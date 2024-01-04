Eski Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice Denver Broncos'un yeni sahiplik grubuna katıldı

Rice, sahiplik grubuna katılmanın bir onur olduğunu söyledi.

"Futbol benimle tanıştığı andan itibaren hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu ve bugün Broncos organizasyonunun bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." Bir futbol koçunun kızı olan Rice, Facebook'ta yaptığı açıklamada

Walmart'ın varisi Rob Walton ise Rice'ı son derece saygın bir kamu görevlisi ve başarılı bir akademik ve iş dünyası lideri olarak nitelendirdi.

Walton, takımı satın almayı teklif eden Walton-Penner aile grubu adına yaptığı açıklamada, "Bakan Rice, sporu daha güçlü ve daha iyi hale getirmek için çalışan tutkulu ve bilgili bir futbol taraftarı olarak tanınıyor" dedi.

"12 yaşındayken ailesiyle birlikte Denver'a taşındı ve hem üniversite hem de yüksek lisans için Denver Üniversitesi'ne devam etti. Onun eşsiz deneyimi ve olağanüstü muhakemesi grubumuza ve Broncos organizasyonuna büyük fayda sağlayacaktır."

Geçtiğimiz ay Broncos ve Walton-Penner ailesi, takımı Pat Bowlen Trust'tan satın almak üzere bir alım satım anlaşması imzaladı. Anlaşma NFL'nin finans komitesinin ve lig sahipliğinin onayına tabi.

ESPN'e göre, anlaşmanın 4.65 milyar dolar değerinde olması bekleniyor ki bu da bir Kuzey Amerika spor imtiyazı için rekor bir fiyat etiketi.

Rice, George W. Bush yönetiminde Ocak 2001'den Ocak 2005'e kadar ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Rice'ın adı daha önce de futbol gruplarıyla anılmıştı.

ESPN, 2018 yılında bir lig kaynağına dayandırdığı haberinde Cleveland Browns'ın Rice ile baş antrenörlük pozisyonu için görüşmek istediğini bildirmişti.

Sosyal medyada"Browns'ımı seviyorum - ve bizi bir sonraki seviyeye taşıyacak deneyimli bir koçu işe alacaklarını biliyorum" dedi. "Daha ciddi bir not olarak, NFL'in kadınları koçluk mesleğine pozisyon koçu ve nihayetinde koordinatör ve baş koç olarak dahil etmeye başlayacağını umuyorum. Oyunu anlamak ve oyuncuları motive etmek için oyunu oynamak gerekmiyor."

Browns da raporu yalanladı ve sonunda Freddie Kitchens'ı işe aldı.

2000'li yılların başında Rice New York Times'a ve diğer bazı medya kuruluşlarına hayalindeki işin NFL komiseri olmak olduğunu söyledi. Ayrıca 2014'teki ilk gruptan başlayarak üç yıl boyunca Kolej Futbolu Playoff Seçim Komitesi 'nde yer aldı.

Rice'ın halihazırda bir spor hissesi var. Bu yılın başlarında WNBA'deki bir grup sermaye ortağına katıldı.

Kaliforniya'da yaşayan Rice, Stanford Üniversitesi'nde bir kamu politikası düşünce kuruluşu olan Hoover Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapmaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com