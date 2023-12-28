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Eski F1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında yeniden baba olacak

Milyarder 89 yaşındaki Bernie Ecclestone ve 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi bebek bekliyor.

 and  Anne Legman
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Eski F1 patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında yeniden baba olacak

Eski Formula 1 şefi Cuma günü İngiliz PA Media haber ajansına yaptığı açıklamada, Ecclestone'un dördüncü çocuğunun bu yaz doğacağını söyledi.

Yeni çocuk milyarderin ilk oğlu ve Flosi'den olan ilk çocuğu olacak ve Ecclestone'un önceki evliliklerinden olan kızları Tamara, Petra ve Deborah'a katılacak.

Ecclestone'un ikinci kızının sözcüsü CNN'e yaptığı açıklamada "Tamara her ikisi için de çok heyecanlı" dedi.

Ecclestone Ekim ayında 90 yaşına girecek ancak yaşının bir sorun olmadığını söylüyor.

Ecclestone PA'ya verdiği demeçte "89 yaşında olmakla 29 yaşında olmak arasında bir fark görmüyorum" dedi.

"Sanırım aynı sorunlara sahipsiniz. Sorun değil."

Çiftin Flosi'nin memleketi Brezilya'daki çiftliğinden konuşan Ecclestone, bebeğin isimleri hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Ecclestone ve Flosi 2012 yılında evlenmiş ve 2016 yılında Flosi'nin annesi Brezilya'da fidye için kaçırılmıştı.

SHANGHAI, ÇİN - 12 NİSAN: F1'in patronu Bernie Ecclestone, 12 Nisan 2012 tarihinde Şanghay, Çin'de düzenlenen Çin Formula 1 Grand Prix'sinin ön gösterimleri sırasında padokta medyanın yaklaşan Bahreyn Grand Prix'siyle ilgili sorularını yanıtladı. (Fotoğraf Mark Thompson/Getty Images)
68 yaşındaki Ronnie Wood ve 37 yaşındaki eşi Sally'nin Anma Günü hafta sonunda ikiz kızları oldu. Rolling Stones gitaristinin halihazırda dört çocuğu var.
Rod Stewart yedinci çocuğu Aidan Patrick Stewart'ı kucağına aldığında 66 yaşındaydı.
Clint Eastwood, ikinci eşi Dina Ruiz'den yedinci çocuğu Morgan'ı doğurduğunda da 66 yaşındaydı. Morgan Eastwood şimdi 18 yaşında.
Beatles grubunun eski solisti Paul McCartney, 61 yaşındayken eski eşi Heather Mills'ten Beatrice adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Burada 1974 yılında ilk eşi Linda ve kızlarıyla birlikte görülüyor.
Pablo Picasso, 1949 yılında Françoise Gilot ile birlikte Paloma'nın babası olduğunda 68 yaşındaydı. Picasso'nun ünlü bir sözü vardır:
Playboy'un kurucusu Hugh Hefner alacakaranlık yıllarında da çocuk sahibi olmaya devam etti. O zamanki eşi Kimberley Conrad'dan olan oğlu Cooper doğduğunda 65 yaşındaydı.
Çifte Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, Grace Hightower ile kızı Helen Grace'i dünyaya getirdiğinde 68 yaşındaydı. İlk kızı Drena şu anda 44 yaşında.
Altmışlı yaşlardaki babaları unutun. Medya patronu Rupert Murdoch 2003 yılında eski eşi Wendi Deng ile Chloe'yi doğurduğunda 72 yaşındaydı.
60 yaş üstü A-listesi babaları: En yaşlı ünlü babalar kimler?

Aparecida Schunck Flosi Palmeira kaçırıldıktan bir hafta sonra serbest bırakıldı.

Ecclestone 2017'de görevden alınmadan önce 40 yıl boyunca Formula 1'i yönetti.

Sporun 1970'lerdeki amatör bir operasyondan 2017'de ABD'li yeni sahibi Liberty Media tarafından resmen satın alınan 8 milyar dolarlık bir işletmeye dönüşümünü denetlemesiyle tanınıyor.

Ecclestone'un renkli bir geçmişi var. Bir balıkçının oğlu olan Ecclestone, 16 yaşında okulu bıraktı ve yedek motosiklet parçaları satarak geçimini sağladı.

Daha sonra F1'e dahil oldu ve sporda milyarder bir güç simsarı haline geldi.

Ecclestone, hayatının ilerleyen dönemlerinde çocuk sahibi olan ünlüler listesine katıldı.

Charlie Chaplin, eşi Oona O'Neil ile birlikte oğulları Christopher'ı dünyaya getirdiğinde 73 yaşındaydı; medya patronu Rupert Murdoch ise 2003 yılında o zamanki eşi Wendi Deng ile birlikte kızı Chloe'yi dünyaya getirdiğinde 72 yaşındaydı.

Oscar ödüllü aktör Robert De Niro, Grace Hightower ile kızları Helen Grace dünyaya geldiğinde 68 yaşındaydı ve Playboy'un kurucusu Hugh Hefner, o zamanki eşi Kimberley Conrad'dan olan oğlu Cooper doğduğunda 65 yaşındaydı.

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone (sağda), 15 Ocak 2010 tarihinde Dolomiti Alpleri'ndeki ünlü İtalyan kayak merkezi Madonna di Campiglio'da düzenlenen

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Kaynak: edition.cnn.com

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