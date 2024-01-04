Eski 'Bay Alakasız' Brock Purdy, 49ers'tan ligin en yüksek dokuz oyuncusuyla 2024 NFL Pro Bowl kadrosunun açıklanmasında başı çekiyor

San Francisco 49ers tarafından 2023 NFL Draft'ının son seçimiyle seçilen Purdy, taraftarlardan en çok oyu alarak ilk kez her maça çıktı ve sonuç olarak Ulusal Futbol Konferansı'nın (NFC) başlangıç oyun kurucusu seçildi.

24 yaşındaki oyuncu NFL'deki ikinci yılını olağanüstü geçirdi ve 16 maçta 4,280 pas yardası, 33 toplam gol ve sadece 11 top çalma ile 49ers'ı NFC'de 1 numaralı sıraya taşıdı. Bu sezon En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünü kazanmak için favorilerden biriydi, ta ki 49ers'ın son iki maçlık mağlubiyet serisine kadar.

Purdy, Pro Bowl'a seçilen dokuz San Francisco oyuncusundan biri - NFL'deki herhangi bir takımdan en fazla - ve bunlardan biri de MVP adayı Christian McCaffrey.

Koşucu sırt ayrıca 2023 sezonunda 1.459 yarda ve 14 touchdown, 564 yarda ve yedi touchdown koşarak harika bir sezon geçirdi. 27 yaşındaki oyuncu taraftar oylarında ikinci sırada yer aldı.

Purdy ve McCaffrey'e, bek Kyle Juszczyk, sıkı uç George Kittle, hücum oyuncusu Trent Williams, savunma oyuncusu Nick Bosa, savunma oyuncusu Javon Hargrave, defans oyuncusu Fred Warner ve köşe oyuncusu Charvarius Ward eşlik ediyor.

Amerikan Futbolu Konferansı'nda (AFC) 1 numaralı seri başı olan Baltimore Kuzgunları, yedi oyuncuyla konferansın en çok seçim yapan takımı olurken, bunların başında oyun kurucu Lamar Jackson geliyor.

Jackson en iyi performansına geri döndü ve şu anda ikinci kez MVP ödülünü kazanmanın favorisi.

Ancak Jackson AFC'nin ilk beşine seçilmedi ve bu onur onun yerine Miami Dolphins'in oyun kurucusu Tua Tagovailoa'ya verildi.

Tagovailoa, NFL'in en yüksek skorlu hücumuna öncülük etti ve bu sezon her maçta oynama yolunda ilerliyor - NFL'deki önceki üç yılında sakatlıklar ve sarsıntılardan muzdarip olduğu için şimdiye kadar elde edemediği bir başarı.

Purdy ve Tagovailoa gibi ilk kez Pro Bowl'a seçilen iki oyun kurucuyla birlikte, 1999 sezonunun ardından düzenlenen 2000 Pro Bowl'unda Hall of Famers Peyton Manning ve Kurt Warner'ın seçilmesinden bu yana ilk kez ilk Pro Bowl kadrosunda yer alan iki oyun kurucu da ilk kez seçilmiş oldu.

Yirmi sekiz takımın en az bir oyuncusu seçildi ve bunların 21'inde birden fazla oyuncu seçildi.

Birçok oyuncu mükemmel sezonları için ödüllendirilirken, kadrolarda bazı yüksek profilli isimler de yer almadı.

Bunların başında, sezona yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen vites yükselten ve takımını bir kez daha playofflara taşımanın eşiğinde olan Buffalo Bills oyun kurucusu Josh Allen geliyor.

Pro Bowl hafta sonunu sonlandıracak olan NFC - AFC bayrak futbolu maçı, sporun en iyilerini bir dizi beceri testinde karşı karşıya getirecek olan beceri mücadelelerinin ardından 4 Şubat Pazar günü oynanacak.

Pro Bowl üç yıl aradan sonra ilk kez Orlando'da düzenlenecek ve iki takımın koçluğunu kardeşler ve eski NFL yıldızları Peyton ve Eli Manning yapacak.

Kadrolar taraftarların, oyuncuların ve antrenörlerin oylarıyla belirlendi ve her grubun oyu seçilen oyuncuların belirlenmesinde üçte bir oranında sayıldı.

