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Erin Walker bir PGA Tour eşi olarak hayatın iniş ve çıkışları üzerine

Erin Walker PGA Tour oyuncusu Jimmy'nin eşi

Erin, Walker Takımı'nın CEO'su olduğunu söylüyor.

O başarılı bir amatör gösteri atlayıcısı

Erin, sosyal medyada canlı ve çoğu zaman açık sözlü bir ses, golf basınında bazen keskin bir yazar ve birkaç yıldır profesyonel golf pistindeki yaşamın bir seyahatnamesi olan Tour Wife Travels adlı bir blogun yazarıdır.

Twitter biyografisinde şöyle yazıyor: "Profesyonel golf izleyicisi. Amatör gösteri atlayıcısı. JimmywalkerPGA ile evli. Fikir sahibiyim. O değil."

CNN ile Utah'tan yapılan canlı ve uzun bir telefon sohbeti de bunu doğruluyor.

Erin geçen yıla kadar Jimmy ile birlikte yılın yaklaşık 30 haftasını yollarda geçirmiş ve hukuk fakültesine gitme hayalinden vazgeçmiş.

Ancak gazetecilik, reklamcılık ve pazarlama eğitimi alan genç kız, otellerde lüks bir yaşam sürmek yerine Team Walker'da CEO rolünü üstlendi.

"Birçok şapkası" arasında mali kontrolör, sözleşme yorumcusu, seyahat planlayıcısı, etkinlik organizatörü, bazen swing gurusu, baş motivatör, psikolog, eş ve anne var.

"Onun gemisini yürüten benim. Diğer her şeyi ben yapıyorum, Jimmy'nin işini olabildiğince kolaylaştırıyorum, böylece tek yapması gereken gidip golf oynamak oluyor."

'Maceracı'

Boerne, Teksas'ta yaşayan çift, çocukları Mclain (şimdi yedi yaşında) ve küçük kardeşi Beckett (dört yaşında) daha küçükken karavanla tam zamanlı olarak seyahat ediyordu. Anaokulu yolculukları azalttı ama Jimmy hala belirli haftalarda karavanı kullanıyor. Bir şoförü var çünkü koç Butch Harmon direksiyona kendisinin geçmesine "çok karşı" (çok stresli).

"Tekerlekli bir ev gibi" diyor Erin. "Kendi yatağımız, kendi yastıklarımız, kurutmalı çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, Amerikan tipi buzdolabımız, dört televizyonumuz, çocukların ranzaları, dört çift yağmur botumuz, haftadan haftaya yanınıza alamayacağınız eşyalarımız var.

"Bence biraz maceracı olmak zorundasınız çünkü her zaman kırık bir şeyler oluyor."

Masters'da Augusta National'ın karşısındaki caddeye park ediyorlar.

"Augusta muhteşem," diyor Erin. "Jimmy her gün içeri giriyor ve çocukların futbol topuna vurabilecekleri ya da beyzbol oynayabilecekleri büyük bir bahçeye sahip olmaları harika. Bizim için çok mantıklı."

Hayat zaten yeterince hokkabazlık gerektirmiyorsa, Erin gösteri atlama tutkusunu da işin içine katıyor ve ABD çapında yılda yaklaşık 15 etkinlikte yarışıyor.

Atlarını Virginia'daki antrenörünün yanında tutmak, operasyona başka bir karmaşıklık katıyor.

"Zor, çok fazla pratik yapamıyorum," diyor. "Sadece at gösterilerinde ortaya çıkıyorum ve iyi gitmesini umuyorum. Neyse ki yeterince atletikim ama bu zor. Daha iyi olmak ve daha büyük atlayışlar yapmak istiyorum ama beklentilerimi ayarlamam gerekiyor.

"Ama bunu destekleyen bir kocam olduğu için şanslıyım çünkü benim için bir hobim olmalı ve biraz da kendi işimi yapmalıyım."

