En iyi şarkı dalında ilk kez ödül alan Hint filmine Oscar zaferi

Hareketli koreografisi ve akılda kalıcı melodisiyle övgü toplayan ve daha önce Altın Küre ödülü kazanan şarkı, Hindistan'ın İngiltere'den bağımsızlık mücadelesi sırasında geçen Telugu dilinde bir drama olan "RRR" filminden.

Pazar gecesi 95. Akademi Ödülleri 'nde, M.M. Keeravani tarafından bestelenen ve sözleri Chandrabose'ye ait olan "Naatu Naatu", Lady Gaga'nın "Top Gun: Maverick" ve Rihanna'nın "Black Panther "deki "Lift Me Up" şarkılarını geride bıraktı: Wakanda Forever" filmindeki "Lift Me Up" şarkısını geride bıraktı.

Ödülü kabul eden Keeravani şunları söyledi: "The Carpenters dinleyerek büyüdüm ve şimdi Oscar'la karşınızdayım" diyen Keeravani, konuşmasına The Carpenters'ın "Top of the World" şarkısı eşliğinde devam etti. Chandrabose sadece ekledi: "Namaste."

Gecenin erken saatlerinde şarkıcılar Rahul Sipligunj ve Kaala Bhairava "Naatu Naatu" şarkısını seslendirirken dansçılar filmden sayısız mem'e ilham veren ünlü enerjik bir sahneyi yeniden canlandırdı.

Performansı sunan Bollywood yıldızı Deepika Padukone şarkıyı "tam bir banger" olarak nitelendirdi.

Twitter'da galibiyete tepki gösteren filmin yıldızı Ram Charan şunları yazdı: "Kazandık!!! Hint Sineması olarak kazandık!!! Ülke olarak kazandık!!! Oscar Ödülü eve geliyor!"

Charan, platformda yayınladığı daha uzun bir açıklamada filmi bir "başyapıt", şarkıyı ise "dünya çapında bir duygu" olarak tanımladı.

Daha önce Hintli bir besteci "Slumdog Millionaire" filmindeki "Jai Ho" ile en iyi orijinal şarkı dalında Oscar kazanmıştı, ancak o film ağırlıklı olarak İngiliz yapımıydı.

Buna karşılık "RRR" baştan sona bir Hint yapımı ve Hindistan'ın Hollywood dışı film endüstrilerinden biri olan ve Hint filmleri yerine Telegu dilindeki yapımlara odaklanan Tollywood için bir vitrin.

Galibiyetin ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi bir tweet attı: "'Naatu Naatu'nun popülaritesi dünya çapında. Gelecek yıllar boyunca hatırlanacak bir şarkı olacak."

Modi, "Hindistan sevinçli ve gururlu" diye ekledi.

Filmin arkasındaki ekip kutlama için Twitter 'a girdi.

"Hiçbir kelime bu gerçeküstü anı tarif edemez. Bunu dünyanın dört bir yanındaki tüm muhteşem hayranlarımıza ithaf ediyoruz. Teşekkürler!!! Jai Hind," diye yazdılar ve "Zafer Hindistan'ın" anlamına gelen popüler bir miting sloganı kullandılar.

Hindistan film endüstrisi her yıl birçok dilde on binlerce film üretiyor ve IMDB'ye göre açılımı Rise, Roar, Revolt olan "RRR" dünya çapında yaklaşık 155 milyon dolar kazanarak ülkenin en yüksek hasılat yapan dördüncü filmi oldu.

Üç saatlik tarihi fantastik filmde vahşi aksiyon sahneleri, patlamalar, destansı savaşlar, karmaşık dans figürleri ve kaplanla güreşen bir adam yer alıyor.

Filmden, Telugu süperstarları Charan ve Jr NTR olarak bilinen N. T. Rama Rao Jr'ın şarkı sözleriyle mükemmel bir senkronizasyon içinde dans ettikleri bir klip YouTube'da 125 milyondan fazla izlendi.

Kaynak: edition.cnn.com