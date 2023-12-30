En kötü enflasyon geride kalmış olabilir. Bir durgunluk olmayabilir

Geçen yıl bu zamanlar, çok yüksek enflasyon neredeyse hiç kıpırdamıyordu ve Federal Rezerv'e faiz oranlarını artırmaya devam etmekten başka seçenek bırakmıyordu. S&P 500 ayı piyasasına girmişti. Şirketler maliyetleri düşürdükçe, özellikle teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar artıyordu.

Ve tüm bunların üstüne Philadelphia Phillies takımı Dünya Serisi'ne katılmayı başardı - takım her kazandığında resesyon başladığı için ekonomi için tarihsel olarak korkunç bir işaret.

Ancak Phillies'in geçen yıl Houston Astros'a kaybetmesi görünüşe göre ekonominin kazancı oldu çünkü durgunluk hiç yaşanmadı.

Doğrusunu söylemek gerekirse, 2023'te resesyon yaşanmamasının beyzbolla pek ilgisi yok, daha çok iyi politikalar ve biraz da şansla ilgisi var.

Yine de, standart yatırım feragatnamesinde olduğu gibi, geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.

2024'te resesyon yaşanması durumu

Fed Başkanı Jerome Powell Aralık ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Fed'in Mart 2022'de sıkılaştırma döngüsüne başlamasından bu yana resesyon riskinin yükseldiğini söyledi. Bununla birlikte, "ekonominin şu anda bir resesyonda olduğunu düşünmek için çok az temel var" dedi.

Ancak Powell, ekonomi hiç bu kadar iyi durumda olmamış gibi görünse bile, önümüzdeki bir yıl içinde resesyona girme olasılığının her zaman var olduğunu da sözlerine ekledi.

Çünkü öngörülemeyen ekonomik şoklar - örneğin küresel bir pandemi - her an ortaya çıkabilir.

Gelecekteki beklenmedik olaylar dışında, bazı ekonomistler mevcut koşulların hala önümüzdeki yıl bir resesyona yol açma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Nationwide Mutual'ın baş ekonomisti Kathy Bostjancic, "Resesyon sadece ertelendi, ancak tamamen ortadan kalkmadı" dedi.

Bostjancic'in yakından takip ettiği bir ölçüt, sağlık ve eğitim hariç özel hizmetler sektöründeki istihdamdır. Özel hizmetlerde geri kalan sektörler - ulaşım ve eğlence ve konaklama gibi - daha döngüseldir, yani ekonomik gerilemelere karşı daha savunmasızdırlar. Dolayısıyla bu sektördeki hareketleri incelemek, ekonominin durumu hakkında daha iyi bir fikir veriyor, dedi.

Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Kasım 2022'de sağlık ve eğitim hariç özel hizmetler sektöründe aylık işe alım 92.000 olarak gerçekleşti. Ancak Kasım 2023 istihdam raporu, sektörde 22.000 yeni işe alımla keskin bir düşüş olduğunu gösteriyor.

Genel olarak, istihdam artışı geçtiğimiz yıl boyunca güçlü seyretti ve bu da işsizlik oranının %4'ün altında kalmasına yardımcı oldu.

Ancak Bostjancic bu durumun yeni yılda da devam edeceğine inanmıyor. Bostjancic, 2024 yılında hafif bir resesyon yaşanma ihtimalinin %65 olduğunu düşünüyor ve işsizlik oranının üçüncü çeyrekte %5'e yükseleceğini tahmin ediyor. Son Ekonomik Tahminler Özeti'ne göre bu oran, Fed yetkililerinin 2024'teki işsizlik oranına ilişkin medyan tahmininden neredeyse bir puan daha yüksek.

Bostjancic'in CNN'e verdiği demeçte öngördüğü işsizlikten kaynaklanan gelir düşüşünün tüketicilerin harcamalarını geri çekmesine ve bir resesyona yol açmasına neden olacağını söyledi. Geçtiğimiz birkaç yılın aksine, tüketicilerin pandemi sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri için kullanabilecekleri "ekstra yakıtları" olmadığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca Fed'in kendisinden kaynaklanan bir resesyon riski de var. Zira merkez bankasının mevcut yüksek faiz oranları, enflasyonu %2'lik hedefine yaklaştırmaya yardımcı olmak için ekonomiyi yavaşlatmayı amaçlıyor.

