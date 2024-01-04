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Elektrikli otomobil sürücüsü, yabancıların ödemesiyle üç yılda 90.000 km yol kat etti

Wiebe Wakker, yabancıların cömertliği sayesinde yiyecek, yatak ve elektrikle besleniyor

Hollandalı bir adam Hollanda'dan Avustralya'ya elektrikli otomobiliyle üç yıldır yolculuk yapıyor

Sıfır karbonlu bir gelecek mesajını yaymaya hevesli Hollandalı Wiebe Wakker, Mart 2016'da yola çıktığından beri harcadığı 20.000 Avro (22.618 Dolar) tamamen araba tamiri ve nakliye lojistiğine gittiğinden ve seyahatlerinde çalışarak kazandığından, evinden fiilen boş ceplerle ayrıldı.

"Mavi Haydut" lakaplı elektrikli Volkswagen'inin geri kalanı, önümüzdeki ay Sidney'deki bitiş noktasına kadar olan yolculuğunda Norveç'ten İran'a, Myanamar'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar yabancıların cömertliğinden geldi.

Wakker, kendi masraflarını karşılaması durumunda bu yolculuğun ne kadara mal olacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu, Avustralya'ya doğru yol alırken yabancıların hem ücretsiz konaklama hem de ücretsiz yemeklerle bu faturayı azalttığını söylüyor.

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Tek hatasının insanoğlunu küçümsemek olduğunu söylüyor.

"Bu benim en büyük başarısızlığımdı çünkü bu yolculuk için bana yardım teklif eden pek çok insan oldu. Orta Doğu ve Hindistan gibi güvensiz olduğu söylenen bölgelere seyahat ettim ama her yerde yerel halkın nezaketi vardı."

Plug Me In Projesi temelde insanların web sitesinde rotasını çizmesini ve üç şekilde yardım teklif etmesini içeriyordu: yemek, kalacak yer ve aracını şarj edebileceği bir yer.

Başlangıçta, ilk olarak 10 yıl önce Avustralya'da maceraperest bir sırt çantalı gezgin olarak çizdiği bir yolculuğun rotasını 18 ayda kat etmeyi planlamıştı, ancak bu rota "daha fırsatçı bir rota" haline geldi.

Bu rotayı destekçilerinin belirlemesine izin verdi, bu da - diğer şeylerin yanı sıra - Avrupa'yı geçmek için kuzey Norveç'in ucundan geçerek çok dolambaçlı bir rotadan geçmesi anlamına geliyordu.

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"Başladığımda rota hakkında hiçbir fikrim yoktu," dedi, "ama bu kadar uzun süre gideceğimi hiç düşünmediğimi biliyorum. Ama pek çok insan bana kalacak yer önerdi, bir şeyler organize etti ve ben de 'Bunu bir kenara atıp mümkün olduğunca çabuk gidemem' diye düşündüm.

"Bu yüzden bunu hayatta bir kez karşıma çıkacak ve tadını sonuna kadar çıkarabileceğim bir fırsat olarak değerlendirdim."

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'Onarımlar için kitlesel fonlama'

Yolun son kilometrelerini tüketirken, bitiş noktasına yaklaşırken sadece kısmi bir kutlama var. "Aslında biraz hüzün de var çünkü neredeyse bitti ve ben hala tadını çıkarıyorum. Bittiğinde çok yorgun ya da çok aç olacağımı düşünmüştüm ama gerçekten hayatımın deneyimi oldu."

Avustralya'da sıcak yaz günlerinde hava sıcaklığı 49 dereceye ulaştığı için artık klimasız bir elektrikli araba kullanmıyor - sigortaları yaklaşık bir ay önce atmış -. "Kokuyu bastırmak için arabada kahve çekirdekleri bulundurmak zorunda kaldım" diyor gülerek.

Yolculuk boyunca mümkün olan her yere arabayla gitti ama arabayı üç kez gemiyle gönderdi ve yol boyunca farklı işler yaparak gerekli parayı topladı.

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Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, araçla ilgili bazı noktalarda aksilikler yaşandı. Önce Hindistan'da kırık bir yay yerine kaynaklandı ancak arka lastiklerin aşınmasına neden oldu, böylece araba artık sürülemez hale geldi ve ardından kısa devre yaptı ve şarj cihazı patladı.

Endonezya'da arabayı su bastı ve Wakker arabayı ancak memleketi Hollanda'dan tamirci getirerek onarabildi, ancak şaşırtıcı bir şekilde bu 5.000 Avroluk (5.654 $) masrafı sadece 10 gün içinde kitlesel fonlama yoluyla topladı.

Doğuştan gezgin olan Wakker, on yıl önceki Avustralya macerasından döndükten sonra üniversitede etkinlik yönetimi okudu ve girişimcilik üzerine bir tez hazırladı.

Elektrikli araba fikrinin doğması 18 ay sürmüş ve Bundles adlı Hollandalı bir şirketin ona yolculuk boyunca araba ödünç vermesiyle mümkün olmuş.

"Bununla elektrikli arabaların güvenilirliğini ve ne kadar yol kat edilebileceğini kanıtlamak istedim" dedi. "Hala oldukça iyi gidiyor."

Kendi itirafına göre, Wakker her zaman yeşil düşünen biri olmamış, ancak bir etkinlik şirketinde çalışırken bu görüşü değişmiş ve bir müzik festivalinde insanların dans ederek festivalin elektriğini ürettiği bir dans pisti de dahil olmak üzere çevreye zarar vermeyen projelere girmiş.

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"Sürdürülebilirliğin sıkıcı olmak zorunda olmadığını ve harika şeyler yapabileceğini gösterdi" dedi.

Geleceğe gelince, sürdürülebilirlik alanında aktif olmaya devam etmek istiyor ancak eve döndüğünde bir uyum sürecine ihtiyaç duyacağının farkında.

"Üç yıl seyahat ettikten sonra geri döneceğim için heyecanlıyım ve gerçekten bir üssüm olmasını, kıyafetlerimi bavula değil dolaba koymayı dört gözle bekliyorum" dedi. "Bu çılgınlıktan sonra daha istikrarlı bir hayat. Ama yaptığım şey bir yaşam tarzı haline geldi, bu yüzden bir şoka dönüşebilir."

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Kaynak: edition.cnn.com