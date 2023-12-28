'ER' ve 'West Wing' dizilerindeki rolleriyle tanınan John Aylward 75 yaşında öldü

75 yaşındaydı.

Stubbs CNN'e yaptığı açıklamada, Aylward'ın Pazartesi günü doğal nedenlerle öldüğünü söyledi.

Stubbs, "O harika bir aktör ve olağanüstü bir insandı" dedi.

Seattle doğumlu olan Alyward, en çok NBC'nin "ER" dizisindeki sert ama adil Dr. Donald Anspaugh ve "The West Wing" dizisindeki Barry Goodwin rolleriyle tanınıyordu.

Okulun web sitesine göre Aylward, 1971 yılında Washington Üniversitesi Drama Okulu'ndan mezun oldu. Sitede ayrıca, küçük ve büyük ekranda çalışmaya başlamadan önce 15 yıl boyunca çoğunlukla tiyatroda çalıştığı belirtiliyor.

İlk kredileri arasında "Northern Exposure "da yinelenen bir rol var. Diğer çalışmaları arasında "Family Law", "The Practice" ve "Mad Men" gibi dizilerdeki roller de yer alıyor.

Aylward, 15 sezon boyunca "ER "ın 70'ten fazla bölümünde yer aldı. Bu sayede, özellikle de dizinin popülaritesinin en yüksek olduğu ve haftada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaştığı dönemde, Aylward oldukça tanınan bir yüz haline geldi.

Dizinin sona erdiği sıralarda Seattle Times 'a verdiği bir röportajda Aylward, hayranların diziye yaptığı yatırımı anlatıyor.

"ACT'de (1998'de) "Death of a Salesman "i yaparken, hala sık sık 'ER'da görünüyordum ve Anspaugh'un oğlunun öldüğü sezondan hemen sonraydı. Pazartesi günüydü (tiyatro oyuncuları için izin günü) ve markette kasa sırasındaydım ve bir kadın koşarak yanıma geldi ve "Affedersiniz, rahatsız ettiğim için özür dilerim, ülke dışındaydım... oğlunuza ne oldu?" dedi. Ben de 'Öldü' dedim" diye anlatıyor gazeteye Aylward. "Bayan 'Olamaz' dedi, ben de 'Evet, geçen hafta gömdük' dedim." Marketten alışveriş yapan kız bembeyaz kesildi, ben de durup 'Bir TV programından bahsediyoruz' demek zorunda kaldım. 'Çocuğunun ölümü hakkında böyle konuşan bu iğrenç adam da kim' diye düşündüğünü anlayabiliyordum."

"Briarpatch" ve "Yellowstone" dizilerindeki roller Alyward'ın son kredileri arasındaydı.

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Kaynak: edition.cnn.com