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Erik ten Hag, Tottenham'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sırasında Cristiano Ronaldo'nun erken ayrılışıyla 'başa çıkacak'

Manchester United menajeri Erik ten Hag, takımın Tottenham'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyet sırasında Cristiano Ronaldo'nun erken ayrılmasıyla "başa çıkmak" için Perşembe gününe kadar bekleyeceğini söyledi.

 and  Viktoria Klein
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Ronaldo, Manchester United'ın Tottenham ile oynayacağı maç öncesinde ısınıyor..aussiedlerbote.de
Ronaldo, Manchester United'ın Tottenham ile oynayacağı maç öncesinde ısınıyor..aussiedlerbote.de

Erik ten Hag, Tottenham'a karşı alınan 2-0'lık galibiyet sırasında Cristiano Ronaldo'nun erken ayrılışıyla 'başa çıkacak'

On Hag yönetiminde sınırlı süre alan ve sezon başlamadan önce United'dan ayrılmaya zorlanan Ronaldo, Çarşamba günkü maçta kullanılmayan bir yedek oyuncuydu.

Portekizli forvet son düdüğe kadar kalmak yerine, Old Trafford'da maçın bitimine birkaç dakika kala, Ten Hag'in Christian Eriksen ve Anthony Elanga'yı oyuna almasından kısa bir süre sonra tünelden çıktı.

Hollandalı teknik adam Ronaldo'nun erken çıkışı sorulduğunda gazetecilere "Bugün (buna) dikkat etmiyorum, yarın bununla ilgileniriz" dedi. "Bu takıma odaklanmak istiyorum. Muhteşem bir performanstı."

Ronaldo, United'ın Pazar günü Newcastle ile 0-0 berabere kaldığı maçın 72. dakikasında oyundan alınırken mutsuz görünüyordu. 10 Hag bu kararı, yoğun bir fikstür dönemi öncesinde forvetlerini dinç tutmak için aldığını söyledi.

Ronaldo bu sezon altısı yedek kulübesinden olmak üzere çıktığı sekiz maçta sadece bir gol atabildi.

BBC'ye konuşan İngiltere'nin eski forveti Gary Lineker, 37 yaşındaki oyuncunun maçı erken terk etmesinin "kabul edilemez" ve "çok kötü" olduğunu söyledi.

Tottenham karşısında Fred'in direkten dönen şutu United'ı ikinci yarının başında öne geçirdi, ardından Bruno Fernandes ceza sahası dışından ev sahibi ekibin avantajını arttırdı.

Spurs kalecisi Hugo Lloris'in mükemmelliği sayesinde United sadece iki gol atabildi ve galibiyetle Premier Lig sıralamasında beşinci sıraya yükseldi.

On Hag'in takımı bu sezon Tottenham, Liverpool ve Arsenal karşısında galibiyetler elde ederken Brentford ve Manchester City karşısında da küçük düşürücü yenilgiler aldı.

Sırada Cumartesi günü Chelsea deplasmanı var, Tottenham ise evinde Newcastle ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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