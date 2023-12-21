Elijah McClain'in ölümü ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan memur ve sağlık görevlilerinin davalarının zaman çizelgesi

Ancak mahkemeye giden yol hiç de kolay değildi.

23 yaşında bir masaj terapisti olan McClain, 24 Ağustos 2019'da bir kişinin "şüpheli görünen" kar maskeli bir kişi gördüğünü bildirmesi üzerine polis memurlarıyla karşı karşıya geldi. Yetkililer, polis memurlarının kendisini yere yatırmasının ve sağlık görevlilerinin kendisine güçlü bir yatıştırıcı enjekte etmesinin ardından, McClain'in hastaneye götürülürken yolda kalp krizi geçirdiğini ve günler sonra öldüğünü söyledi.

Savcılar başlangıçta McClain'in ölümüyle ilgili suçlamada bulunmayı reddetti, ancak 2020 baharında ülke çapında düzenlenen Black Lives Matter protestolarının ardından dava yeniden incelemeye alındı. Colorado Valisi Jared Polis davayı yeniden incelemek üzere özel bir savcı atadı ve 2021'de büyük jüri McClain'in ölümüyle ilgili olarak üç polis memuru ve iki sağlık görevlisini suçladı.

Sanıklar 2023 yılında üç ayrı duruşmada farklı sonuçlarla jüri karşısına çıktılar. Memur Randy Roedema ihmali cinayet ve saldırıdan suçlu bulunurken, memurlar Jason Rosenblatt ve Nathan Woodyard tüm suçlamalardan beraat etti. Sağlık görevlileri Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec yakında kaderlerini öğrenecekler.

İşte McClain'in ölümü, soruşturma, davaya yeniden dikkat çekilmesini sağlayan protestolar ve ceza davalarının zaman çizelgesi.

Ağustos 2019

Polisin olayla ilgili genel değerlendir mesine göre, üç Beyaz polis memuru McClain'i 24 Ağustos 2019 tarihinde saat 22:30'dan sonra Denver banliyösündeki bir marketten eve yürürken Aurora'da durdurdu.

Plastik bir poşet içinde buzlu çay taşıyan McClain, polisin söylediğine göre tutuklanmaya direndikten sonra memurlarla fiziksel bir mücadele içine girdi.

Karşılaşmanın başlarında bir memur McClain'e durmasını söyledi ve McClain yürümeye devam edince iki memur kollarından tuttu. McClain "Bırakın beni ... Ben içine kapanık biriyim, lütfen konuştuğum sınırlara saygı gösterin" diyor, memurlardan birinin vücut kamerası görüntülerine göre.

Bir memurun konuşabilmeleri için McClain'den işbirliği yapmasını istemesinin ardından, McClain memurlara onları duyabilmek için müziğini durdurmaya çalıştığını ve kendisini bırakmalarını söylüyor.

Sonunda, bir memurun diğerine McClain'in silahını almaya çalıştığını söylediği duyuluyor.

Genel bakış belgesinde polis, üç memurun da McClain'i yere yatırdığını ve Woodyard'ın onu şahdamarından tuttuğunu (bir memurun bir kişinin beynine giden kan akışını kesmek için pazularını ve ön kolunu kullandığı bir yöntem) belirtiyor. Belgede memurlara atıfta bulunularak, McClain'in kısa bir süre bilincini kaybettiği ve Woodyard'ın tutmayı bıraktığı belirtiliyor.

Karşılaşmanın vücut kamerası görüntülerinde McClain'in bir noktada nefes alamadığını söylediği görülüyor.

Yetkililer, tutma yöntemi kullanıldığı için, departman politikasının memurları yardım için itfaiyeyi aramaya zorladığını söyledi. Aurora İtfaiye Kurtarma sağlık görevlileri olay yerine vardıklarında McClain'in yerde yattığını ve görevlilere direndiğini görmüşler.

Sağlık görevlisi Cooper'ın McClain'e "heyecanlı hezeyan" teşhisi koyduğu ve ona güçlü bir yatıştırıcı olan ketamin enjekte etmeye karar verdiği belirtiliyor.

Yetkililer, McClain'in hastaneye götürülürken yolda kalp krizi geçirdiğini söyledi. Üç gün sonra beyin ölümü gerçekleştiği açıklandı ve yaşam destek ünitesinden çıkarıldı.

