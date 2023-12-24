Erling Haaland Premier Lig rekorlarını alt üst etme yolunda ilerliyor

22 yaşındaki oyuncu sahaya her çıktığında yeni bir gol rekoru kırıyor gibi görünüyor ve Pazar günkü Manchester derbisi de bunun bir istisnası değildi.

Manchester City'nin Manchester United'ı 6-3 mağlup ettiği karşılaşmada attığı üç gol, Haaland'ın Premier Lig'deki gol sayısını bu sezon sadece sekiz maç sonunda 14'e çıkardı - ligin gol krallığı listesinde ikinci sırada yer alan Harry Kane'den yedi gol daha fazla.

Norveçli forvet aynı zamanda Michael Owen'ın 48 maçlık rekorunu egale ederek Premier Lig'de üç kez hat-trick yapan en hızlı oyuncu oldu.

Bunu bir perspektife koymak gerekirse, Cristiano Ronaldo tüm Premier Lig kariyeri boyunca üç hat-trick yaptı.

Crystal Palace, Nottingham Forest ve şimdi de United'a karşı yaptığı üçlemeyle Haaland, Premier Lig'de iç sahada üst üste üç maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve yazın Borussia Dortmund'dan transferinin ardından Pep Guardiola'nın City takımına uyum sağlamakta zorlanabileceği yönündeki korkuları ortadan kaldırdı.

Liverpool'un forveti Muhammed Salah'ın 38 maçlık Premier Lig sezonunda 32 gollük rekorunu kıracak gibi görünüyor ve şu anki gol atma hızıyla Dixie Dean'in 95 yaşındaki 39 maçta İngiltere'de 60 gol rekorunu da geçme yolunda ilerliyor.

Haaland, United karşısında attığı üç golün yanı sıra hat-trick yapan Phil Foden'a da iki asist yaptı.

Haaland ilk golünü kornerden attıktan sonra De Bruyne'ün mükemmel pasıyla ikinci golünü ekledi ve ikinci yarıda Sergio Gómez'in ortasını gole çevirerek hat-trick'ini tamamladı - bu da Norveçli oyuncunun Guardiola'nın sistemine ne kadar çabuk uyum sağladığının bir başka kanıtı.

Guardiola, Haaland'ın gol rekoru sorulduğunda "Yanında sahip olduğumuz kalite gol atmasına yardımcı oluyor ama yaptıklarını ona ben öğretmedim" dedi.

"İnanılmaz içgüdüleri var. Annesi ve babasından geliyor - bununla doğmuş."

Haaland'ın babası Alf-Inge 2000-2003 yılları arasında City forması giyerken, annesi Gry Marita Braut Norveç heptatlon şampiyonuydu.

Şu anda puan tablosunda Arsenal'in arkasında ikinci sırada yer alsa da, son beş yılda dört Premier Lig şampiyonluğu kazanan City'nin bu sezon neredeyse durdurulamaz göründüğünü iddia edecek çok az kişi var - özellikle de Haaland'ın gol atma becerisiyle.

Bu sezon şimdiden 29 gol atan (maç başına yaklaşık dört gol ortalamasıyla) City yenilmedi ve takımın 2017/18 sezonunda kırdığı 106 gollük lig rekorunu geçme yolunda ilerliyor.

Guardiola "Geliştirmemiz gereken birkaç şey var - bu süreçte bazı kolay topları kaybediyoruz ve bunu geliştirmeliyiz" dedi.

"Basit şeyleri iyi yapamıyoruz. Ancak Arsenal ve Liverpool'un da dahil olduğu dört maçlık bir galibiyet serisinden gelen United'a karşı altı gol atmak gerçekten çok iyi."

Manchester City'nin muhteşem performansının içinde belki de kaybolan şey, Anthony Martial'ın iki teselli golünden önce 6-1 geride olan United için yenilginin ne anlama geldiğiydi.

Derbi yenilgisi United'ın bu sezon ligde aldığı üçüncü mağlubiyet oldu ve takım tabelada yedinci sırada kaldı. Teknik direktör Erik ten Hag'ın karşılaştığı sorunlar arasında, maç boyunca yedek kulübesinde tutulan Ronaldo ile ne yapılacağı da var.

Ten Hag, bu sezon ligde henüz gol atamayan Ronaldo'yu ikinci yarıda oyuna almamasını "Onu oyuna almazdım çünkü 4-0 gerideyiz ve Cristiano'ya, onun büyük kariyerine saygımdan dolayı" sözleriyle gerekçelendirdi.

Hollandalı, Liverpool, Southampton, Leicester ve Arsenal'e karşı alınan dört lig galibiyetinin ardından Man City karşısında sergilenen cansız performansın nedeni olarak oyuncuları arasındaki inanç eksikliğini gösterdi.

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"Önceki maçlarda - evet, birkaç hafta önce - takımımız kendine güveniyordu, iyi bir ruh vardı, iyi bir hava vardı ve bugün ilk dakikadan itibaren bunu sahaya yansıtamadık," dedi ten Hag.

"Heyecan [kesin olarak] kaybolmadı ama bugün sahaya inanç getirmediler. Oynamak mümkün ve biz oynamadık."

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Kaynak: edition.cnn.com