Erling Haaland Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için 'yapbozun son parçası' mı?

Avrupa futbolunun en önemli turnuvasında oynamanın zor olması gerekir. Haaland bunun hiç de öyle olmadığını gösterdi.

Eylül 2019'da, o zamanlar 19 yaşında olan Norveçli sansasyon, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Salzburg formasıyla hat-trick yaptı. Ancak bu sıradan bir hat-trick değildi.

Haaland'ın ilk golü sadece iki dakika sonra geldi ve daha hakem ilk yarıyı bitirmeden üçlemeyi tamamladı.

Ocak 2020'de Borussia Dortmund'a imza attıktan sonra Haaland hiçbir yavaşlama belirtisi göstermedi ve sayısız Şampiyonlar Ligi rekoru kırmaya başladı.

Yarışma tarihinde hiçbir oyuncu Haaland'dan daha az maçta 10 gole ulaşamadı; üst üste dört maçta birden fazla gol atan ilk oyuncu oldu; ve Norveçli oyuncu 20 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Karim Benzema, Raul ve Zlatin Ibrahimovic, Şampiyonlar Ligi'ni süsleyen tüm zamanların en iyi forvetlerinden sadece birkaçı. Ancak Haaland ilk günlerinde hepsini gölgede bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçından bu yana sadece Benzema ve Robert Lewandowski Haaland'dan daha fazla gol attı.

OKUYUN: Futbolun 'mütevazı' süperstarı Erling Haaland'ın doğuşu

Haaland sadece Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmıyor. Bundesliga'da Dortmund formasıyla ilk maçında hat-trick yaptı ve Almanya'nın en üst liginde 50 gole ulaşan en genç oyuncu oldu.

Premier Lig'de oynayan ilk Norveçli olan eski Tottenham Hotspur kalecisi Erik Thorstvedt, bu olağanüstü gol başarılarının sürpriz olmaması gerektiğini söylüyor.

Thorstvedt CNN'den Don Riddell'e "O fiziksel bir canavar" dedi. "Çok hızlı koşabiliyor, fiziksel olarak acımasız, insanları savuşturabiliyor ama Man City'nin çalışma şeklini öğrenmesi gerekiyor.

"Gerçekten azimli, gerçekten hırslı. Fiziği üzerinde çalışan kendi antrenörleri var ... Bence forvet oyuncuları özel bir türdür, sadece gol atmak isterler ve bence o da Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak istiyor ve bence bir gün Ballon d'Or ödülünü de kazanmak istiyor."

Haaland'ın Manchester City'ye transferi kesinleştiğine ve son zamanların en çok tartışılan transfer efsanelerinden biri sona erdiğine göre, rakip menajerlerin ve savunma oyuncularının onunla karşılaşma ihtimali karşısında uykularının kaçtığını hayal etmek zor değil.

Ne de olsa City, bu sezon Premier Lig'de 89 golle Liverpool'la birlikte en çok gol atan takım ve bunu tanınmış bir forvet oynamadan yaptı.

Zaman zaman - özellikle Etihad'da Liverpool'a karşı alınan 2-2'lik kritik beraberlikte - izleyiciler City'nin Pep Guardiola'nın takımının yarattığı sayısız şansı değerlendirecek bir '9 numara' eksikliğinden yakındı.

Bu belki de City'nin ileriye dönük bazı sorunlarını aşırı basitleştirmek olsa da, Haaland'ın beceri setine sahip bir oyuncunun kale önünde fayda sağlayacağı durumlar kesinlikle var.

Ancak Guardiola için oynamak herkesin bildiği gibi karmaşık olabilir. İspanyol oyuncu tarihteki en büyük taktiksel zekalardan biri olarak biliniyor ve bazı oyuncular - bu sezon Jack Grealish'e bakın - Guardiola'nın felsefesini ve tarzını kavramakta zorlanıyor.

Haaland'ın Premier Lig'de başarılı olmak için gerekli fiziksel özelliklere sahip olduğuna şüphe yok ancak Thorstvedt Guardiola'nın stiline uyum sağlamanın daha zor olabileceğini söylüyor.

"Elbette goller getirecek, hem de çok sayıda ama aynı zamanda Pep'in düşünce yapısına, Man City'nin oyun tarzına da alışması gerekiyor" diyor. "O takımda beceri, yakın kontrol ve oyuncular sahada hareket ederken rotasyon konusunda daha iyi olan başkaları da var.

"O [Haaland] bunu yapabiliyor ama diğerleri kadar iyi değil. "Şunu sormak da doğru olur: Man City gerçekten ne kadar daha iyi olabilir? Yani Premier Lig'de gerçekten o kadar fazla puan alabilirler mi? Gerçekten o kadar çok gol atabilirler mi?

"Ama bence hala kazanılması gereken bazı marjlar var ve tabii ki en önemlisi Şampiyonlar Ligi, eğer gelecek sezon Erling takımdayken bunu kazanırlarsa, tabii ki herkes yapbozun son parçası olarak onu gösterecektir. Sonunda onu aldılar ve kupayı aldılar."

Thorstvedt, Haaland'ın "futbol dehası" Guardiola'nın altında çalışmayı "gerçekten dört gözle beklediğini" söylerken, Dortmund'dan takım arkadaşı Marco Reus da 21 yaşındaki oyuncunun Manchester City'ye getireceği inanılmaz potansiyeli iki yıldan uzun süredir ilk elden görüyor.

Guardiola'nın takımı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha muhteşem bir şekilde dağıldı ve 90 dakikanın sonunda iki dakika içinde iki gol yedi - ardından uzatmaların başında bir kez daha - Real Madrid'e elendi.

Yarı finalin ikinci ayağının sonlarında City için Haaland'ın kaçırdığını hayal etmenin zor olduğu şanslar vardı ve Reus, forvetin beceri setini, Guardiola'nın tarafının işlerin dağılmaya başladığı o anda tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olarak tanımlıyor.

"Enerji. Çok fazla enerji," diyor Reus CNN'den Darren Lewis'e Haaland'ın özelliklerini anlatırken. "Pek çok olumlu şey, özgüven. Genç bir oyuncu olarak kaygısızsınızdır, çok fazla endişelenmezsiniz. Geldiğinde enerjisini gördük ve bu enerji gerçekten de arttı.

"Elbette zamanla biraz daha tecrübeli hale geldi çünkü çok fazla maç oynadı. Kesinlikle dünyanın en iyi forvetlerinden biri olma potansiyeline sahip. Hâlâ inanılmaz derecede genç. Önünde inanılmaz bir yol var."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com