'Yapılacaklar Listesi'

Erin'in ateşi, her ikisi de 1970'lerde Utah'ta rekabetçi kayakçılar olan ebeveynlerinden geliyor. Babası Mark Stiegemeier 1975'te dünya serbest stil kayak şampiyonuydu ve o ve küçük kardeşi Sean kayak yarışlarında büyüdüler ve zaman zaman genç Lindsey Vonn ile yolları kesişti.

Erin 2015 yılında, o zamanlar Tiger Woods'un kız arkadaşı olan Vonn ile Augusta'da dolaşmış ve ortak arkadaşlarının hikayelerini paylaşmış.

Başarılı bir profesyonel golfçü kocanın bariz artıları zenginlik - Walker'ın kariyer kazancı 23 milyon doların biraz üzerinde - ve şöhretin getirdiği avantajlar.

Erin bu yıl Kentucky Derbisi'ne "ölmeden önce yapılacaklar listesi" VIP gezisini gerçekleştirirken, Mclain de Jimmy son şampiyon olarak ABD PGA medya gününe katıldığında Nascar pilotu kahramanlarıyla tanışabildi. Ayrıca Masters geleneğinde eşler ve çocuklar Çarşamba günkü par-üç yarışmasında beyaz takım elbiselerini giyerek caddie'lik yapıyorlar.

Bir de yurtdışı gezileri ve takım etkinliklerinin dostluğu var, örneğin Güney Kore'nin Incheon kentinde düzenlenen 2015 Başkanlar Kupası sırasında eşlerin kalamar ve diğer tanımlanamayan yiyecekleri yediği "histerik" bir gün.

Ya da Gleneagles'daki 2014 Ryder Kupası'nın açılış sabahında stadyum benzeri ilk vuruşun etrafındaki elektrik. "İnanılmaz bir duyguydu" diyor. "Şu anda bile tüylerim diken diken oluyor. Bir daha asla kaçırmak istemezsiniz."

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'Kalın deri'

Ancak bu yaşam tarzının dezavantajları seyahat zorluklarından ya da ayrı kalınan zamandan değil, beklenmedik bir yerden geliyor. Doğru şekilde kullanıldığında iyi bir güç olan sosyal medya, turne hayatının en büyük sınavı haline geldi. "Yolda birkaç tümseğe neden oldu" diyor.

"Jimmy ile evlendiğimde onun seyahat edeceğini biliyordum, çocuklarımız olduğunda onun seyahat edeceğini ve benim kısa süreli yalnız bir ebeveyn olacağımı biliyordum, bu yüzden bunun tam olarak olumsuz olduğunu söyleyemem" diyor.

"Ama ne kadar büyük bir isim olursanız, o kadar çok insan sizi yıpratmak istiyor ki bunu gerçekten anlamıyorum. İnsanların kendi varsayımları var ve söylediklerinin bir karşılığı yok.

"Rickie [Fowler] kadar popüler birinin bile nefret edenleri var. Ben de 'Ne demek Rickie? O piyasadaki en iyi adam' diyorum."

Erin her ikisinin de daha kalın bir cilt geliştirmek zorunda kaldıklarını söylüyor ve her kötüleyene cevap verme içgüdüsünü "frenlemek" zorunda kaldığını itiraf ediyor. "Politik olarak oldukça doğruyum," diyor.

"Onu ve sponsorlarını kızdıracak şeyler söylemeyeceğim ama günlük hayatımız için geçerli şeyler söyleyeceğim."

"İyi bir iş çıkarıyor. Beni savunuyor," diyen 38 yaşındaki Jimmy, son şampiyon Jordan Spieth, Rickie Fowler, Justin Thomas ve Zach Johnson ile aynı "kardeşlik" evini paylaştığı Royal Birkdale'deki Britanya Açık'ta CNN'e konuştu.

Stres ve yıldız gözlemciliği

Bazı Tur eşleri için başkasının cennetinde hayat her zaman güllük gülistanlık değildir.

