Emma Raducanu Avustralya Açık'ta seri başı olmayan Danka Kovinic tarafından elendi

19 yaşındaki Britanyalı oyuncu maç boyunca elindeki su toplamasıyla mücadele etti ve birkaç kez kort doktorunun tedavisine ihtiyaç duydu.

Baskın sağ elini etkileyen su toplaması nedeniyle Raducanu forehand vuruşlarını her zamanki gücü ve tutarlılığıyla yapmakta zorlandı ve seribaşı olmayan Kovinic açılış setini almak için tüm avantajını kullandı.

Bu, 17 tekler ve çiftler ana çekilişinde bir grand slam'in ikinci turunu hiç geçemeyen Karadağlı için etkileyici bir başlangıçtı.

Ancak Raducanu ara sırasında sağ eline daha fazla tedavi uygulayabildi ve ikinci sette Eylül ayında Amerika Açık'ı kazanarak tenis dünyasını şaşkına çeviren oyuncuya daha çok benzedi.

Güçlü dip vuruşlarıyla kontrolü yeniden ele geçirdi ve zorlu bir setin ardından maçı eşitledi.

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Karar setinin açılış oyunu, Raducanu'nun kendisine çok önemli bir erken servis kırma şansı verecek olan çapraz kort forehandini acı verici bir şekilde kaçırmasıyla maçın en önemli anlarından biri haline geldi.

Ancak 27 yaşındaki Kovinic olağanüstü bir denge göstererek mükemmel bir vuruşla servisi tutmayı başardı.

Su toplamış ve bandajlı - ve çoğu zaman yüzünde hala bir sırıtışla - Raducanu, forehand'inin neredeyse hiç kullanılamadığı karar maçında savaşmaya devam etti, ancak sonunda bu kararlılık, Karadağ'ı temsil eden ve bir grand slam'de üçüncü tura ulaşan ilk oyuncu olan Kovinic'i yenmek için yeterli olmadı.

Kovinic korttaki röportajında "Orada olmaktan gerçekten keyif aldım," dedi. "Emma ile oynamak ve uzun yıllar sonra ilk kez bir grand slam'de üçüncü tura çıkmak güzel bir deneyimdi."

"O [Raducanu] bu kadar genç yaşta bir grand slam kazanarak inanılmaz bir sonuç elde etti. Çok yetenekli ve gerçekten güzel bir deneyimdi. Yüksek seviyede oynayabileceğimi gösterdiğim için mutluyum."

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Kaynak: edition.cnn.com