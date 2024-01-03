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Eşcinsel evlilik ruhsatlarını reddeden eski Kentucky yetkilisi Kim Davis'in yeni kararın ardından 360.000 doların üzerinde borcu var

Federal bir yargıç, 2015 yılında eşcinsel çiftlere evlilik ruhsatı vermeyi reddeden eski Kentucky ilçe memurunun, geçen yıl bir jüri tarafından verilen 100.000 dolarlık tazminata ek olarak çiftin avukatlarına 260.000 dolarlık ücret ve masraf ödemesi gerektiğine karar verdi.

 and  Wendy Allen
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Eski Rowan İlçe Katibi Kim Davis, 2015 yılında eşcinsel çiftlere evlilik ruhsatı vermeyi reddettiği....aussiedlerbote.de
Eski Rowan İlçe Katibi Kim Davis, 2015 yılında eşcinsel çiftlere evlilik ruhsatı vermeyi reddettiği için beş gün hapis yatmıştı..aussiedlerbote.de

Eşcinsel evlilik ruhsatlarını reddeden eski Kentucky yetkilisi Kim Davis'in yeni kararın ardından 360.000 doların üzerinde borcu var

Kentucky'nin kuzeydoğusundaki Rowan County'nin eskimemuru Kim Davis, 2015 yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nin eşcinsel evlilikleri yasallaştıran kararına karşı çıkarak ulusal bir figür haline geldi. Davis, dini inançlarını gerekçe göstererek eşcinsel çiftlerin evlilik ruhsatlarını imzalamayı reddetti. O dönemde, ABD Bölge Yargıcı David Bunning onu mahkemeye itaatsizlikten suçlu bularak hapse atılmasına karar verdi ve Davis beş gününü parmaklıklar ardında geçirdi.

David Ermold ve David Moore, kendisi veya ofisi tarafından defalarca evlilik ruhsatı verilmemesi üzerine Davis'e dava açtı. Bunning, 2022 yılında Davis'in anayasal haklarını ihlal ettiğine hükmetti ve Eylül 2023'te bir jüri çifte 100.000 dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Geçtiğimiz hafta Bunning, Davis'in avukatlık ücretlerini ödeyip ödemeyeceği konusunda çiftin lehine karar verdi.

Eski Başkan George W. Bush tarafından mahkemeye aday gösterilen Bunning kararında, "Sorumluluk konusunda özet karar ve jürinin verdiği tazminat kararını elde eden Davacılar, tartışmasız bir şekilde 'üstün gelen taraftır' ve avukatlık ücret ve masraflarının ödenmesine hak kazanmışlardır" dedi.

Davis'in avukatları, davacıların avukatlarının faturalandırdığı saatlerin aşırı olduğunu iddia etmişlerdi, ancak Bunning "harcanan saatlerin ve alınan ücretlerin makul olduğuna" karar verdi.

Davis, "dini özgürlüğü, insan hayatının kutsallığını ve aileyi dava yoluyla geliştirdiğini" söyleyen kar amacı gütmeyen Liberty Counsel'in avukatları tarafından temsil ediliyordu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, "Bu son karar Liberty Counsel'in Mahkemeden jürinin Davis aleyhine verdiği kararı bozmasını istemesine olanak sağlıyor çünkü davacılara maddi tazminat ödenmesi için yeterli kanıt yoktu" denildi. "Eğer bu talep reddedilirse, Liberty Counsel davayı Altıncı Daire Temyiz Mahkemesi'ne taşıyacaktır."

Davis 2018'de ilçe katipliği için girdiği yeniden seçim yarışını kaybetmişti.

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Kaynak: edition.cnn.com

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