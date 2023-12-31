Enes Kanter Freedom Çin'i ziyaret etmeye hazır, ancak sadece 'gerçek Çin'i' görebilirse

Pazartesi günü Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısında eski NBA oyuncusu Yao Ming'e Freedom'ın son dönemdeki aktivizmi soruldu. Şu anda devlete bağlı Çin Basketbol Birliği'nin başkanı olan Yao şu yanıtı verdi "Eğer bir fırsat olursa, kendisini Çin'i ziyaret etmeye davet etmek isterim... O zaman bizi daha kapsamlı bir şekilde anlayabilir."

Kasım ayında resmi olarak soyadını değiştiren Boston Celtics pivotu Freedom, insan hakları konusunda açık sözlü ve sosyal medyadaki varlığını Çin'in Uygur toplumuna yönelik muamelesini ve diğer bir dizi sosyal sorunu eleştirmek için kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in insan hakları ihlalleri suçlamalarını defalarca reddetmesine rağmen, 2017'den bu yana iki milyon kadar Uygur ve diğer etnik azınlıkların Sincan eyaletindeki toplama kamplarında alıkonulduğunu tahmin ediyor.

"Bay Yao Ming'e teşekkür etmek istiyorum ... Aslında Çin'e gitmek ve her şeyi kendi gözlerimle görmek istiyorum," dedi Freedom CNN'den John Berman'a New Day'de. "Ancak bu seyahatte Bay Yao Ming'e sormak istiyorum, çalışma kamplarını ziyaret edebilecek miyim?"

"Çin'de bir konferansa ihtiyacım yok, propaganda istemiyorum. Gerçek Çin'i görmek ve tüm dünyaya neler olup bittiğini göstermek istiyorum. Bu yüzden, evet, teklifini kabul ediyorum."

Freedom daha önce de Çin'in Tibet, Tayvan ve Hong Kong'a yönelik muamelesi konusunda farkındalık yaratmış ve son olarak Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatlarının boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

29 yaşındaki oyuncunun yorumları Asya ülkesinde tepkiye yol açmış, Celtics maçları Çinli video yayın sitesi Tencent tarafından yayından kaldırılmış ve hükümet Freedom'ın yorumlarını eleştirmişti.

"Herkesin bilmesini isterim ki Çin Komünist Partisi mükemmelliğin, dostluğun ve saygının Olimpiyat özünü temsil etmiyor" diye devam etti. "Onlar acımasız bir diktatörlüktür. Özgürlükleri tehdit ediyorlar ve insan haklarına saygı göstermiyorlar."

Bu haftanın başlarında Golden State Warriors, bir podcast'te "Uygurlara ne olduğu kimsenin umurunda değil" diyen takım sahibi Chamath Palihapitiya'nın yorumlarıyla arasına mesafe koydu. Palihapitiya sözlerine şunları da ekledi: "Sizin umursamanız güzel ama geri kalanımızın umurunda değil."

Warriors'tan yapılan açıklamada Palihapitiya'nın takımla "günlük operasyonel işlevleri olmadığı" ve "görüşlerinin kesinlikle organizasyonumuzun görüşlerini yansıtmadığı" belirtildi.

Freedom ise Palihapitiya'nın yorumlarını "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve ekledi: "Acınasıydı, iğrençti ve kesinlikle onun adına çok utandım."

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Kaynak: edition.cnn.com