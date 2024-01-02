Erling Haaland Şampiyonlar Ligi'nde gol atma serisini sürdürürken birden fazla rekor kırdı

Salı günü Şampiyonlar Ligi 'nde Borussia Dortmund'un Sevilla ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada attığı bir diğer golle genç forvet, Alman ekibinin toplamda 5-4 kazanarak çeyrek finale yükselmesiyle turnuvanın rekorlar kitabına yeni bir sayfa ekledi.

Turnuva tarihinde hiçbir oyuncu 20 gol barajına daha az maçta ulaşamadı. Haaland bunu sadece 14 maçta yaparak, 24 maçta bu başarıyı gösteren Harry Kane'e ait önceki rekoru egale etti.

Norveçli oyuncu aynı zamanda üst üste altı Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç oyuncu oldu ve 2019'daki ilk maçından bu yana hiç kimse ondan daha fazla gol atamadı.

Ayrıca şu anki Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'i geçerek Norveç'in Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu, bırakın 20 yaşındaki bir oyuncuyu, herhangi bir oyuncunun gurur duyacağı bir istatistikler dizisi.

"Erling olağanüstü. Gol atmaya devam etmesi için iki Şampiyonlar Ligi maçımız daha olduğu için mutluyuz" dedi Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, takımının çeyrek finale yükselmesinin ardından.

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Tartışmalı ceza

Pazar günü rakipleri Bayern Münih karşısında hayal kırıklığı yaratan bir yenilginin ardından - Haaland'ın iki gol attığı bir maç - Dortmund, Sevilla karşısında ilk ayaktaki 3-2'lik üstünlüğünü korumaya kararlı görünüyordu.

Alman ekibi ilk yarıda kaptan Marco Reus'un geri pasında Haaland'ın ağları sarsmasıyla avantajını artırdı.

Norveçli forvet daha sonra tartışmalı bir oyun döneminin ardından penaltı noktasından sayıyı ikiye katladı.

Haaland yeniden başladıktan hemen sonra harika bir solo gol attığını düşündü ancak VAR, forvet oyuncusu tarafından yapılan bir faulü tespit ettikten sonra çabasını geçersiz saydı. İnanılmaz bir şekilde VAR, birkaç dakika önce genç oyuncuya yapılan faul nedeniyle Dortmund'a bir penaltı verdi.

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Drama burada da bitmedi.

Kaleci Yassine Bounou, Haaland'ın penaltı atışını kurtardı ve ribauntta da güzel bir blok yaptı ancak hakem, VAR'ın Sevilla kalecisinin çizgisinden çıktığını tespit etmesinin ardından penaltı atışının tekrarlanmasını emretti.

İkinci denemesinde Haaland, Bounou'nun uzanmış elinin altından neredeyse aynı şekilde geçen bir penaltı vuruşu yaptı.

İlk denemesini kurtardıktan sonra Bounou'nun ilk kutlamalarından açıkça sinirlenen Haaland, birkaç Sevilla oyuncusunun öfkeyle Norveçliyi kovalamasıyla kutlama için kaçarken kaleciyi kızdırdı.

İspanyol ekibi ikinci yarıda iki golle cevap verdi ancak bu yeterli olmadı ve Dortmund toplamda kazandı.

Bu sezonki yarışmada şimdiden 10 gol atan Halaand'ın, Dortmund'u eleme aşamalarının derinliklerine doğru iterken çetelesine kaç tane daha ekleyeceğini göreceğiz.

Cristiano Ronaldo bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atma rekorunu elinde tutuyor - 2013-2014 sezonunda 17 gol atmıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com