Emma Raducanu, Wimbledon'daki rüya koşusunun sona ermesinin ardından 'daha güçlü dönme' sözü verdi

İlk grand slam maçına çıkan 18 yaşındaki Britanyalı tenisçi ilk seti kaybetti ve ikinci sette Ajla Tomljanovic karşısında 0-3 gerideyken bir antrenör çağırdı.

İkinci set sırasında sık sık elini karnına götürerek eğildi ve rahatsızlık belirtileri gösterdi. İlk antrenörü kısa bir süre sonra ikinci bir antrenör izledi ve biri Birinci Kortta otururken nefes alışını dinliyor gibi görünüyordu.

Daha fazla tedavi için korttan ayrılan Raducanu'nun dakikalar sonra geri dönmeyeceği açıklandı. Wimbledon daha sonra Raducanu'nun maçtan çekildiğini doğruladı.

Raducanu'nun popülaritesi bu hafta yükseldi ve yeni hayranlarına her şeyin yolunda olduğuna dair güvence vermek için sosyal medyayı kullandı.

Salı günü Twitter'da "Bu sabah kendimi çok daha iyi hissettiğimi herkese bildirmek istedim" diye yazdı.

"Öncelikle Ajla'yı inanılmaz performansı için tebrik etmek istiyorum ve maçımızın bu şekilde bitmesine üzüldüm. Bu hafta inanılmaz bir kalabalığın önünde hayatımın en iyi tenisini oynuyordum ve sanırım tüm deneyim beni yakaladı.

Sağlık ekibinin oyunu bırakmasını tavsiye etmesinden önce bir dizi "süper yoğun ralliden" sonra "ağır nefes almaya ve baş dönmesi hissetmeye" başladığını söyledi.

"Wimbledon'ımı kortta bitirememek dünyanın en zor şeyi gibi gelse de, devam edecek kadar iyi değildim. Beni her maçta destekleyen insanlara teşekkür etmek istiyorum, sizin için kazanmayı çok istiyordum!

"Ayrıca All England Kulübü'ne, takımıma, LTA'ya, aileme ve arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Dün gece, zirvede performans göstermek için neler gerektiğini öğrenmemde bana çok yardımcı olacak.

"Bu hafta birlikte başardığımız her şeyin değerini bileceğim ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim! Yolculuğumda sırada ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum."

OKUYUN: Ashleigh Barty Wimbledon'ı, Olimpiyat 'hayalini' ve 'otantik benliği' olmayı medya ile tartışıyor

Tomljanovic, vatandaşı Ashleigh Barty ile karşılaşacağı kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline yükseldikten sonra Raducanu için "üzüldüğünü" itiraf etti.

"Aslında gerçekten şok oldum," dedi 28 yaşındaki Tomljanovic. "Açıkçası acı-tatlı bir durum.

"Eğer emekli olmaya karar verdiyse Emma gerçekten incinmiş olmalı. Bir Britanyalı olarak kendi evinde oynamak inanılmaz bir şey, bu yüzden onun için gerçekten üzgünüm. Keşke bitirebilseydik. Spor bu, olur böyle şeyler. Ona gerçekten en iyi dileklerimi sunuyorum."

Wimbledon Salı günü yaptığı bir açıklamayla Raducanu'nun ilk koşusundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Emma'nın dün geceki maçından çekilmek zorunda kalmasına çok üzüldük ve iyileşmesi için kendisine en iyi dileklerimizi sunuyoruz. Wimbledon Fortnight boyunca gösterdiği denge ve olgunluk için takdir edilmeli ve onu gelecek yıl ve sonraki yıllarda Wimbledon'da tekrar ağırlamayı dört gözle bekliyoruz."

Yolun sonu

Turnuva başlamadan önce 338. sırada yer alan genç Britanyalı oyuncu için bu, olağanüstü bir atılım yarışmasının hayal kırıklığı yaratan bir sonu oldu.

Raducanu son 16 yolunda ilk 50'deki iki rakibi Marketa Vondrousova ve Sorana Cirstea'yı yenmiş ve sadece tenis yetenekleriyle değil, ikinci tur zaferinden sonra kendi çöpünü temizlerken görüldükten sonra alçakgönüllü davranışlarıyla da gerçek bir hayran favorisi haline gelmişti.

Raducanu ve Tomljanovic, kendilerinden önce Alex Zverev ve Felix Auger-Aliassime arasında oynanan beş setlik gerilim nedeniyle dördüncü tur karşılaşmalarına başlamak için gecenin geç saatlerine kadar beklemek zorunda kaldı.

75 kapasiteli seyirci Raducanu'nun kazandığı her puanı maç kazanmış gibi alkışladı.

Ancak, bazı erken break puanlarını değerlendiremeyen dünya 75 numarası Tomljanovic, tecrübesini göstererek Court One çatısı altında ilk seti aldı.

Raducanu emekli olduğunda ikinci setin kontrolü tamamen Tomljanovic'in elindeydi ve bir sonraki turda Avustralyalı arkadaşıyla karşılaşma ihtimali Tomljanovic'i heyecanlandırdı.

"İçinde bulunduğum koşullar nedeniyle çeyrek finalde olduğumu henüz idrak edemedim," dedi. "Ama iki Avustralyalı Ash ile oynayacak olmak ve birimizin yarı finale çıkacağından emin olmak harika. Sanırım evdeki herkes gerçekten çok mutlu. Ash ile oynayacağım için çok heyecanlıyım. Harika bir maç olacak."

Yavaş yavaş

Sekiz kez Wimbledon şampiyonu Roger Federer Pazartesi günü 18. kez grand slam çeyrek finaline yükselerek yarışmadaki kendi rekorunu genişletti.

İsviçreli tenisçi dördüncü turda Merkez Kort'ta 23 numaralı seribaşı Lorenzo Sonego'yu 7-5 6-4 6-2 yenerken nispeten rahat görünüyordu ve Jimmy Connors'ın önünde tüm zamanların en çok Wimbledon çeyrek finali oynama listesinin zirvesindeki liderliğini genişletti.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Federer, "Son derece mutluyum," dedi. "Her zaman tehlikeli olan Lorenzo'ya karşı içeride ve dışarıda yine zorlu koşullar vardı, ancak ilk setten sonra işleri kontrol edebildiğimi hissettim. Harika bir maçtı ve çeyrek finalde olduğum için daha heyecanlı olamazdım. Bu büyük bir an ve çok ama çok mutluyum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com