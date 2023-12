Enes Kanter Nike'ın Çin'e karşı 'konuşmaktan korktuğunu' söyledi ve Uygurlara yapılan muameleyi protesto etmek için 'Modern Gün Köleliği' ayakkabısı giydi

Çin'de azınlıklara yapılan muamele konusunda açık sözlü olan Boston Celtics pivotu, takımının Pazartesi günü Charlotte Hornets'e karşı kazandığı maçta üzerinde "Modern Gün Köleliği" ve "Artık Mazeret Yok" yazan özel ayakkabılar giydi.

Pazartesi günü Twitter'da yayınladığı bir videoda Nike'ı Çin'deki adaletsizlik konusundaki sessizliği nedeniyle eleştirdi.

Kanter, #HypocriteNike ve #EndUyghurForcedLabor hashtag'lerini kullandığı paylaşımında "Nike burada Amerika'da adaletsizlik konusunda sesini yükseltiyor, ancak Çin söz konusu olduğunda sessiz kalıyor" dedi.

"Çin'deki polis şiddetine değinmiyorsunuz, LGBTQ topluluğuna yönelik ayrımcılık hakkında konuşmuyorsunuz, Çin'deki azınlıklara yönelik baskı hakkında tek kelime etmiyorsunuz, sesinizi yükseltmekten korkuyorsunuz."

Kanter'in eleştirilerinin odağında özellikle Uygur toplumunun maruz kaldığı adaletsizlik vardı - ABD Dışişleri Bakanlığı 2017'den bu yana 2 milyon kadar Uygur ve diğer etnik azınlığın Sincan'daki toplama kamplarında gözaltında tutulduğunu tahmin ediyor.

CNN ile şu anda sürgünde bulunduğu Avrupa'da yaptığı üç saatlik bir röportajda, eski bir dedektif olan ihbarcı, bölgedeki gözaltı kampı sisteminde etnik Uygurlara karşı sistematik bir işkence kampanyası olarak tanımladığı şeyle ilgili nadir ayrıntıları açıkladı.

Çin, insan hakları ihlalleri iddialarını defalarca reddetti ve merkezlerin dini aşırılık ve terörizmi önlemek için gerekli olduğunu söyledi.

"Ayakkabılarınızı Çin'de kim üretiyor? Hiç biliyor musunuz?" Kanter, ayakkabı endüstrisinin zorla çalıştırma nedeniyle "lekelendiğini" de sözlerine ekledi.

"Çin'de çok sayıda zorla çalıştırma fabrikası var. Örneğin Uygurların zorla çalıştırılması, modern köleliktir ve şu anda Çin'de yaşanıyor.

"Şu anda milyonlarca Uygur gözaltına alınıyor, satılıyor ve ülke genelindeki zorunlu çalışma kamplarında, hapishanelerde ve fabrikalarda çalışmak üzere görevlendiriliyor. Sürekli gözetim altındalar, uzun çalışma saatleri ve kötü yaşam koşulları var.

"Unutmayın, o ayakkabıları ayağınıza her giydiğinizde ya da o tişörtü sırtınıza geçirdiğinizde, hepsinin arkasında çok fazla gözyaşı, çok fazla baskı ve çok fazla kan var."

OKU: Enes Kanter'in Tibet yanlısı paylaşımlarının ardından Boston Celtics maç yayını Çin'de durduruldu

'Zorla çalıştırma raporlarından endişe duyuyoruz'

Bu yılın başlarında Nike, Sincan bölgesinden ürün tedarik etmediğini belirten bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Nike etik ve sorumlu üretim konusunda kararlıdır ve uluslararası çalışma standartlarını destekliyoruz" denildi.

"Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (XUAR) ve bu bölgeyle bağlantılı olarak zorla çalıştırma raporlarından endişe duyuyoruz.

"Nike, XUAR'dan ürün tedarik etmemektedir ve sözleşmeli tedarikçilerimizle bölgeden tekstil veya eğrilmiş iplik kullanmadıklarını teyit ettik."

CNN'in Kanter'in son videosuyla ilgili sorusu üzerine Nike'tan hemen bir yorum alınamadı.

Kanter videonun sonunda Nike'ın kurucu ortağı Phil Knight'ı ve yüksek profilli elçileri LeBron James ve Michael Jordan'ı ayakkabıların nerede üretildiğini "kendi gözlerinizle görebilmeleri" için Çin'e bir geziye davet etti.

"Nike 'Just Do It' demeyi seviyor - peki, ayakkabılarınızı üreten köle emeği konusunda ne yapıyorsunuz? Sizi zengin eden o köle emeği" diye ekledi.

"Nike da buna katılmalı. İkiyüzlülüğü bırakın, modern köleliği hemen durdurun."

Geçtiğimiz hafta Kanter'in Çin'in Tibet'e yönelik tutumunu eleştirmesi üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin bir basın brifinginde NBA oyuncusunun "dikkat çekmeye çalıştığını" ve sözlerinin "yalanlanmaya değer olmadığını" söyledi.

Bunun üzerine Celtics'in New York Knicks ile oynadığı sezon açılış maçının yayını Çinli video izleme sitesi Tencent tarafından durdurulurken, taraftarlar da Çin sosyal medyasında Kanter ve Celtics'i kınadı.

Bu olay, Houston Rockets'ın o dönemki genel menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestoculara destek veren ve daha sonra silinen tweet'iyle NBA ve Çin arasında tartışmalara yol açmasından iki yıl sonra yaşandı. Morey bir yıl sonra görevinden ayrıldı.

Türkiye'de yetişen Kanter, daha önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirileri de dahil olmak üzere çeşitli siyasi davaları savunmuştu.

Bunun sonucunda ölüm tehditleri ve babasının ceza davasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com