Kasım 2019

Adams County adli tabipliği 7 Kasım'da bir otopsi raporu sunarak ölüm nedeni ve şeklinin "belirsiz" olduğunu belirtti. Raporda, olay yeri incelemesi ve muayene bulguları bu sonuca götüren faktörler olarak gösterildi.

Yaklaşık iki hafta sonra, Adams County bölge savcısı Dave Young, ilk müdahale ekiplerinden herhangi biri hakkında suç duyurusunda bulunmayı reddetti. Young, 22 Kasım'da Aurora polis şefine gönderdiği bir mektupta, ölüm nedeninin belirlenememesini faktörlerden biri olarak gösterdi.

Young, "Kanıtlar, Bay McClain'in ölümünün herhangi bir bireyin belirli bir eyleminin doğrudan sonucu olduğu sonucunu desteklemiyor" diye yazdı. "Bu soruşturmanın koşulları altında, savcılığın on iki kişilik bir jüriye makul bir şüphenin ötesinde ölüm nedenini kanıtlaması mümkün değildir. Sonuç olarak, kanıtlar bir cinayetin kovuşturulmasını desteklememektedir."

Bölge savcısının kararının ardından 22 Kasım'da Aurora polisi memurların vücut kamerası görüntülerini yayınladı.

Dönemin Polis Şefi Nick Metz, "Bunun son birkaç haftadır onlar için inanılmaz derecede yıkıcı ve zor bir süreç olduğunun kesinlikle farkındayız ve anlıyoruz" dedi.

Şubat 2020

Bir polis inceleme kurulu, McClain'e karşı şah damarından tutma da dahil olmak üzere güç kullanımının "politika dahilinde ve eğitimle tutarlı" olduğu sonucuna vardı.

Belediye yetkilileri 6 Şubat'ta davayı incelemek üzere bağımsız bir uzman tutacaklarını açıkladı.

Mayıs 2020

46 yaşındaki siyahi bir adam olan George Floyd, 25 Mayıs'ta Minneapolis, Minnesota'da polis tarafından ölümcül bir şekilde engellendi. Olaya şahit olanların çektiği video öfke yarattı ve Black Lives Matter hareketi kapsamında Aurora da dahil olmak üzere geniş çaplı protestolara yol açtı.

Haziran 2020

Bir polis sözcüsü, Haziran ayı başlarında McClain ile yüzleşen üç memurun, polis ve belediye çalışanlarının tehditler alması nedeniyle güvenlik endişesiyle idari görevlere atandığını söyledi.

9 Haziran'da Aurora polisi ve şehir yetkilileri, şahdamarı tutma yasağı da dahil olmak üzere polis politikalarında değişiklikler yapıldığını duyurdu .

On gün sonra Vali Polis, tüm memurların hizmet çağrıları veya memurların başlattığı halk etkileşimleri sırasında aktif vücut kameraları veya araç içi kameralar kullanmasını gerektiren polis hesap verebilirlik yasasını imzaladı. Yasa ayrıca polis memurlarının boğma tertibatı kullanmasını da yasakladı.

Vali Polis ayrıca 25 Haziran'da Colorado Başsavcısı Phil Weiser 'i McClain'in davasını soruşturmakla görevlendiren bir kararname imzaladı. Yetkilileri yeni bir soruşturma yürütmeye çağıran bir dilekçeyi 2 milyondan fazla kişi imzalamıştı.

27 Haziran'da Aurora bölgesindeki protestocular 225 numaralı otoyolda toplanarak McClain'in ölümüyle ilgili adalet çağrısı yapan bir gösteri düzenlediler ve otoyolu geçici olarak trafiğe kapattılar.

30 Haziran'da ABD Colorado Savcılığı, ABD Adalet Bakanlığı'nın sivil haklar bölümü ve FBI'ın Denver birimi, 2019'dan bu yana davayı potansiyel federal sivil hak ihlalleri açısından incelediklerini açıkladı.

Temmuz 2020

Aurora polisi 3 Temmuz'da McClain'in öldürüldüğü yerde bulunan anıt alanında görev başındayken selfie fotoğrafı çektiklerini söylediği iki memurun işine son verdi.

Memur Rosenblatt da işten çıkarıldı; polis, fotoğrafı bir mesajla aldığını ve "ha ha" diye yanıtladığını ve amirlerine haber vermediğini söyledi . Fotoğraflar 20 Ekim 2019 tarihinde çekilmişti.

Polis, fotoğraflarda görülen üçüncü bir memurun disiplin öncesi duruşmadan günler önce istifa ettiğini söyledi.

