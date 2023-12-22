Emma Raducanu: 18 yaşındaki Britanyalı'nın Wimbledon'daki olağanüstü koşusu hız kazanıyor

Turnuvaya wild card ile katılan Raducanu, Wimbledon'ın 1 No'lu kortunda Sorana Cirstea'yı 6-3, 7-5 ile geçerek ilk grand slam maçında henüz set kaybetmedi.

Açık dönemde Wimbledon'da dördüncü tura ulaşan en genç Britanyalı kadın olan Raducanu, Cirstea'ya karşı oynadığı maç sırasında kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Kanada doğumlu Raducanu, Wimbledon web sitesine yaptığı açıklamada, "Bugün gördüğüm tüm destek için çok minnettarım," dedi. "Bunu gerçekten takdir ediyorum. Burası şimdiye kadar oynadığım en büyük kort.

"Oldukça iyi başa çıktığımı düşünüyorum. İlk sette 3-1 gerideydim ama sinirlerime hakim olmaya çalıştım. İkinci sette, ilk sette ve tüm maç boyunca beni gerçekten ayakta tuttunuz."

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"Ben iyiyim."

Dünya 338 numarası Raducanu'nun Wimbledon'daki uzun koşusu ailesini de şaşırtmış olmalı.

Raducanu, "Çok komik çünkü baloncuğa gelmek için eşyalarımı toplarken ailem 'Çok fazla maç eşyası toplamıyor musun?

"Sanırım bu gece biraz çamaşır yıkamam gerekecek ama sanırım otelde çamaşır yıkama servisi var, o yüzden iyiyim."

Raducanu, Haziran ayında Nottingham'da Tur'a ilk kez katılmasına rağmen şimdiden kariyerinde yaklaşık 40.000 dolar para ödülü kazandı.

Wimbledon'da sadece finansal olarak temizlik yapmıyor.

Raducanu'nun Perşembe günü ikinci turda Markéta Vondroušová'yı yenmesinin ardından eski ABD'li yıldız James Blake, "Emma Raducanu'nun maçının sonunu izledim," diye tweet attı.

"18 yaşında bir [wild card] için muazzam bir performans ama muhtemelen daha da etkileyici olanı, maçın sonunda kendi çöpünü temizlediğini gördüm. Bunu sık sık göremezsiniz. Harika bir alışkanlık. Değişmez," diyen Blake, Pazartesi günü seri başı olmayan Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile karşılaşacak olan Raducanu'yu gözlemledi.

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Kaynak: edition.cnn.com