CNN'e verdiği röportajda "Çok yetenekli, çok çalışkan ve alçakgönüllüydü" dedi.

"Şampiyona başlamadan önce her yeni yılda, hala iyi bir sürücü olduğundan emin olmak için benden tek başına özel testler yapmamı istediğini hatırlıyorum. Bu onun nasıl biri olduğunun bir göstergesidir."

Di Montezemolo, Schumacher'in Ferrari'nin Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio ve Niki Lauda'yı da içeren ünlü dünya şampiyonları listesinde nerede yer aldığı konusunda da net.

İtalyan pilot, "Michael kesinlikle Ferrari tarihindeki en önemli pilot olmuştur," dedi. "Ferrari'nin F1 tarihinin farklı anlarında dünyanın en iyi pilotlarından birçoğuna sahip olmasına rağmen.

"O ailenin önemli bir üyesiydi ve benim için Michael'ı bir sürücü olarak Michael'dan bir arkadaş olarak ayırmak zor."

Formula 1 şampiyonu Michael Schumacher

Kolombiya'da hukuk eğitimi aldıktan sonra İtalya'ya dönen Di Montezemolo, 1970'lerde şirketin yarış takımının yöneticiliğine terfi etmeden önce Enzo Ferrari'nin asistanı oldu.

Ferrari'nin 1988'deki ölümünün ardından 1991'de ünlü otomobil şirketinin başkanlığına getirildi ve ancak 2014'te görevinden istifa etti.

68 yaşındaki İtalyan, Ferrari'nin en büyük yarışçısı olarak Schumacher'i gösterse de, anlaşmadığı için pişman olduğu bir yarışçı daha var: Ayrton Senna.

Di Montezemolo, "(1994'te) Imola'daki (ölümcül) kazasından önceki Çarşamba günü Bologna'daki evimde çok ilginç bir toplantı yaptık" dedi.

"Bana, 'Luca, kariyerimi Ferrari ile tamamlamak istiyorum' dedi. Ancak o sırada Gerhard Berger ve Jean Alesi ile bir sözleşmemiz vardı.

"Ben de 'dinle, ben de aynısını yapmak istiyorum, bekle bir yıl, birkaç yıl daha göreceğiz ve sonra birlikte çalışmanın yolunu bulabiliriz' dedim.

"Senna sadece çok zeki bir adam değildi, sadece en hızlısı da değildi, aynı zamanda F1'in ve arabaların büyük bir aşığıydı."

Kader Senna'nın Ferrari'ye imza atma şansını acımasızca engelledi ve 1996'da Ferrari'ye katılacak olan Schumacher oldu.

Schumacher'in destekçileri kaderin bir kez daha kahramanlarının lehine işleyeceğini umuyor olabilirler.

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Kaynak: edition.cnn.com