20 Temmuz'da Aurora Belediye Meclisi, McClain'in ölümüyle ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesine ilişkin kararı onayladı .

Ağustos 2020

McClain ailesi 11 Ağustos'ta Aurora şehrine karşı federal bir medeni haklar davası açtı.

Davada, "Aurora'nın 24 Ağustos 2019 gecesi gerçekleştirdiği anayasaya aykırı davranış, genç bir siyahi olan Elijah McClain'in öldürülmesinden önce ve sonra sergilediği davranışların da yansıttığı üzere, daha geniş bir ırkçılık ve vahşet geleneğinin, politikasının ve uygulamasının bir parçasıdır" denildi.

Aynı gün Aurora şehir yetkilileri, polis departmanının sivil haklar ve kamu güvenliği konusunda dışarıdan uzmanlar tarafından "kapsamlı bir incelemeden" geçirileceğini duyurdu.

Şubat 2021

Aurora kenti yetkilileri 22 Şubat'ta McClain'in ölümüyle ilgili olarak başlattıkları bağımsız soruşturmanın bulgularını detaylandıran 157 sayfalık bir rapor yayınladı.

Raporda memurların McClain'i durdurmak, üstünü aramak ya da zapt etmek için yasal dayanakları olmadığı ileri sürüldü. Raporda ayrıca acil tıbbi müdahale ekiplerinin McClain'e ketamin enjekte etme kararı eleştirildi ve ölümün ardından polis memurlarını ciddi bir şekilde sorgulamadığı için polis departmanı azarlandı.

Elijah'ın annesi Sheneen McClain raporu okurken ağladı.

Sheneen McClain o dönemde CNN 'e verdiği demeçte "Oğlumun başından beri masum olduğunu bilmek ve sadece gerçekleri ve bunun kanıtını beklemek çok zordu" dedi. "Oğlumun adı artık temize çıktı. Artık şüpheli olarak etiketlenmiyor. O aslında bir kurban."

Elijah McClain'in babası raporun sadece ailenin zaten bildiklerini doğruladığını söyledi. LaWayne Mosley raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Oğlumu öldüren Aurora polisi ve sağlık görevlileri sorumlu tutulmalıdır" dedi .

Aurora Şehir Müdürü Jim Twombly, rapora cevaben şehir yetkililerinin polis disiplinini incelemek üzere bağımsız bir gözlemci oluşturmak için çalışmalara başladığını söyledi.

Twombly raporun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Soruşturma ekibinin vakanın temelinde yatan sorunu tespit ettiğine inanıyorum: hesap verebilirlik sisteminin başarısızlığı" dedi.

Eylül 2021

1 Eylül'de eyalet başsavcısı büyük jürinin polis memurları Roedema, Rosenblatt ve Woodyard ile sağlık görevlileri Cichuniec ve Cooper'ı suçladığını açıkladı.

Her biri 32 maddelik iddianamenin bir parçası olarak kasıtsız adam öldürme ve ihmali cinayetle suçlandı.

Roedema ve Rosenblatt ayrıca bir saldırı ve bir şiddet suçuyla itham edildi. Cooper ve Cichuniec hakkında da üç saldırı ve altı şiddet suçu iddianamesi hazırlandı.

Eyalet Başsavcısı Weiser, "Amacımız Elijah McClain, ailesi, arkadaşları ve eyaletimiz için adalet aramaktır," dedi. "Bunu yaparken hukukun üstünlüğünü ve herkesin hesap verebilir ve kanun önünde eşit olduğuna dair taahhüdümüzü ilerletiyoruz."

Suçlamalar McClain'in ailesini gözyaşlarına boğdu. Sheneen McClain "Ağlamaya başladım çünkü iki yıl oldu" dedi. "Uzun bir yolculuk oldu."

Babası Mosley, avukatın açıklamasında "Hiçbir şey oğlumu geri getirmeyecek ama katillerinin sonunda hesap vereceği için minnettarım" dedi.

15 Eylül'de Colorado Başsavcılığı 112 sayfalık bir rapor yayınlayarak Aurora polisinin ırkçı önyargılarla hareket ettiğini, aşırı güç kullandığını ve toplumla etkileşim halindeyken yasal olarak gerekli bilgileri kaydetmediğini tespit etti. Raporda ayrıca polis teşkilatının beyaz olmayan kişilere karşı beyazlara kıyasla neredeyse 2,5 kat daha fazla güç kullandığı tespit edildi.

