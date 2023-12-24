Endonezya'da nikel fabrikasında meydana gelen patlamada 13 işçi öldü, 38 işçi yaralandı

Olay Sulawesi adasındaki Morowali Endüstri Parkında bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrika, Endonezya'nın kârlı nikel madenciliği endüstrisinde hisseleri bulunan ve yerel kolu Endonezya Tsingshan Paslanmaz Çelik (ITSS) altında faaliyet gösteren Çinli çelik ve nikel devi Tsingshan tarafından işletiliyor.

Morowali polis sözcüsü Ipda Hamid CNN Endonezya'ya yaptığı açıklamada 13 kişinin olay yerinde öldüğünü, çok sayıda yaralının da tedavi için yakındaki hastanelere kaldırıldığını söyledi. Hamid, polis mensuplarının olay yerinde olduğunu ve resmi soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Videolarda, büyük yangınlardan çıkan kalın siyah dumanların havada yükseldiği görülebiliyor.

Reuters'ın haberine göre ölen işçiler arasında sekiz Endonezyalı ve beş Çinli bulunuyor.

Patlamanın işçiler bir fırını tamir ederken meydana geldiği belirtildi. "Onarım işlemi sırasında bir patlama meydana geldi. İlk incelemelere göre, patlamanın nedeni muhtemelen fırının dibinde hala patlamaya neden olan bir sıvının bulunmasıdır" denildi.

Hamid, yakınlardaki birkaç oksijen tüpünün de patladığını ve bunun da yangını körüklediğini söyledi.

Endonezya dünyanın en büyük nikel ihracatçısı ve aynı zamanda elektrikli araç (EV) bataryalarının yapımında kullanılan bakır, kobalt ve boksit bakımından da zengin. Elektrikli araçlara olan talep dünya çapında artarken, Endonezya nikel üretiminde küresel bir lider olarak ortaya çıktı ve elektrikli araç dostu iş politikaları ile Çin gibi ülkelerden izabe ve işleme tesislerine yabancı yatırım için agresif bir şekilde kur yapıyor.

Ancak eleştirmenler, hükümetin nikel işleme ve elektrikli araç pazarını genişletmek için acele etmesinin çevreye olduğu kadar çiftçiler ve yerli kabileler gibi insanlara da zarar verdiğini söylüyor.

Endonezyalı politikacı ve işçi aktivisti Said Iqbal, Endonezya İnsan Gücü Bakanlığı tarafından bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Iqbal yaptığı açıklamada, "(İşletmeci) kazadan etkilenenlerin tıbbi tedavi masraflarını ve kaza tazminatını karşılamalıdır" dedi.

"Ayrıca düzenlemeleri ihlal edenlere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com