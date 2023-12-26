Emma Thompson eski kocası Kenneth Branagh'ın setteki ilişkileri hakkında 'tamamen kör' olduğunu söyledi

"Love Actually" yıldızı Branagh ile 1987 yapımı drama dizisi "Fortunes of War "ın setinde tanışmalarının ardından 1989 yılında evlendi.

Çiftin evliliği 1995 yılında sona erdiğinde, Branagh'ın 1994 yılında yönetmenliğini de yaptığı "Mary Shelley's Frankenstein" filminde aşkını canlandıran aktris Helena Bonham Carter ile görüştüğü ortaya çıktı.

New Yorker'ın Kasım sayısında, 1992 yapımı edebiyat uyarlaması "Howard's End "de Bonham Carter'la birlikte rol alan Thompson, öğrendiğinde yaşadığı acı ve aşağılanmayı anlattı.

Thompson röportajı yapan John Lahr'a, "Onun sette başka kadınlarla ilişkisi olduğu gerçeğine tamamen, tamamen kördüm," dedi. "Öğrendiğim şey, kendi kendinizi kandırma arzunuzun gözünüzü kör etmesinin ne kadar kolay olduğuydu."

Branagh ve Bonham Carter beş yıl süren bir ilişki yaşadılar. Bonham Carter 2020'de Guardian'a verdiği bir röportajda, aşklarını çevreleyen tartışmaları "köprünün altından çok sular aktı" diye tanımladı.

Altı yıllık evliliğinin çöküşünün ruh sağlığını nasıl etkilediğini hatırlayan Thompson şunları söyledi: "Yarı canlıydım. Sevilebilir ya da değerli bir insan olduğuma dair tüm hislerim tamamen yok olmuştu."

CNN yorum için Branagh ve Bonham Carter'ın temsilcileriyle temasa geçti.

"Matilda" ve "Nanny McPhee" gibi filmlerde de rol alan Thompson, En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazandığı "Sense and Sensibility" filmindeki rol arkadaşı Greg Wise ile yeniden aşkı buldu.

2003'te evlendiği Wise'ın "parçaları topladığını ve tekrar bir araya getirdiğini" söyledi. Çiftin iki çocuğu var.

Thompson, Wise ile olan hayatını değerlendirirken şunları söyledi: "Sadece evli olduğum için ikinci evliliğimden daha çok şey öğrendim. Annemin dediği gibi, 'İlk yirmi yıl en zorudur'."

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Kaynak: edition.cnn.com