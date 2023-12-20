Elina Svitolina: Tenis yıldızı 'çok zor' zamanlarda Ukraynalılara ilham vermek istiyor

"Siyaset her zaman var olacak ve sürekli olarak, her gün kötü haberler duyuyorsunuz. Bu çok zor, özellikle de çocuklar ve gelecek için. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum," diyor tenisçi CNN Sport'a.

24 yaşındaki dünya 4 numarası, son birkaç yıldır evi olan Londra'ya geri döndü ve tenisin en büyük ödüllerinden biri olan sezon sonu WTA Finalleri'ni kazandıktan sonra kahramanca karşılandığı anavatanına yaptığı son seyahati değerlendirdi.

Son iki sezonda Tur'un en istikrarlı oyuncularından biri olan Svitolina, 2018'i kariyerinin en büyük şampiyonluğuyla tamamladı. Singapur finalinde eski ABD Açık şampiyonu Sloane Stephens'a karşı kazandığı zafer, prestijli turnuvayı kazanan ilk Ukraynalı olmasını da sağladı.

"Ukrayna için siyasetten farklı bir şeye odaklanmak zor oldu ama her zaman söylüyorum, herkes kendi işini %100 yaparsa herkes iyi olacak," diye ekliyor.

"Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, sporu teşvik ediyorum ve benim için en önemli olan da bu."

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Rusya-Ukrayna çatışması geçtiğimiz ay Rus sınır muhafızlarının 25 Kasım'da Kırım açıklarında üç Ukrayna donanma botuna el koymasıyla tırmanmış ve Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna yarımadasını ilhak etmesinden bu yana iki ülke arasındaki en tehlikeli çatışma yaşanmıştır.

Bir ticaret anlaşması üzerine başlayan anlaşmazlık, 1990'ların başındaki eski Yugoslavya savaşlarından bu yana Avrupa'daki en kanlı çatışmaya dönüştü.

Ukrayna birlikleri 2014'ten bu yana Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçılarla savaşıyor, ancak 2015'te imzalanan ateşkesten bu yana çatışmalar azalmıştı.

Odessa doğumlu sağ elini kullanan sporcu, Singapur zaferinin ardından Ukrayna'ya dönmeyi yurttaşlarıyla "mutlu anları paylaşmak" için bir fırsat olarak nitelendiriyor.

Ukrayna'daki programının acımasız olduğunu söylüyor: her gün sabah 6.30'da uyandırma çağrıları, akşam 10'da bitişler; onlarca medya röportajı, tenis klinikleri, soru-cevap seansları. Bu, yeni nesle ilham vermek için tasarlanmış, durmak bilmeyen bir görev listesiydi.

Svitolina gülümseyerek "Haftam çılgıncaydı," diyor. "Bu kadar çok mutlu yüz ve galibiyetimden ilham alan çok sayıda insan görmek inanılmazdı.

"Bu kadar çok insanın tenisi izlediğini, desteklediğini ve takip ettiğini gerçekten düşünmemiştim.

"Kesinlikle genç türlerin katkısına sahip olduğumu fark etmemi sağladı ve benim için Ukrayna'da sporu teşvik etmek çok önemli çünkü Ukrayna'da pek çok farklı şey oluyor ve spor ön sayfalarda yer almıyor. Bu nedenle sporu teşvik etmek ve küçük çocuklara tanıtmak için elimden geleni ve gücümün yettiğini yapmaya çalışıyorum."

Svitolina Şubat 2017'de WTA sıralamasında ilk 10'a giren ilk Ukraynalı kadın oldu. Kariyerindeki 13 şampiyonluk ve en iyi dünya üçüncülüğüyle, ülkesinin açık ara en başarılı tenisçisi konumunda.

Ancak başarı kolay gelmedi, bu yüzden onun izinden gitmeyi hayal eden genç Ukraynalıların yolunu kolaylaştırmak istiyor.

"Çok sayıda iyi oyuncu var, oynamak isteyen çok sayıda çocuk var," diyor Ukrayna'daki yetenekler hakkında.

"Bence aileler çocuklarına yatırım yapmaya hazır değil ve tenis en pahalı sporlardan biri ve bu yüzden çok zorlayıcı olabiliyor.

"Ailemin benim oynamaya başlamam ve ardından profesyonel olmam için çok fedakârlık yaptığını biliyorum, bu yüzden ne kadar zor olduğunu biliyorum. Umarım başarım sponsorları ve insanları sadece tenise değil genel spora da çekebilir.

"Pek çok Ukraynalı sporcuyla konuştum ve diğer sporlarda elit bir sporcu olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum, bu yüzden umarım Ukrayna'da spora yatırım yapan daha fazla insan olur."

OKUYUN: Tenisin en şanssız kaybedeniyle tanışın

Eski bir güreşçi olan Mikhaylo Svitolin ve rekabetçi bir kürekçi olan Olena Svitolina'nın kızı olan Svitolina, dünya 1 numarası olmayı ve grand slam kazanmayı hayal ediyordu.

"Ukrayna'nın en iyisi olmak her zaman hedefimdi ve sonunda dünya 3 numarasına ulaştığımda bu Ukrayna'da büyük bir olay oldu ve bu bana çok güven verdi."

Turdaki tüm istikrarına rağmen, Fransa Açık'tan önce önemli miktarda kilo veren ve tenis camiasında bazılarının endişelenmesine neden olan Svitolina, henüz bir grand slam'de çeyrek finalin ötesine geçemedi.

Svitolina'nın da kabul ettiği üzere, fiziğindeki değişim onu kortta daha hızlı hale getirdi.

Noel'i İsviçre'de geçirecek ve yeni sezonun başlangıcı için yüksek irtifada antrenman yaparak Ocak sonundaki Avustralya Açık'a fiziksel olarak hazır olmasını sağlayacak.

"Grand slamler hayat boyu hedeflerdir, bu yüzden her zaman orada olacaklar," diyor 2019 için hedefleri hakkında.

"Şu grand slami kazanmak istiyorum diyerek üzerimde baskı oluşturmamaya çalışıyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com