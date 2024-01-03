Eski Chiefs golcüsü Joe Burrow, Arrowhead Stadyumu'nda 'kaba bir uyanış' yaşayacağını söylüyor

İkinci yılını dolduran oyun kurucu, Pazar günü AFC Şampiyonluk maçında Kansas City Chiefs 'i geçerek takımını Super Bowl'a götürme mücadelesiyle karşı karşıya.

Burrow'un normal sezonda gazetecilere Güneydoğu Konferansı'nda (SEC) üniversite düzeyinde stadyumların "çok daha gürültülü" olduğunu söylemesinin ardından Chiefs'in eski golcüsü Lawrence Tynes, oyun kurucunun eski duraklarından birinde "kaba bir uyanış" yaşayacağını söyledi.

New York Giants ile iki Super Bowl kazanmadan önce Chiefs'te iki kez forma giyen Tynes Pazartesi günü attığı tweet 'te "Adil olmak gerekirse Joe Arrowhead'de hiç oynamadı" dedi.

"Bunu söyledikten sonra, kaba bir uyanış içindedir. Sporda daha gürültülü bir yer yok ve bu tartışmaya açık değil."

Çarşamba günü yine SEC'in gürültüsüne atıfta bulunan Burrow, Pazar günü Arrowhead'in "gerçekten gürültülü" olmasını beklediğini itiraf etse de tartışmayı sürdürmeye kararlı görünüyordu.

Burrow, "SEC'de her hafta, her stadyum gerçekten gürültülü, yüz binlerce insan var gibi görünüyor," dedi.

"Bu da benzer olacak. Gerçekten gürültülü olmasını bekliyoruz, hafta boyunca bunun hakkında konuşuyoruz.

"Her hafta deplasmanda olduğu gibi iletişimimizde, sözsüz iletişimimizde harika olmamız gerekecek."

Sözüne sadık kalan Burrow ve Bengals, Çarşamba günü Paul Brown Stadyumunda simüle gürültü ile antrenman yaptı - o kadar yüksek ki bir güvenlik görevlisinin sahanın dışında bu kadar yüksek ses olduğu için özür dilediği bildirildi.

Radyo sessizliği

Bengals'ın geçen hafta 1 numaralı seri başı Tennessee Titans'a karşı aldığı dramatik bölüm turu galibiyeti sırasında Burrow'un en az endişelendiği şey gürültüydü - gürültü eksikliği.

Kask radyosunun, oyun kurucu ve baş antrenör Zac Taylor da dahil olmak üzere koçlarının kulaklıklarıyla teması kesildikten sonra Burrow, oyunun bir bölümünde kendi oyunlarını çağırmak zorunda kaldı.

Titans savunması tarafından dokuz kez - NFL playoff rekoru kırılarak - saldırıya uğramasına rağmen Burrow 19-16'lık galibiyete giden yolda 348 yarda atarak mücadele etti.

"Daha önce hiç böyle bir pozisyonda bulunmamıştım," dedi Burrow iletişimden ayrılışıyla ilgili olarak.

"Bu benim için heyecan vericiydi. Zac her zaman 'Hey, kulaklık gitmiş gibi davranma, böylece kendi oyunlarını çağırabilirsin' diye şaka yapar.

"Ama Cumartesi günü kulaklık bozuldu ve ben de üç ya da dört oyunu kendi başıma oynamak zorunda kaldım. Ve hepsi de işe yaradı, bu yüzden eğlenceliydi."

33 yıldır playoff galibiyeti olmayan Bengals, 13 Şubat'ta Kaliforniya'daki SoFi Stadyumunda San Francisco 49ers ya da Los Angeles Rams ile oynayacağı ilk Super Bowl zaferine artık sadece bir galibiyet uzaklıkta.

Burrow'un oraya ulaşması için Chiefs'in Buffalo Bills'e karşı 42-36'lık epik uzatma zaferinde göz kamaştıran rakip oyun kurucu Patrick Mahomes'u alt etmesi gerekecek.

Baş antrenör Andy Reid tarafından "Azrail" olarak adlandırılan süper yıldız, 378 yarda ve üç touchdown'a ek olarak 69 yarda ve bir sayı koştu.

Burrow, Titans zaferinden sonra Bengals'ın "biraz gürültü yapmak için burada" olduğu sözünü verdi - Pazar günü bunun yeterince gürültülü olup olmayacağını gösterecek.

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Kaynak: edition.cnn.com