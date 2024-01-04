Enflasyon henüz yenilmiş değil. Avrupa'da fiyat artışları yeniden hızlanıyor

Avrupa Birliği'nin önde gelen ekonomileri Almanya ve Fransa'da yıllık enflasyon Aralık ayında yükseldi ve analistler Cuma günü açıklanacak Euro Bölgesi verilerinin bu eğilimi teyit etmesini bekliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Nisan ayından bu yana bölge genelinde enflasyonda ilk artış yaşanmış olacak.

Bu da bazı yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını düşürmek üzere olabileceği yönündeki heyecanını azaltabilir.

Perşembe günü açıklanan resmi tahminlere göre Almanya'da tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) Kasım ayındaki %2,3 seviyesinden Aralık ayında %3,8'e yükseldi. Fransa'da ise ön verilere göre yıllık TÜFE bir önceki ay %3,9 iken Aralık ayında %4,1'e yükseldi.

Her iki durumda da enerji fiyatları manşet enflasyon oranının yükselmesine yardımcı oldu.

Ekonomistler bu yükselişi kısmen bekliyordu çünkü hükümetler 2022'deki enerji krizi sırasında hane halkını desteklemek için uygulamaya konulan cömert sübvansiyonları geri çekiyordu.

Pandemi karantinalarının sona ermesinin ardından küresel enflasyonun yükselmeye başladığı 2021'in sonlarından bu yana hükümetler, hane halklarını ve işletmeleri enerji fiyatlarındaki muazzam artış lardan koruyan sübvansiyonlara yüz milyarlarca dolar aktardı. Bu artışlar, büyük ölçüde, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ile körüklendi.

Örneğin Alman hükümeti Aralık 2022'de hanelerin gaz ve ısınma faturalarını ödeyerek enflasyonu düşürdü. Şimdi bu tek seferlik sübvansiyon ortadan kalktı ve enerji fiyatları o zamandan beri düşmüş olsa da, Aralık ayında bir yıl önceki yapay olarak düşük seviyelerle karşılaştırıldığında yükseldi.

Fransız istatistik ofisi Perşembe günü yaptığı açıklamada, Aralık ayında enflasyondaki artışın "enerji ve hizmet fiyatlarındaki bir yıllık ivmelenmeden" kaynaklandığını belirtti.

Çekirdek enflasyon daha iyi görünüyor

Ancak UBS Global Wealth Management'ın baş ekonomisti Paul Donovan, Euro kullanan 20 ülkede çekirdek enflasyonun (değişken gıda ve enerji maliyetlerini dışarıda bırakan) yavaşlamaya devam etmesini beklediğini söyledi.

CNN'e verdiği demeçte "Enflasyon ivmesi hala daha yavaş fiyat artışları yönünde" dedi. "Şu anda gördüğümüz verilerin hiçbirinde - Avrupa'da, (İngiltere'de) ya da ABD'de - 'yapışkan' fiyatlara ya da daha yüksek uzun vadeli enflasyona dair herhangi bir kanıt yok."

"Enflasyonun ayrıntıları yukarıdan çok aşağıya doğru sürpriz yapmaya devam ediyor" diye ekledi.

Capital Economics'in baş Avrupa ekonomisti Andrew Kenningham CNN'e verdiği demeçte, Avro Bölgesi'nde yıllık çekirdek enflasyonun Kasım ayındaki %3,6 seviyesinden Aralık ayında %3,3'e düşmesini ve bundan sonra da düşmeye devam etmesini beklediğini söyledi.

"Asıl önemli olan çekirdek enflasyona ve altta yatan enflasyonist baskılara ne olacağıdır" dedi.

Piyasalar durgunlaşıyor

Büyük ekonomilerde hızlanan manşet enflasyon, yatırımcılar arasında merkez bankalarının ilkbahar gibi erken bir tarihte faiz oranlarını düşürmeye hazırlandıkları yönündeki heyecanı azaltabilir.

Bu heyecan Ekim sonundan itibaren Wall Street'in S&P 500 endeksi ve Avrupa'nın gösterge Stoxx 600 endeksinin sırasıyla %15 ve %11 yükselmesini sağlayan bir borsa rallisine neden oldu.

Yatırımcılar benzer ve istikrarlı getiriler sunan tahvilleri tercih etme eğiliminde olduğundan, yüksek faiz oranları genellikle hisse senetleri üzerinde baskı yaratır.

Ancak hisse senetleri 2024'te şimdiye kadar başarısız oldu. Piyasaların yeniden açıldığı 2 Ocak'tan bu yana S&P 500 endeksi %1,1, Stoxx 600 endeksi ise %0,4 düştü.

Petrol üreticisi Orta Doğu'da tırmanan gerginlikler de enerji fiyatlarının gidişatına ilişkin endişeleri artırdı. Küresel petrol göstergesi Brent, Çarşamba günü %3'ten fazla yükselerek varil başına 78 dolardan kapandı.

Çarşamba günü, ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı politika toplantısından yayınlanan tutanaklar, yetkililerin enflasyona karşı zafer ilan etme ve neredeyse iki yıldır sürdürdükleri faiz artırım kampanyasına son verme konusunda temkinli olduklarını gösterdi.

Tutanaklara göre, Fed'in temel faiz oranı "muhtemelen zirvede ya da zirveye yakın" olsa da, yetkililer "enflasyon sürdürülebilir bir şekilde düşene kadar politikanın bir süre daha kısıtlayıcı bir duruşta kalmasını uygun" gördüler.

Geçtiğimiz ay ECB yönetim kurulu üyesi Isabel Schnabel, kısmen hükümetin enerji sübvansiyonlarının sona ermesi nedeniyle enflasyonun "geçici olarak yeniden yükselebileceğini" söyledi. "Daha önümüzde uzun bir yol var" dedi.

ING'nin küresel makroekonomik araştırma müdürü Carsten Brzeski, Perşembe günkü bir notunda, "ECB için enflasyonun yeniden hızlanması, çok istikrarlı bir el tutma ve herhangi bir faiz indirimi kararında acele etmeme duruşunu güçlendiriyor" dedi ve merkez bankasının ilk faiz indirimini Haziran ayında yapmasını beklediğini ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com