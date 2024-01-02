'Ellen' şöhretinden Sophia Grace artık bir anne

Şu anda 19 yaşında olan İngiliz influencer kısa bir süre önce doğrulanmış Instagram hesabından yeni bir erkek çocuk annesi olduğunu duyurdu.

Yeni doğmuş bir bebeğin minik elini tuttuğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı ve altına "26.02.23" yazdı.

Sophia Grace ve kuzeni Rosie ilk olarak 2011 yılında Nicki Minaj'ın "Super Bass" şarkısını seslendirdikleri performanslarının viral olmasıyla ünlenmişlerdi.

Bu, Ellen DeGeneres'in gündüz talk show'una çıkmalarına, Minaj'la tanışmalarına ve çeşitli ödül şovları için kırmızı halı muhabiri olmalarına yol açtı.

DeGeneres, doğum haberinin yer aldığı Instagram paylaşımına "Dünyaya hoş geldin, 3. Nicki Minaj!" yorumunu yaptı.

Sophia Grace Kasım ayında YouTube kanalında bir erkek çocuk sahibi olacağını duyurmuş ve bir ay önce de hamileliğini açıklamıştı.

Bir YouTube videosu sırasında yeni doğan bebeği için mahremiyet arayacağınıaçıklamıştı .

"Kendimi hazır hissedene kadar bebeğimin yüzünü doğduğunda ilk olarak göstermek istemiyorum," dedi. "Belki o doğduktan birkaç ay sonra kendimi hazır hissedeceğim."

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Kaynak: edition.cnn.com