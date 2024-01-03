Emma Raducanu Avustralya Açık öncesinde kortu yaralı ve gözyaşları içinde terk etti

Britanyalı Emma Raducanu, Perşembe günü WTA 250 Auckland Classic'te Slovakyalı Viktoria Kuzmova'ya karşı oynadığı ikinci tur maçında ayak bileğini incittikten sonra 6-0 5-7'de emekli oldu ve bu ayki Avustralya Açık'a katılımı konusunda şüphe uyandırdı.

Eski ABD Açık şampiyonu Raducanu ilk seti 22 dakikada süpürdü ancak ikinci sette bocaladı ve karar setinin ilk puanını tamamlayamadan gözyaşları içinde korttan ayrılmadan önce tıbbi bir mola sırasında sol ayak bileğini muayene ettirdi.

Stuff Media'nın aktardığına göre Raducanu, "Son birkaç aydır çok fazla fiziksel çalışma yaptım ve kendimi iyi ve iyimser hissediyordum," dedi.

"Bu yüzden ilk haftada bileğimi inciterek garip bir sakatlıkla durdurulmak oldukça hayal kırıklığı yarattı. Oldukça iyi tenis oynadığımı düşünüyordum.

"Kortlar inanılmaz derecede kaygan, çok kaygan, bu yüzden dürüst olmak gerekirse bunun birinin başına gelmesi sürpriz değil... önümüzdeki birkaç gün içinde değerlendireceğiz ve sonraki adımların ne olduğunu göreceğiz."

Avustralya Açık 16 Ocak'ta başlıyor.

Daha önce Coco Gauff, Amerikalı Sofia Kenin'i 6-4 6-4 yenerek yağmur altında oynanan ve 2 saat 23 dakika süren maçta Venus Williams'ı 3-6 6-2 7-5 ile geçen Çinli Zhu Lin'e karşı çeyrek final oynamaya hak kazandı.

42 yaşındaki Williams final setinde 5-4'le maç için servis attı ancak Zhu kırdı ve ardından zafere ulaşmadan önce dört kırılma noktasını savuşturdu.

Azarenka'dan

Adelaide International 1 WTA 500 etkinliğinde, iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan Victoria Azarenka, Zheng Qinwen'i 6-2 7-5 ile geçerek, seribaşı olmayan Irina-Camelia Begu ve Linda Noskova ikilisiyle birlikte çeyrek finale yükseldi.

2022'de WTA Yılın Yeni Oyuncusu seçilen Çinli Zheng, Avustralya Açık ısınma etkinliğinde 10 ace ve 34 winner gönderdi ama aynı zamanda 35 zorlanmadan hata yaptı.

Eski dünya 1 numarası Azarenka, "O büyük bir yetenek," dedi. "Gerçekten çok iyi bir oyuncu olacağını hissediyorum.

"Bugün oyun planıma oldukça iyi sadık kaldığımı düşündüm ... İstikrarlıydım, fırsat buldukça şansımı değerlendiriyordum. Daha fazla şans yaratmaya devam ettim. Bugün kortta çok daha agresiftim, biraz daha rahattım."

Belaruslu Azarenka bir sonraki turda, ilk turda Daria Kasatkina'yı 6-2 6-2 yenerek elemelerden gelen Clair Liu'yu geçen Çek genç Noskova ile karşılaşacak.

Rumen Begu, düzensiz bir performans sergileyerek 41 zorlanmadan hata yapan Letonyalı yedinci seribaşı Jelena Ostapenko'yu 6-3 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Begu, ilk setteki 3-1'lik farkı kapatmak için üst üste 11 oyun kazandı ve 73 dakikada galibiyeti tamamladı. Yarı finalde dördüncü seri başı Veronika Kudermetova ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz yıl Wimbledon ve Amerika Açık'ta ikinci olarak ilk Grand Slam'ini kazanmaya çok yaklaşan Ons Jabeur, açılış setinde Sorana Cirstea'yı 7-6(3) 6-1 yenerek Adelaide'de Marta Kostyuk ile çeyrek final oynamaya hak kazandı.

Jabeur "(Cirstea) harika bir oyuncu, ilk sette beni daha iyisini yapmaya zorladı" dedi.

İkinci sıradaki Tunuslu oyuncu bu yılki hedeflerini de şöyle özetledi: "1 numarayı istiyorum, Grand Slam kazanmak istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com