Erin, eşlerine destek olmak için avukat, diş hekimi ve hatta profesyonel golfçü olma hedeflerinden vazgeçen başka eşler de tanıyor.

Kısa bir süre önce alkolik olduğunu itiraf eden ve Florida'daki bir tedavi merkezinde iki ay geçiren PGA Tour oyuncusu Billy Horschel'in eşi Brittany Horschel ile "%1000" empati kurabildiğini söylüyor. Bir yıldan uzun bir süredir alkol almıyor, ancak içki içmenin, yolda küçük bir kıza bakmanın getirdiği yalnızlık nedeniyle daha da kötüleştiğini söylüyor.

Jimmy ile 2004 yılında Salt Lake City'de ikinci kademe bir etkinlikte gönüllü olarak çalışırken tanışan Erin, "Herkes stresle farklı bir şekilde başa çıkıyor" diyor.

"Özellikle de çok iyi bir üniversite golfçüsüyken birdenbire 'Tamam, senin hayalini desteklemek için kendi hayalimden vazgeçiyorum' demek zorunda kalmanın nasıl bir şey olduğunu kesinlikle anlayabiliyorum. Bu çok büyük bir değişim.

"İşte bu yüzden atlar benim için çok önemliydi. Bana pozitif bir çıkış noktası sağlıyor.

"Billy ve Brittany'yi hikayelerini ortaya koydukları için gerçekten alkışlıyorum."

Erin, oyuncuların golfün yanı sıra başka ilgi alanlarına da sahip olmalarının hayati önem taşıdığına inanıyor.

Jimmy'ninki astrofotoğrafçılık ve bu konuda ödüller kazandı. NASA onun fotoğraflarını üç kez günün astronomi fotoğrafı seçti

"Arabalar ve şarap dışında bir hobisi olmasını seviyorum çünkü her profesyonel golfçü arabaları ve şarabı sever" diyor.

"Bu benzersiz bir şey ve ona golften uzaklaşıp yaratıcı olma ve zen yerini bulma imkanı veriyor.

"Bu ona her şey hakkında bir bakış açısı kazandırıyor. Dışarıda golf oynamaktan, birdie ve bogey yapmaktan çok daha büyük şeyler oluyor."

Lyme hastalığı ile başa çıkmak

Jimmy'nin teleskopta - ve golf sahasında ve poligonda - geçirdiği geceler, gücünü tüketen zayıflatıcı bir hastalıkla mücadele ettiği için Kasım ayından bu yana kısıtlandı.

Nisan ayında nihayet kendisine enfekte keneler tarafından yayılan bakteriyel bir enfeksiyon olan Lyme hastalığı teşhisi kondu.

Walker PGA Tour'a hastalığın "grip olmuş gibi hissettirdiğini" söyledi. Güç yok. Hiçbir şey yok. Dalgalar halinde gelip gidiyor. Ne zaman ortaya çıkacağını asla bilemezsiniz."

İlaç ve vitaminlerden oluşan bir kokteyl kullanıyor ve Royal Birkdale'de CNN'e "%75-90" oranında çalıştığını söyledi.

"Kendimi iyi hissetmiyorum, güçlü hissetmiyorum," dedi.

İnsanları kenelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran sesli bir kampanyacı haline gelen Erin, "Çok zor oldu," diye ekledi.

"Jimmy'nin sesi çok çıkmıyor ve şikayet eden biri de değil, bu yüzden 'bu yıl beni mahvetti' demeyecektir ama öyle oldu.

"Kendini iyi hissetmediği için ruh halini etkiliyordu ve bu da bir ilişkiyi ve çocukları zorluyordu. Doğru yönde ilerlediğimiz ve kendisini daha iyi hissetmeye başladığı için mutluyum."

Erin uzun rol listesine eczacı ve hemşireyi de eklemek zorunda kaldı.

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Ona tek yaptığı şeyin alışveriş ve spa olduğunu söylemeye kalkmayın.

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Kaynak: edition.cnn.com