Ancak Brookings Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve Hutchins Mali ve Parasal Politika Merkezi'nde politika direktörü olan Louise Sheiner, enflasyonun gerilemeye devam etmesi ve Fed'in faiz oranlarını düşürmek için çok uzun süre beklemesi halinde ekonominin büyümesinin engellenebileceğini söyledi.

Bu da Fed'in faiz oranlarını ne zaman düşürmesinin mantıklı olacağını belirlemesinin zor olacağı anlamına geliyor.

Örneğin Sheiner, faiz oranlarının ekonomiye yayılmasının zaman alması nedeniyle, Fed'in önceki eylemlerinin, henüz verilerde görünmese de enflasyonu hedefe yaklaştırmak için ekonomiyi yeterince yavaşlatmış olabileceğini söyledi. Eğer Fed faiz oranlarını sabit bırakırsa, hedefin üzerine çıkabilir ve "yanlışlıkla" bir resesyona neden olabilir.

Öte yandan, enflasyonla mücadelenin çok daha zor hale gelmesi tehlikesi de var.

Sheiner CNN'e yaptığı açıklamada, Fed herkesin enflasyonu %2'ye düşürmeye kararlı olduğuna inanmasını istiyorsa, "bir yavaşlama tasarlamak zorunda kalacaktır" dedi.

Bu da faiz oranlarını yatırımcıların şu anda beklediğinden daha uzun süre yüksek tutmak, hatta faiz oranlarını yükseltmek anlamına gelebilir.

Resesyonsuz bir yıl daha geçirme ihtimali

Fed'in, işsizlikte büyük bir artış olmadan enflasyonun düştüğü bir senaryoyu tanımlamak için kullanılan bir terim olan yumuşak inişi başarması tamamen ihtimal dışı değil.

Son 60 yılda enflasyonu düşürmeyi amaçlayan 11 faiz artırım döngüsü boyunca bu sadece birkaç kez gerçekleşti - 1964, 1984 ve 1994'te. Ancak bu bir daha olmayacağı ya da olamayacağı anlamına gelmiyor.

Goldman Sachs'ın baş ABD ekonomisti David Mericle, yumuşak inişe inananlardan biri.

Kasım ayında yazdığı bir notta "Enflasyonla mücadelenin zor kısmı artık sona ermiş görünüyor" diyen Mericle, "Enflasyonun hedefe dönmesi için gereken koşullar mevcut ve parasal ve mali sıkılaştırmanın en ağır darbeleri geride kaldı" diye ekledi.

Geçen yıl resesyon konusunda "endişelenmek için iyi bir neden" olsa da, "şu anda özellikle yüksek riskler görmediğini" söyledi.

CNN'e konuşan Mericle, işsizlik oranının tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmesi ve milyonlarca kişinin hala işsiz olması nedeniyle "işgücü piyasasında ani bir bozulma olması şaşırtıcı olur" dedi.

Ekibi önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon yaşanma ihtimalini yalnızca %15 olarak görüyor. Mericle bunu "tarihsel koşulsuz ortalama" olarak adlandırdı, yani herhangi bir yılda en az %15 durgunluk ihtimali olduğuna inanıyor. Ancak Mart 2023'te başlayan bankacılık kargaşası sırasında enflasyon zirveye yaklaştığında, Goldman Sachs ekonomistleri önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığını %35 olarak gördüler.

Enflasyon iyileşmeye devam ettikçe, işgücü piyasası daha dengeli hale geldikçe ve bankacılık stresi dağıldıkça Haziran ayından itibaren tahminlerini düşürdüler.

Mericle resesyon için "bariz" bir tetikleyici görmezken, bunun muhtemelen "ekonomide bir tür öngörülemeyen şok" olacağını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com