En iyi Hint güreşçi, federasyonun tartışmalı eski başkanın müttefikini seçmesinin ardından istifa etti

Sakshi Malik Perşembe günü Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, ülkenin iktidar partisinden tartışmalı ve güçlü bir politikacı ve Hindistan Güreş Federasyonu'nun (WFI) eski başkanı olan 66 yaşındaki Brij Bhushan Singh'e karşı mücadele etmenin büyük bir "cesaret" gerektirdiğini söyledi.

Yeni başkanın açıklanmasından kısa bir süre sonra, "Elimizdeki her şeyle savaştık" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan 31 yaşındaki Malik, ayakkabılarını asmak gibi sembolik bir jestle ayakkabılarını önüne koydu.

"Gelecekte kadın güreşçiler de istismarla karşı karşıya kalacak" dedi.

"(Brij Bhushan Singh'in) iş ortağı ve yakın bir yardımcısı yeni başkan seçilirse güreşi bırakırım."

2016 Rio Olimpiyatlarında kadınlar serbest stil 58 kiloda bronz madalya kazanan Malik, Singh'in genç sporculara cinsel tacizde bulunduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından Ocak ayında soruşturma taleplerini destekleyen önde gelen güreşçiler arasındaydı.

Delhi polisi Haziran ayında Singh'i saldırı, takip ve cinsel tacizle suçladı. Kendisi tutuklanmadı ve tüm iddiaları reddetti.

Cuma günü CNN'e konuşan Singh'in avukatı Rajiv Mohan şunları söyledi: "Bu suçlamaları bir bütün olarak reddediyoruz. İddia edilen bu suçların yıllar boyunca, kardeşlerin, kocaların ve arkadaşların huzurunda gerçekleşmesi ve kimsenin bir şey söylememesi mümkün değildir. Bir bayan neden bu kadar uzun süre, yani üç ila dört yıl boyunca sessiz kalsın?"

Bu yılın başlarında Malik ve diğer bazı üst düzey güreşçiler Singh'in taciz iddialarına karşı Delhi sokaklarında günlerce kamp yaparak haftalarca süren bir protestoya öncülük ettiler.

Perşembe günü, WFI'daki seçmenlerden oluşan bir panel, yakın bir yardımcısı olan ancak Brij Bhushan Singh ile akrabalığı bulunmayan Sanjay Singh'i yeni şef olarak atadı ve bu yılın büyük bir bölümünde spor kurumunu rahatsız eden tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Sanjay Singh, 2010 yılında İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarında altın madalya kazanan kadın güreşçi Anita Sheoran ile karşı karşıya geldi. Sheoran, Brij Bhushan Singh'i sert bir dille eleştirdi ve güreş federasyonunda reformlar yapma arzusundan söz etti.

Sanjay Singh zaferinin "son yedi-sekiz aydır acı çeken" güreşçiler için bir "zafer" olduğunu söyledi.

"Rekabet etmek isteyen güreşçiler güreşmeli. Siyaset yapmak isteyenler ise siyaset yapmalı," dedi yerel basında çıkan haberlere göre.

Güreşçilerin protestosu, hak savunucuları ve muhalif politikacıların yetkilileri adaletin işleyişini engellemekle suçlamasıyla, iktidara yönelik eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Malik'le birlikte protestolara öncülük edenler arasında, erkek egemen sporda öne çıkarak milyonlara sevinç ve gurur veren kadın Olimpiyatçı Vinesh Phogat da vardı.

CNN yorum için Hindistan Güreş Federasyonu ve Sanjay Singh ile temasa geçti.

CNN'den Aishwarya Iyer haberciliğe katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com