Başsavcılık, eyalet soruşturmasının ayrıca itfaiyenin yasadışı ketamin uygulama alışkanlığı ve uygulaması olduğunu da ortaya koyduğunu söyledi.

Kasım 2021

Eyalet başsavcılığı ve Aurora şehri, 16 Kasım'da, ofisin iki ay önceki raporunda gündeme getirilen konuları ele almak üzere bir mutabakat anlaşmasının şartları üzerinde anlaştı .

19 Kasım'da şehir, federal sivil haklar davasını çözmek için McClain'in ailesine 15 milyon dolar ödeme anlaşmasını sonuçlandırdı.

Eylül 2022

McClain'in ölüm nedeni, 23 Eylül'de kamuoyuna açıklanan değiştirilmiş otopsi raporuna göre, büyük jüri soruşturmasından elde edilen kanıtlar ışığında değiştirildi.

İlk otopsi raporunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtilmişti. Ancak değiştirilen raporda ölüm nedeni olarak "zorla alıkoyma sonrasında ketamin uygulamasına bağlı komplikasyonlar" gösterildi.

Değiştirilen raporda ölüm şekli de belirsizliğini korudu.

Patolog Dr. Stephen Cina değiştirilmiş otopsi raporunda"Basitçe söylemek gerekirse, bu ketamin dozu bu birey için çok fazlaydı ve kan ketamin seviyesi 'terapötik' konsantrasyonla tutarlı olmasına rağmen aşırı dozla sonuçlandı" diye yazdı. "Bay McClain'in ketamin verilmeseydi büyük ihtimalle hayatta olacağına inanıyorum."

Cina, karotis tutulumunun ölüme katkıda bulunup bulunmadığını belirleyemedi, ancak "polis tarafından yapılan yaralanmaların katkıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt görmedim" diye yazdı.

Eylül 2023

20 Eylül'de, McClain'i tutuklayan polis memurlarından Roedema ve Rosenblatt, adam öldürme, ihmali cinayet ve saldırı suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

Savcılar, McClain'e karşı aşırı güç kullandıklarını, eğitimlerini takip etmediklerini ve sağlık görevlilerini sağlık durumu hakkında yanlış yönlendirdiklerini söyledi. Buna karşılık savunma avukatları tutuklanmaya direnen McClain'i ve onu tedavi eden sağlık görevlilerini suçladı.

Ekim 2023

Roedema ihmalkâr cinayet ve saldırı suçlarından suçlu bulunmuştur. Rosenblatt ise tüm suçlamalardan beraat etti.

16 Ekim'de üçüncü polis memuru Woodyard, taksirle adam öldürme ve ihmali cinayet suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Önceki duruşmada olduğu gibi, savcılar McClain'e karşı aşırı güç kullandığını iddia ederken, savunma avukatları gücün gerekli olduğunu savundu ve sağlık görevlilerini suçladı.

Kasım 2023

Woodyard tüm suçlamalardan suçsuz bulundu.

McClain'in annesi Sheneen CNN'e bağlı KUSA'ya yaptığı açıklamada Woodyard'ın beraat etmesinin ardından adalet sistemine inancının kalmadığını söyledi.

"Bizi hayal kırıklığına uğratıyor, sadece beyaz olmayanları değil, herkesi hayal kırıklığına uğratıyor" dedi. "Doğru olanı yapmıyorlar, her zaman en azını yapıyorlar."

McClain'i tedavi eden sağlık görevlileri Cooper ve Cichuniec, taksirle adam öldürme ve ihmalkâr cinayet suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Aralık 2023

Her iki sağlık görevlisi de ifadelerinde McClain'in Aurora polis memurlarıyla çatışması sırasında "heyecanlı hezeyan" yaşadığına inandıklarını ve tedavi protokollerinin güvenli olduğuna ve bir kişiyi öldürmeyeceğine inandıkları bir ketamin dozu uygulamak olduğunu belirttiler.

Savcılar, sağlık görevlilerinin duruşmada ifade verirken "eylemlerinin hiçbiri için herhangi bir sorumluluk almadıklarını" söyledi.

Colorado Başsavcısı Shannon Stevenson, "Elijah gittikçe kötüleşirken ikisi de orada durdu ve hiçbir şey yapmadı" dedi. "İkisi de sorumludur."

CNN'den Eric Levenson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com