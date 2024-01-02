Elvis taklitçileri ve balıklar: Seattle Kraken Las Vegas Golden Knights'ı devirerek NHL Kış Klasiği'ni kazandı

Ligin en yeni franchise'ı olan Kraken için Kış Klasiği, kendilerini sporun en büyük sahnelerinden birinde test etme fırsatıydı ve dokunaçlarını oyunun etrafına usulüne uygun bir şekilde sardılar, her türlü yaşamı sıkıştırdılar ve son Stanley Kupası şampiyonuna karşı rahat bir 3-0 galibiyet aldılar.

Her zaman olduğu gibi Kış Klasiği, 47.000'den fazla taraftarın katıldığı ve sahanın ortasında bir krakenin dokunaçları tarafından alabora edilen bir gemiden, oyuncular aralarında yürürken birbirlerine balık atan balıkçılara ve Elvis taklitçilerine kadar her şeyin yer aldığı festival benzeri bir buz hokeyi kutlamasına dönüştü.

Sahada Kraken adına Eeli Tolvanen bir gol ve bir asistle oynarken Will Borgen ve Yanni Gourde de birer gol kaydetti.

Kraken kalecisi Joey Daccord 35 kurtarışla Kış Klasiği tarihindeki ilk, NHL'nin 2003'ten bu yana oynadığı 39 açık hava maçında ise beşinci kapanışını yaparak MVP performansı sergiledi.

NHL'ye göre Daccord maçtan sonra "Herkes için özel bir gündü - takımımız için, şehir için, hokey için" dedi.

"Bugün inanılmaz bir gündü ve bunun bir parçası olduğum için çok minnettarım. ... Asla unutamayacağım bir şeydi ve muhtemelen hayatımın en güzel günlerinden biriydi," diye ekledi Daccord.

Kraken şimdi art arda beş maç kazandı ve Stanley Cup playoffları için ikinci wild card noktasının bir puan yakınına gelirken, sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıçtan geri dönüşlerini sürdürerek dokuz puanlık bir seriye imza attı.

Kraken baş antrenörü Dave Hakstol maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte "Bunu playoff hokeyiyle eşdeğer tutamazsınız ama spor etkinlikleri açısından oldukça harikaydı... sadece hokey maçı boyunca stadyumdaki enerji," dedi.

"Açıkçası iyi bir başlangıç yaptık, bu da enerjiyi artırmaya devam etti, ancak sadece gösteri ve etkinliğin kendisi için hissedilen şey, bilirsiniz, olağanüstü idi."

Knights, Vancouver Canucks ve Colorado Avalanche ile birlikte Batı Konferansı'nın zirvesinde yer almaya devam etse de, bu mağlubiyet altıncı maçtaki beşinci mağlubiyetleri oldu ve sezon ortasındaki düşüşlerini uzattı.

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Kaynak: edition.cnn.com