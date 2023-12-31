'En kötü günlerine geri döndüler': Manchester United'ın Nottingham Forest karşısında aldığı kötü yenilginin ardından yaşadığı sefalet devam ediyor

United'ın şu ana kadarki sezonunun belirleyici özelliği olan talihsiz savunma, Arjantinli Nicolás Domínguez'e 64. dakikadan sonra Forest'ı öne geçirmek için penaltıda dönümlerce alan kazandırdı.

Marcus Rashford, Forest kalecisi Matt Turner'ın hatasının ardından 12 dakika sonra United'ı eşitledi ancak Ten Hag'in zayıf savunması sadece dört dakika sonra Morgan Gibbs-White'ın 2-1'lik galibiyeti ve küme düşme mücadelesinde üç önemli puanı garantilemek için kurnaz bir kontratağı tamamlamasıyla bir kez daha aşıldı.

İngiliz milyarder Jim Ratcliffe'in kulübün %25 hissesini satın alma anlaşmasını tamamlamasından bu yana United'ın ikinci maçıydı ve eğer United'ın Villa'ya karşı Boxing Day geri dönüşü ona ileriye dönük biraz iyimserlik sağladıysa, Cumartesi günkü yenilgi önündeki görevin büyüklüğünü çabucak ortaya koydu.

İngiliz bisiklet antrenörü ve Ratcliffe'in INEOS şirketinde Spor Direktörü olan David Brailsford, efsanevi United menajeri Alex Ferguson ile birlikte City Ground'da hazır bulundu. Her iki teknik adamın da büyük bir hayal kırıklığı içinde ayrıldıkları kesin.

Opta'ya göre United 1989-90 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda oynadığı ilk 20 lig maçının dokuzunu kaybetti ve toplamda geçen sezonun tamamında aldığı lig yenilgisi kadar mağlubiyet aldı.

Maçtan sonra United efsanesi Gary Neville Manchester United'ın "en kötü günlerine geri döndüğünü" söyledi.

Sky Sports'a verdiği demeçte "Manchester United yine eski haline döndü - tutarsız ve berbat" dedi. "Sahadan yenilmiş bir grup olarak çıkıyorlar. Kale arkasındaki United taraftarları büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak.

"Bu Manchester United takımının ne olduğundan gerçekten emin değilim," diye ekledi. "İzlemesi çok zor bir maç. Bence herkes Erik ten Hag'in ilk sezonunda çok iyi bir iş çıkardığını kabul etti.

"Yeni sahiplikle birlikte Sir Dave Brailsford artık her hafta gözetim altında olacak. Onu yönetici locasında göreceğiz.

"Bu kulübün saha içinde ve dışında ne durumda olduğuna bakacak. Şu anda gördükleri hiç hoşuna gitmeyecek."

Neville, United'ın sezonunun "yükselişten çok düşüşle" geçtiğini ve bu sezon Ten Hag yönetimindeki bazı performansların "bu seviyede olması gerekenin çok altında" olduğunu da sözlerine ekledi.

United son beş lig maçında 15 puandan sadece dört puan toplayabildi ve puan tablosunda yedinci sıraya gerileyerek Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü ve son sıradaki Arsenal'in dokuz puan gerisine düştü.

Takım ayrıca, çok da zor olmayan bir grubu sonuncu bitirerek Şampiyonlar Ligi'nin ve Lig Kupası'nın dışında kaldı ve bu sezon gümüş madalya için geriye kalan tek şans FA Cup kaldı.

United, Premier Lig'in ilk yarısında gol farkı eksi olan tek takım ve ligin son iki sırasındaki Burnley ve Sheffield United bu sezon United'ın attığı 22 golden daha az gol attı.

Kulüp, aralarında André Onana ve Antony'nin de bulunduğu Ten Hag'ın takımda görmek istediği oyunculara büyük paralar harcadı ancak Hollandalı teknik adam, geçen sezonun başında dizginleri eline aldığı zamankinden daha farklı bir stil uygulamaya yakın değil.

Forest karşısında ikinci yarının bitimine 10 dakikadan az bir süre kala yedek kalan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, 2023'ü 33 Premier Lig maçında toplam bir golle tamamladı.

Bu sezon Premier Lig'de 21 maça çıkan ve 900 dakikadan fazla süre alan Antony, sıfır gol ve sıfır asistle oynadı. Manchester United'ın onun hizmetleri için 109 milyon dolar ödediği bildirildi.

Neville, bu sonuç ve performansın Ten Hag'in artık "baskı altında" olduğu anlamına geldiğini söyledi.

"Bu konuda hiç şüphe yok. Belli ki bu üç rolü - CEO, sportif direktör ve işe alım müdürü - atayacaklar, hepsi gelecek ve geri kalanlar gidecek" dedi.

"En çok düşünecekleri kişi koç olacak, bir futbol kulübünde her zaman öyledir çünkü bir koçu kolay kolay görevden alamazsınız.

"Avrupa'dan çıktılar ve Carabao Kupası'ndan da elendiler. Oyuncularını formda tutmaları ve bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye çalışmaları ve bunun onları nereye götüreceğini görmeleri gerekiyor.

"Ancak şu anda bunun çok uzağında görünüyorlar ve onlardan çok daha iyi durumda olan altı ya da yedi takım var. Bir milyon mil uzakta görünüyorlar."

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Kaynak: edition.cnn.com