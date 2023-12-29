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Elmgreen & Dragset heyecanlarını bizi kıvrandırmaktan alıyor

Elmgreen & Dragset, sanat dünyasının geleneklerini alaya alan karanlık ve komik eserleriyle tanınan bir sanatçı ikilisidir.

İkili 21 yıldır birlikte çalışıyor

Ünlü eserleri arasında moda tutkunlarının gözdesi Prada Marfa

İkili, kendilerini besleyen eli ısırmaktan çekinmiyor - "ısırmak oldukça seksi olabilir" demişlerdi - bu da iki yeni sergilerinin neden sanat dünyasının en aşınmış geleneklerinden bazılarını neşeyle hedef aldığını açıklayabilir.

Yaramaz, disiplinler arası İskandinav ikili, uluslararası alanda en çok Prada Marfa ile tanınıyor: Teksas çölünün derinliklerinde bulunan Prada butiğinin cansız bir rekreasyonu, hiç açılmamış mağazanın önünde fotoğraf çektirmek için sıraya giren moda hayranları - Beyonce dahil - için bir hac yeri haline geldi.

Ancak ikilinin kaotik geçmiş katalogunda beklenmedik yerlerdeki çıplak adamlar, hayali sanat eserlerinden oluşan bir sergi, opak bir teleskop, Londra'nın Trafalgar Meydanı'ndaki muzaffer, altın rengi savaş karşıtı bir anıt ve yüzme havuzunda yüzen ölü bir sanat koleksiyoncusu da yer alıyor.

Bu ay Danimarka'nın Aarhus kentinde (Dokk 1 ve ARoS Aarhus Kunstmuseum'da) iki sergi açacak olan ikili, Pekin'deki Ullens Çağdaş Sanat Merkezi'nde sadece kendi işlerinin sergileneceği gösterişli bir sanat fuarı düzenlemeyi planlıyor.

Elmgreen & Dragset'ten "Otoportreler"

İkiliyi Londra'da Victoria Miro Gallery Mayfair'deki son sergileri "Otoportreler "de yakaladık ve tamamen sanat galerisi isim etiketlerinin yeniden yaratılmasından oluşan bir "selfie" sergisi hazırlayarak bu yaramazlığın arkasındaki sanatçılar hakkında beş şaşırtıcı gerçeği öğrendik.

1. Bir çift sanatçının nasıl selfie çekebileceği üzerinde çalışıyorlar

Sanat etiketleri nasıl bir öz portre olabilir?

54 yaşındaki Kopenhag doğumlu Elmgreen, ikilinin ortak bir süreç ve çıktıya sahip bir ikili olarak kendilerini nasıl temsil ettiklerini sorguladıklarını anlatıyor.

"Birlikte çalışan bir ikili olduğunuzda, biyografinizi gerçekten nasıl yazarsınız, kendi portrenizi nasıl yaparsınız gibi garip bir durum var."

"Son yıllarda özçekim yapma takıntısı çok yaygınlaştı, bu da garip bir durum çünkü insanlar tüm dünyayı kendileri için bir arka plan olarak kullanıyor."

Ünlü simge yapıların önüne nakledilen yüzlerden oluşan Instagram görüntülerini daha büyük bir trendin parçası olarak görüyor: insanların kültürel mihenk taşlarına, moda trendlerine ve rol modellerine atıfta bulunarak kendi "sosyal medya imajlarını" yaratmaları.

Elmgreen, "Bu durumda işi en uç noktaya taşıdık ve diğer sanatçılarıneserleri üzerinden kendi portrelerimizi yaptık... özellikle de başlıkları" diye açıklıyor.

2. İsimler onlar için önemli

Sergi sizi sanatçıların gençlik günlerinden (Keith Haring ve ressam Ross Bleckner tanışmadan önce kahramanlarıydı) sonraki tutkularına götürüyor. Seçilen her sanatçının bir noktada kalplerinde bir yeri olmuş.

İkili, aralarında "Clean Boy" (David Hockney) ve "Lonesome? "un (Martin Kippenberger) da bulunduğu eserlerin (Martin Kippenberger) gibi eserlerin seçilmesinin nedeni, orijinal eserlerin izleyicilerin aklına kolay kolay gelmemesi. Bunun yerine, izleyicilerin eldeki çalışma üzerinde düşünmelerini umuyorlar: bu şişirilmiş etiketler. Burada, genellikle galeri deneyimi için periferik olarak kabul edilen isimler merkez odağa itiliyor.

