Elijah McClain'in ölümünden sorumlu tutulan Colorado'lu sağlık görevlilerinin kasıtsız adam öldürme davasında karara varıldı

Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec, McClain'in ölümündeki rolleri nedeniyle taksirle adam öldürme ve ihmalkâr cinayet suçlamalarına karşı suçsuz olduklarını savunmuşlardı.

Kararın kısa süre içinde mahkemede okunması bekleniyor.

Savcılar, sağlık görevlilerinin, polis tarafından şiddetle bastırılan McClain'e, onunla konuşmamalarına veya hayati belirtilerini kontrol etmemelerine rağmen, büyük miktarda güçlü yatıştırıcı ketamin uygulayarak pervasızca hareket ettiklerini savundu. 2022'de yayınlanan değiştirilmiş bir otopsi raporu McClain'in ölüm nedenini "zorla zapt edilmeyi takiben ketamin uygulamasının komplikasyonları" olarak listeledi.

Ancak sağlık görevlileri, genellikle polis tarafından zapt edilen kişilere uygulanan aşırı ajitasyonu tanımlayan tartışmalı bir tanı olan "heyecanlı deliryum" yaşayan hastaları tedavi etmek için eğitimlerini takip ettiklerini ifade ettiler.

McClain'i etkisiz hale getiren üç Aurora polis memuru da olaydaki rolleri nedeniyle mahkemeye çıkarıldı. Memur Randy Roedema ihmalkâr cinayet ve saldırıdan suçlu bulunarak teşkilat tarafından işten çıkarılırken, memurlar Jason Rosenblatt ve Nathan Woodyard tüm suçlamalardan beraat etti.

Bu gelişmekte olan bir hikayedir ve güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com