Pro Bowl kadrolarının tamamı

NFC

Hücum

Oyun Kurucu - Brock Purdy (San Francisco 49ers), Dak Prescott (Dallas Cowboys), Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Koşucu - Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), D'Andre Swift (Philadelphia Eagles), Kyren Williams (Los Angeles Rams)

Bek - Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Geniş Alıcı - CeeDee Lamb (Dallas Cowboys), AJ Brown (Philadelphia Eagles), Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Sıkı uç - George Kittle (San Francisco 49ers), Sam LaPorta (Detroit Lions)

Stoper - Trent Williams (San Francisco 49ers), Lane Johnson (Philadelphia Eagles), Penei Sewell (Detroit Lions)

Guard - Zack Martin (Dallas Cowboys), Chris Lindstrom (Atlanta Falcons), Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Merkez - Jason Kelce (Philadelphia Eagles), Frank Ragnow (Detroit Lions)

Savunma

Defansif uç - Nick Bosa (San Francisco 49ers), Montez Sweat (Chicago Bears), Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

İç yan hakemler - Aaron Donald (Los Angeles Rams), Dexter Lawrence (New York Giants), Javon Hargrave (San Francisco 49ers)

Dış defans oyuncusu - Micah Parsons (Dallas Cowboys), Danielle Hunter (Minnesota Vikings), Haason Reddick (Philadelphia Eagles)

İç/orta defans oyuncusu - Fred Warner (San Francisco 49ers), Bobby Wagner (Seattle Seahawks)

Cornerback - DaRon Bland (Dallas Cowboys), Charvarius Ward (San Francisco 49ers), Jaylon Johnson (Chicago Bears), Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Serbest güvenlik - Jessie Bates (Atlanta Falcons)

Güçlü güvenlik - Budda Baker (Arizona Cardinals), Julian Love (Seattle Seahawks)

Özel takımlar

Uzun snapper - Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

Punter - Bryan Anger (Dallas Cowboys)

Placekicker - Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Kick Returner - Rashid Shaheed (New Orleans Saints)

Özel takım oyuncusu - Jalen Reeves-Maybin (Detroit Lions)

AFC

Hücum

Oyun Kurucu - Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Koşucu arkası - Raheem Mostert (Miami Dolphins), James Cook (Buffalo Bills), Derrick Henry (Tennessee Titans)

Bek - Alec Ingold (Miami Dolphins)

Geniş Alıcı - Tyreek Hill (Miami Dolphins), Amari Cooper (Cleveland Browns), Keenan Allen (Los Angeles Chargers), Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Sıkı uç - Travis Kelce (Kansas City Chiefs), David Njoku (Cleveland Browns)

Stoper - Laremy Tunsil (Houston Texans), Dion Dawkins (Buffalo Bills), Terron Armstead (Miami Dolphins)

Guard - Quenton Nelson (Indianapolis Colts), Joel Bitonio (Cleveland Browns), Joe Thuney (Kansas City Chiefs)

Merkez - Creed Humphrey (Kansas City Chiefs), Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)

Savunma

Defansif uç - Myles Garrett (Cleveland Browns), Maxx Crosby (Las Vegas Raiders), Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

İç yan hakemler - Chris Jones (Kansas City Chiefs), Quinnen Williams (New York Jets), Justin Madubuike (Baltimore Ravens)

Dış defans oyuncusu - TJ Watt (Pittsburgh Steelers), Khalil Mack (Los Angeles Chargers), Josh Allen (Jacksonville Jaguars)

İç/orta defans oyuncusu - Roquan Smith (Baltimore Ravens), Patrick Queen (Baltimore Ravens)

Köşebaşı - Pat Surtain II (Denver Broncos), Sauce Gardner (New York Jets), Jalen Ramsey (Miami Dolphins), Denzel Ward (Cleveland Browns)

Serbest güvenlik - Justin Simmons (Denver Broncos), Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers)

Güçlü güvenlik - Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Özel takımlar

Uzun snapper - Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Punter - AJ Cole (Las Vegas Raiders)

Placekicker - Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Kick Returner - Marvin Mims Jr. (Denver Broncos)

Özel takım oyuncusu - Miles Killebrew (Pittsburgh Steelers)

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Kaynak: edition.cnn.com