İkilinin İtalya'dan kaçırmak zorunda kaldıklarını söyledikleri bembeyaz, lekesiz, son derece pahalı iki mermer parçasının üzerine kazınan ve tuval üzerine boya ile çoğaltılan etiketlerle, bu bir hafıza gezintisi ama aynı zamanda eski moda, "yüksek sanat" teknik becerisinin de bir egzersizi.

İkilinin alaycı tavırlarına rağmen sanat dünyasının Elmgreen ve Dragset'i neden bir şakacıdan çok daha fazlası olarak gördüğünü, aldıkları uluslararası ödüllerden ve Oslo'daki Astrup Fearnley Müzesi ile Danimarka Ulusal Galerisi'ndeki büyük sergilerden anlayabilirsiniz. Özellikle mezar taşını andıran mermer rekreasyonlar büyüleyici ve alçakgönüllü etiket daha büyük bir şeye yükseltiliyor.

3. Sizi kıvrandırmak istiyorlar

Elmgreen, Victoria Miro galerisinin lüks Mayfair ortamının bu sıra dışı sergi için ideal bir ortam olduğunu söylüyor: "İnsanların normalde kendilerini biraz rahatsız hissettikleri, Mayfair'deki lüks galeriler gibi biraz gergin oldukları ortamlar yaratmaya çalışıyoruz - ve sonra biraz gülebilecekleri bir ortam sağlıyoruz."

Her ikisi de ortak bir mizah anlayışının verimli çalışma ilişkilerinde bir köşe taşı olduğu konusunda hemfikir. Ancak Norveç doğumlu Dragset'e göre esprinin özünde izleyiciyi biraz rahatsız hissettirmek yatıyor: "bağlam için biraz fazla özel" bir şey yaratmak.

Bu genellikle karanlık bir sınırla birleşiyor: 2009 Venedik Bienali'nde Danimarka ve İskandinav Pavyonları'nda "Koleksiyoncular" için parti sonrası kendi havuzunda boğdukları sanat koleksiyoncusu gibi üzücü, trajik hayatlara röntgenci bakışlar sunmak ilgi alanlarına giriyor.

Amaç tedirgin etmek. Dragset'in deyimiyle "en uç nokta", "sandalyede çıplak oturan, kitap okuyan ve kulaklıkla müzik dinleyen, görünüşte kayıtsız ve rahat adam "dır.

4. Her şey heyecan için

Victoria Miro'da Elmgreen, rahatsız bir tahta sandalye ve "çok ucuz" bir şişe viskinin önünde duran "eski püskü bir kasap masasını" işaret ediyor. Bunun Londra'nın korunaklı, varlıklı sanatseverleri için bir ziyafet olduğunu söylüyor: "Çünkü bu galeriye gelen insanların çoğu daha önce hiç ucuz viski tatmamış, dolayısıyla bu onlar için tamamen yeni bir deneyim."

Daha önce de izleyicilere biraz "heyecan" vermek istediklerini söylemişlerdi - görünüşe göre hoş olsun ya da olmasın.

Geçmişte bu, bir Louis Vuitton mağazasına bir yatak dikmek ve çalışanları, şaşkın müşterilerin önünde içine atlayıp kestirmeye teşvik etmek anlamına geliyordu.

Ya da röportajın ortasında, galerinin fütüristik sürgülü kapısından çıkmaya çalışan bir arkadaşlarını gördüklerinde ortaya çıkan gelecekteki potansiyel bir çalışma:

Elmgreen, "Gelecek yıl kapıdan sadece bir el çıkacak - sadece kapıya sıkışmış bir çocuk eli" diye kıkırdıyor.

5. Her şey hala değişiyor

Elmgreen ve Dragset ilk on yıllarını bir çift olarak geçirdikten sonra romantik bir ayrılık yaşadılar ancak yaratıcı bir birliktelik sürdürdüler.

On yıl sonra, çift kişilik Elmgreen & Dragset'in hala gelişmekte olduğunu söylüyor Dragset - ve büyük olasılıkla 21 yaşında, yaratıcı yaşamının en parlak dönemine giriyor.

Elmgreen zinde kalacağından emin:

"Bu her zaman bir tür kedi-fare durumu, köşeye sıkışıp kalmamaya çalışıyorsunuz... Sıkıştığınız ya da köşeye sıkıştığınız anda her şey bitiyor.

"Yani kendinizi ve umarım izleyicilerinizi her seferinde yeni yollarla eğlendirmeye çalışmak gibi. 20 yıl sonra bile."

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Kaynak: edition.cnn.com