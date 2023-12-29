En iyi satranç sitesi, genç büyük ustanın düzinelerce maçta 'hile yapmış olabileceğini' iddia ediyor

Chess.com tarafından hazırlanan72 sayfalık rapor, dünya satranç şampiyonunun 19 yaşındaki Amerikalıyı hile yapmakla suçladığı üst düzey bir turnuvada patlak veren tartışmalardan bir ay sonra Salı günü yayınlandı.

İlk olarak Wall Street Journal tarafından atıfta bulunulan rapora göre Niemann, 2020'de web sitesinin baş satranç sorumlusuna hile yaptığını özel olarak itiraf etti ve bu da platformdan geçici olarak yasaklanmasına neden oldu.

Raporda, Chess.com'un Niemann'ın hesabını, daha önce hile yaptığını kabul etmesi, son dönemdeki oyunuyla ilgili şüpheler ve sıralamasındaki dik ve tutarsız yükselişle ilgili endişeler nedeniyle Eylül ayında kapattığı belirtildi.

Raporda, "Hans'ın yetenekli bir oyuncu olduğundan şüphe etmemekle birlikte, sonuçlarının istatistiksel olarak olağanüstü olduğunu not ediyoruz" denildi.

Niemann daha önce 12 ve 16 yaşlarında çevrimiçi maçlarda hile yaptığını kabul etmişti ancak soruşturma daha yakın zamanda hile yaptığını iddia ediyor.

Niemann CNN'in yorum talebine yanıt vermedi.

Sahiplerine göre Chess.com'un milyonlarca kullanıcısı var ve günde 10 milyondan fazla satranç oyununa ev sahipliği yapıyor. Hile şüphesini tespit etmek için web sitesi, bir oyuncunun hamlelerini bir satranç motoru tarafından önerilenlerle karşılaştırarak şüpheli hamleleri işaretleyen bir yazılım kullanıyor. Rapora göre, oyuncuların %0,14'ünden daha azı sitede hile yapıyor.

Carlsen iddiaları

Tartışma geçtiğimiz ay dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen 'in Niemann'ı Missouri eyaletinin St Louis kentinde düzenlenen 350.000 dolarlık Sinquefield Kupası'nda hile yapmakla suçlamasıyla başladı.

31 yaşındaki Norveçli oyuncu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Niemann'ın kamuoyuna açıkladığından daha fazla - ve daha yakın zamanda - hile yaptığına inanıyorum" dedi.

"Tahta üzerindeki ilerlemesi olağandışı ve Sinquefield Kupası'ndaki oyunumuz boyunca, sadece bir avuç oyuncunun yapabileceğini düşündüğüm bir şekilde siyah olarak beni geride bırakırken, kritik pozisyonlarda gergin olmadığı ve hatta oyuna tam olarak konsantre olmadığı izlenimine kapıldım. Bu oyun bakış açımın değişmesine katkıda bulundu."

Carlsen Niemann'a yenildikten sonra turnuvadan çekildi. Satrancın küresel yönetim organı FIDE, geçtiğimiz hafta Carlsen'in iddialarını soruşturduğunu açıkladı.

Tahta üzerinde satranç çevrimiçi değil, yüz yüze oynanır. Carlsen, Niemann'ın nasıl hile yapmış olabileceği konusunda ayrıntı vermedi.

Geçtiğimiz ay St. Louis Satranç Kulübü ile yaptığı bir röportajda Niemann, masa üstü oyunlarda hiç hile yapmadığını söyledi.

"Chess.com'da rastgele oyunlarda hile yaptım. Yüzleştim. İtiraf ettim. Ve bu hayatımın en büyük hatasıydı" dedi. " Ve tamamen utanıyorum. Dünyaya anlatıyorum çünkü yanlış beyanlar ve söylentiler istemiyorum. Hiçbir masa üstü oyununda hile yapmadım. Ve 12 yaşım dışında para ödüllü bir turnuvada hiç hile yapmadım."

Chess.com'un raporuna göre, masa üstü oyunlarda hile yapmak için "yakındaki bir antrenörden el işaretleri almak ya da banyodaki bir telefona erişmek, ayakkabının içine gizli bir cihaz yerleştirmek ya da vücuda bantlanmış bir kablo ya da zil gibi çeşitli yöntemler" kullanılabilir.

Raporda, Chess.com'un genellikle masa üstü oyunlarda hile araştırmadığı, ancak Niemann'ın bazı canlı oyunlardaki performanslarının "verilere dayanarak daha fazla araştırmayı hak ettiğine" inandığı belirtildi.

Raporda, "Bizim görüşümüze göre, Hans'ın 4 Eylül 2022'de Magnus ile oynadığı oyunda hile yaptığını veya geçmişteki diğer OTB oyunlarında hile yaptığını kanıtlayan doğrudan bir kanıt yok" denildi.

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Kaynak: edition.cnn.com