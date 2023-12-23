Elena Rybakina Wimbledon'da tek kadınlarda şampiyonluğa ulaşarak hem ilk grand slam şampiyonluğunu hem de Kazakistan adına bir ilki kazandı

Rybakina dünya 3 numarası Ons Jabeur'ü üç sette yenerek bir set geriden gelip 3-6 6-2 6-2 kazandı.

İlk grand slam finaline çıkan 23 yaşındaki oyuncu yavaş başladı ancak yavaş yavaş ritmini ve güçlü servisini bularak Jabeur'ün üstesinden geldi.

Rusya doğumlu olan ancak 2018'den beri Kazakistan'ı temsil eden Rybakina, Garbine Muguruza'nın 21 yaşında olduğu 2015'ten beri Wimbledon'daki en genç kadın finalist oldu.

Ancak büyüleyici bir karşılaşmanın sonunda Rybakina, ilk kez Wimbledon şampiyonu seçilirken Venus Gülsuyu Çanağı'nı havaya kaldırdı.

Maçtan sonra kortta verdiği röportajda Rybakina'nın ilk duygusu rahatlama oldu.

Merkez Kort'ta Sue Barker'a "Maçtan önce, maç sırasında çok gergindim ve bittiği için mutluyum" dedi.

"Gerçekten hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Seyirciye destekleri için teşekkür etmek istiyorum, bu iki hafta inanılmazdı.

"Ama aynı zamanda Ons'u harika bir maç ve başardığın her şey için tebrik etmek istiyorum. Bence sen herkes için bir ilham kaynağısın. İnanılmaz bir oyunun var. Turda böyle bir oyuncumuz yok ve sana karşı oynamak büyük bir keyif. O kadar çok koştum ki artık fitness yapmama gerek kalmadığını düşünüyorum.

Rybakina şunları ekledi: "Bu doğru, Wimbledon'da bir Grand Slam'in ikinci haftasında olmayı beklemiyordum. Kazanan olmak inanılmaz bir şey. Ne kadar mutlu olduğumu söyleyecek kelime bulamıyorum."

"Ama tabii ki takımım olmadan burada olamazdım, bu yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Koçuma, sponsorlarıma, herkese teşekkür etmek istiyorum. En önemlisi tabii ki ailem, onlar burada değiller, bu yüzden çok üzgünüm. Kız kardeşim burada ve bu tura üçüncü kez izlemeye geliyor, o yüzden burada olduğu için mutluyum. Ailem olmasaydı kesinlikle burada olamazdım. Herkese çok teşekkür ederim."

İlk adımlar

Finalde ilk şok sadece birkaç oyun sürdü. Finalden önce tüm turnuva boyunca sadece bir set kaybetmiş olan büyük servisçi Rybakina, üçüncü oyunda Jabeur tarafından kırılarak erken öne geçti.

Rybakina'nın bir sonraki servis oyununda, ilk set şansı azalıyor gibi görünürken çok sayıda kırılma puanı kurtarmak zorunda kaldı, ancak enerjik Jabeur'ü durdurmayı başardı.

Birkaç oyun sonra, servisi elinde tutan Jabeur'ün inatçı dönüş oyunu ve ustaca becerisi, ona ilk seti alma fırsatı vermek için üç set puanı açtı; Jabeur bunları memnuniyetle iki eliyle aldı.

Ancak Rybakina açılış setinde sarsılmış görünmesine rağmen ikinci sete güçlü başladı. Kendi isabetli dönüşlerinin ardından, açılış servis oyununda canlı Jabeur'ü kırarak izleyen herkesi şoka uğrattı.

Erken öne geçen Rybakina, kısa süre sonra avantajından neredeyse vazgeçti ve sette iki oyun öne geçmeden önce birçok kırılma noktasını savuşturmak zorunda kaldı.

Londra'nın mavi gökyüzü ve parlak güneşi altında, sonraki birkaç oyun iki yıldız arasında çok az farkla geçti.

Her ikisi de önceki turlarda rakiplerini şaşkına çeviren yeteneklerini sergilerken, servise tutunmak için rakiplerinin kırılma noktası fırsatlarını savuşturmak zorunda kaldı.

Ancak Rybakina, açılış setinde çok sağlam görünen Jabeur'ü ikinci sette bir kez daha kırarak 4-1 öne geçti.

Setin başlarında zorlanan Rybakina, her zamanki yıkıcı servis becerilerini yeniden keşfetti ve seti karar setine götürmek için seti kesin bir şekilde perçinledi.

Su içmek ve sinirlerin yatışması için verilen kısa aranın ardından tenis heyecanlı bir şekilde devam etti.

Rybakina bir kez daha Tunusluyu kırarak erken tempoyu belirledi ve ikili karşılıklı vuruşlar yaptı. Ve sıkı bir final setinde, daha da güçlenen Kazakistanlı oldu ve sonunda bir başka etkileyici servis oyunuyla ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

Sadece ülkesinden bir grand slam şampiyonluğu kazanan ilk oyuncu olmakla kalmadı, aynı zamanda 2011'den bu yana en genç Wimbledon şampiyonu oldu.

Jabeur aynı zamanda bir grand slam şampiyonluğuna ulaşan ilk Arap ya da Afrikalı oyuncu olarak adını tarih kitaplarına yazdırmak istiyordu.

Kendisine ülkesindeki genç oyunculara ilham vermesi sorulduğunda, "Elena unvanımı çaldı ama sorun değil!" diye şaka yaptı.

"Bu turnuvayı çok seviyorum ve gerçekten üzgün hissediyorum ama ülkemden birçok nesle ilham vermeye çalışıyorum. Umarım beni dinliyorlardır."

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Kaynak: edition.cnn.com