Elon Musk'ın Johnny Depp'in Amber Heard'e karşı açtığı hakaret davasında ifade vermesi beklenmiyor

Musk, davada Heard için uzaktan görünecek potansiyel bir tanık olarak listelendi. Musk, Depp ile evliliklerini sonlandırmalarından kısa bir süre sonra Heard ile çıkmıştı.

Bir kaynak Musk'ın neden artık tanıklık listesinde olmadığını doğrulamadı. CNN yorum için Heard'ın sözcüsüne ulaştı.

Tesla ve SpaceX'in milyarder CEO'su Musk şu anda Twitter'ı satın alma sürecinde.

Depp, Heard 'e 2018 yılında Washington Post için yazdığı ve kendisini "aile içi istismarı temsil eden kamusal bir figür" olarak tanımladığı bir köşe yazısı nedeniyle 50 milyon dolarlıkdava açıyor. Makalede Depp'in adı geçmese de, bunun kendisine kazançlı bir oyunculuk işine mal olduğunu iddia ediyor.

2009'da tanışan ve 2015-2016 yılları arasında evli kalan Heard ve Depp, ilişkileri sırasında birbirlerini fiziksel şiddet uygulamakla suçluyor. Her ikisi de diğerinin iddialarını reddetti.

Ağustos 2016'da boşanma kararı alan eski çift ortak bir açıklama yayınlayarak, "İlişkimiz son derece tutkulu ve zaman zaman istikrarsızdı, ancak her zaman sevgiyle bağlıydı" dedi.

ACLU'nun genel danışmanı Terrance Dougherty Perşembe günü verdiği ifadede, Musk'ın Heard adına bağışçı tavsiyeli bir Vanguard fonundan 500.000 doları, Heard'ın kuruma hediye ettiği 1,3 milyon doların bir parçası olarak ACLU'ya ödediğini söyledi. Dougherty, Heard'ın Depp ile yaptığı 7 milyon dolarlık boşanma anlaşmasının 3,5 milyon dolarını ACLU'ya bağışlama sözü verdiğini ancak ödemelerin 2019 civarında durduğunu söyledi.

"Bağışının bir sonraki taksiti için 2019'dan itibaren Bayan Heard'e ulaştık. Maddi sıkıntılar yaşadığını öğrendik," dedi Dougherty.

Dougherty, Heard'ın taahhüt ettiği bağışın geri kalanını ödemeye niyetli olmadığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi. Kendisi hala kuruluşun elçisi olarak görülüyor.

Davanın 11 Nisan'da başlayan duruşması altı hafta sürecek. Depp Pazartesi günü ifadesini tamamladı ve Heard henüz ifade vermedi.

CNN'den Marianne Garvey bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com