Emma Raducanu Avustralya Açık'taki ilk maçında Sloane Stephens'ı mağlup etti

Geçen yıl ABD Açık'ı kazandığından bu yana ilk grand slam maçına çıkan 19 yaşındaki Raducanu, kendisi de 2017'de ABD Açık şampiyonu olan Stephens karşısında ilk seti sadece 17 dakikada fırtına gibi geçti.

Ancak ikinci sette momentum Stephens'ın lehine döndü ve Amerikalı oyuncu Raducanu'yu üç kez kırarak Salı günkü maçı eşitledi.

Final setinde uzun rallilerle mücadele eden Raducanu 5-0 öne geçti ve Melbourne'de gece yarısından hemen önce (8:00 ET) maçı tamamladı.

Büyük Britanyalı Raducanu korttaki röportajında, "Hem ben hem de Sloane gerçekten her şeyimizi ortaya koyduk ve elimizden geleni yaptık," dedi.

"Çok uzun rallilerin olduğu gerçekten kaliteli bir maç olduğunu düşündüm. Onun gibi büyük bir şampiyona karşı galip geldiğim için çok mutluyum."

Geçen yıl Amerika Açık'ta elde ettiği sansasyonel zaferin ardından Ekim ve Kasım aylarında zor bir dönem geçiren Raducanu, hala "turun hızlı temposuna adapte olmaya çalıştığını" söyledi.

Aralık ayında, Abu Dabi'deki bir gösteri etkinliği öncesinde Covid-19 testi pozitif çıktı ve bu ayın başlarında Sydney'de sahalara döndü.

Avustralya Açık'taki bir sonraki maçı Karadağlı Danka Kovinic'e karşı olacak ve iki kez grand slam şampiyonu olan Simona Halep üçüncü turda potansiyel bir rakip olacak.

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Bir diğer Britanyalı oyuncu Andy Murray de Salı günü Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili'yi 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4 yenerek galibiyetle başladı.

2019'dan bu yana ilk kez Avustralya Açık'ta oynayan Murray, Avustralya Açık öncesinde Sydney'de de zafere ulaşan Basilashvili'yi bir hafta içinde ikinci kez yendi.

Üç kez grand slam şampiyonu olan oyuncu bu kez, Murray'nin oyunculuk kariyerini karakterize eden aynı cesaret ve kararlılığı sergiledi.

"Zorlu, çetin bir üç, dört yıl oldu. Buraya geri dönmek için çok çalıştım" diyen Murray, üç yıl önce Avustralya Açık'tan sonra kariyerini kurtaran bir kalça ameliyatı geçirmeden önce emekli olmayı düşünmüştü.

"Bu, potansiyel olarak son maçımı oynadığımı düşündüğüm maçtı ama böyle beş setlik bir mücadeleyi kazanarak geri dönmek inanılmaz. Daha fazlasını isteyemezdim."

Erkeklerde ise geçen yılki turnuvada finalist olan ve Novak Djokovic'in çekilmesinin ardından bu yılın favorisi olarak gösterilen ikinci seribaşı Daniil Medvedev, Henri Laaksonen'i 6-1 6-4 7-6 mağlup etti.

Ev sahibi favori Nick Kyrgios da Britanyalı Liam Broady karşısında tek sette galip gelerek ikinci turda Medvedev'le karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com