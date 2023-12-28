Emma Heming samimi bir mesajla Bruce Willis ile 16. yılını kutladı: 'Yıldönümleri zordur'

Çarşamba günü Heming, Instagram sayfasında Willis'in yanağını öperken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak çiftin 16. yıldönümünü kutladı ve fotoğrafın altına "Bu özel adamla 16 yıl. Ona olan sevgim ve hayranlığım her geçen gün artıyor."

Çift 2009 yılında evlendi ve birlikte Mabel ve Evelyn adında iki kızları var.

Heming ayrıca bu hafta Instagram 'da "Zor Ölüm" aktörünün sağlık sorunlarıyla uğraşırken böyle bir ilişki dönüm noktasını kutlamanın ne kadar zor olabileceğine dair hassas bir mesaj yayınladı ve videoda yakın bir arkadaşıyla "güzelce ağlayabildiğini" paylaştı.

Heming videoda şunları söyledi: "Duygularınızı içinize atmak, elinizden gelenin en iyisini yapmak ve benim de yapmaya eğilimli olduğum gibi bir şeylerin üstesinden gelmek yerine, duygularınız konusunda güvenebileceğiniz birine sahip olabilmek gerçekten çok önemli."

Şubat ayında Willis'in ailesi - Heming, eski eşi Demi Moore ve kızları dahil - aktöre frontotemporal demans ya da kısaca FTD adı verilen bir tür bunama teşhisi konulduğunu açıkladı.

O zamandan beri Willis'in birincil bakıcısı olarak sosyal medyadaki yolculuğu hakkında açık olan Heming, bu haftaki videosunda "tatiller zordur, yıldönümleri zordur" dedi.

"Bir topluluk ve bağlantı kurmanın" bu yılı atlatmasına yardımcı olduğunu da sözlerine ekledi. "Bu benim yaşam çizgim oldu ve bunun için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Heming, Instagram videosunun başlığında "Bruce çok sevildiği için sayısız sevgi ve destek mesajı" aldığını ve bu mesajların kendisini "daha az yalnız" hissetmesine yardımcı olduğunu yazdı.

"Keşke tüm mesajlara cevap verebilseydim çünkü çok derin, ham ve şiirseller ama lütfen onları çok takdir ettiğimi bilin" diye yazdı. "Size minnettarım."

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Kaynak: edition.cnn.com