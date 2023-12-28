Eski ABD senatörü ve Milwaukee Bucks'ın sahibi Herb Kohl 88 yaşında öldü

Wisconsin'li bir Demokrat ve Kohl's mağaza zincirinin kurucularından olan Kohl, 24 yıl boyunca ABD Senatosu'nda görev yaptı. Ömür boyu basketbol hayranı olan Kohl, 1985 yılında memleketinin takımını 18 milyon dolara satın alarak Bucks'ın Milwaukee'de kalmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bir hayırsever olan Herb, Wisconsin'deki öğrenci, öğretmen ve okullara milyonlarca dolar bağışta bulunmuştur.

Herb Kohl Philanthropies bağış direktörü JoAnne Anton, "Hayatı boyunca Herb Kohl, çalışanları ve ailelerinden müşterilerine ve sayısız hayır kurumu ve çabalarına kadar her zaman insanları ön planda tuttu" dedi.

Kohl, yaklaşık otuz yılın ardından 2014 yılında Milwaukee Bucks'ı sattı ve takıma yeni bir arena inşa edilmesi için 100 milyon dolar bağışladı. Ulusal Basketbol Birliği komisyon üyesi Adam Silver yaptığı açıklamada Kohl'un NBA takım sahipliği için standartları belirlediğini söyledi.

Silver, "Senatör Kohl değerli bir dost ve en iyi kamu görevlilerimizden biriydi," dedi. "Sevdiği franchise'a ve şehre olan olağanüstü bağlılığından hiç şüphe yoktu ve Milwaukee'de yeni bir arenaya yönelik vizyonu ve benzersiz mali katkısı sonsuza dek hatırlanacak."

Milwaukee Bucks yaptığı açıklamada, eski senatörün "eyaletini ve Milwaukee şehrini derinden önemseyen, yaşam boyu gurur duyan bir Wisconsinli" olduğunu belirtti.

"Takımı sattıktan sonra bile Senatör Kohl Bucks'ı çok sevdi ve şehirde her zaman takım şapkasıyla görüldü" diyen takım, önümüzdeki haftalarda onu onurlandırmak için bir anma töreni düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

1935'te Milwaukee'de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kohl, çocukluğunu ailesinin bakkal dükkanını süpürerek ve aralarında daha sonra Major League Baseball'un komiseri olacak Bud Selig'in de bulunduğu arkadaşlarıyla stickball oynayarak geçirdi.

"Spor hayatım boyunca çok ilgilendiğim bir şey oldu. Basketbol en sevdiğim spordur," diyor Kohl 2002 yılında CNN'e verdiği demeçte.

Vakfına göre, ailesinin süpermarketini milyonlarca dolarlık bir mağaza zincirine dönüştürmek için kardeşleriyle birlikte çalıştı. Kohl 1970'ten 1978'e kadar şirketin başkanlığını yaptı.

Aile 1979 yılında şirketteki hisselerini sattı. Bu satış Kohl'un sadece spora yatırım yapmasına değil, aynı zamanda 1988'de ABD Senatosu için başarılı bir kampanyayı finanse etmesine de yardımcı oldu.

Kohl, kongre biyografisine göre Wisconsin Üniversitesi'nden mezun oldu ve Harvard'dan MBA derecesi aldı. Eski senatör ayrıca Birleşik Devletler Ordusu Yedek Kuvvetlerinde de görev yapmıştır.

Senatör olarak Kohl, Senato Yaşlanma Komitesi'ne başkanlık etmiş ve Yargı ve Ödenek komitelerinde görev yapmıştır. Herb Kohl Eğitim Vakfı'na göre, eğitime yapılan federal yatırımların artırılması için çaba göstermiş, okul terkinin önlenmesi için fon sağlanmasına yardımcı olmuş ve diğer şeylerin yanı sıra çift kayıt programlarını desteklemiştir.

Wisconsin Demokrat Parti Başkanı Ben Wikler Çarşamba günü yaptığı açıklamada Kohl'un Senato'da geçirdiği zamanı hatırlatarak merhum milletvekilini "hayatı hizmet ettiği eyaletin derin değerlerini yansıtan bir adam olarak tanımladı: sıkı çalışma, alçakgönüllülük ve cömertlik."

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Kaynak: edition.cnn.com