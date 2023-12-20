El Helicoide: Venezuela'nın umutsuzluğa sürüklenişini özetleyen fütüristik mucize

Başta istihbarat teşkilatı Sebin ve PNB (ulusal polis) olmak üzere farklı Venezuela polis güçlerinin karargahlarının bulunduğu bir "karanlık bölge" haline gelmiştir. CNN'in bildirdiğine göre bazı mahkumlar hapishanede kötü muamele yapıldığını iddia etmektedir.

Bu durumun aciliyeti ve dehşeti, merhum Hugo Chavez'in önderliğindeki sosyalist devrimin ve bugün Venezüella'yı etkileyen siyasi çıkmazın altında yatan dokunaklı bir yapısal durumu gizleme eğilimindedir.

El Helicoide, Venezüella'nın modern tarihine yazılmış çelişkilerin bir mikrokozmosudur. Giderek genişleyen gecekondu mahallelerinin ortasında bir anlık "birinci dünya" kalkınması vaadi.

Kitap Aşağıya Doğru Sarmal: Kültür tarihçisi Lisa Blackmore ile birlikte editörlüğünü yaptığım Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison (2018) adlı kitap, binanın tarihini, pek çok başarısızlığını ve çelişkisini, arşiv fotoğrafları ve binanın orijinal ihtişamını ve nihai çöküşünü kanıtlayan kişisel tanıklıklarla birlikte sunuyor.

Başlangıçta ülkenin gelişmekte olan petrol ve maden endüstrileri için anıtsal bir sergi salonu olarak tasarlanan El Helicoide, 1956 ve 1961 yılları arasında inşa edildi ve Amerika'daki en büyük ve en modern alışveriş merkezi olacaktı.

Güney-Orta Karakas'ta kayalık bir tepe üzerine inşa edilen yapı, önce yedi kat halinde sarmal ya da helezon şeklinde yerle bir edildi. Yontulan tepenin üzerine daha sonra beton dökülerek, sürücülerin istedikleri mağazaların önüne park edebilecekleri iki buçuk millik araç rampaları ile birbirine kenetlenmiş iki spiral oluşturuldu. 645.834 metrekarelik yapı, diğer pek çok tüketici kolaylığının yanı sıra 300 lüks mağazaya, sekiz sinemaya, bir otele ve bir helikopter pistine ev sahipliği yapacaktı.

Maliyeti 10 milyon dolar (bugün 90 milyon dolara denk geliyor) olan El Helicoide, kapalı televizyon devreleri ve hiçbir zaman kutusundan çıkmayan ve sonunda yağmalanan yüksek hızlı özel yapım Avusturya asansörleri de dahil olmak üzere dönemin teknolojisine sahip olacaktı. Jeodezik kubbesi - Buckminster Fuller'in ünlü planından esinlenerek ABD dışında kurulan ilk kubbe - binanın başarısızlıkla sonuçlanan birçok kurtarma projesinden birine monte edilmeden önce 20 yıl boyunca saklandı.

Ultra-modern Caracas'ın ve hızla gelişen Venezuela'nın sembolü olması amaçlanan El Helicoide'ın cüretkâr boyutu ve biçimi büyük beğeni topladı: Yapı, MoMA'nın 1961 'de yeni bir mimari biçimi olarak otoyolları konu alan Roads sergisinde (El Helicoide başlangıçta ulaşımı bir sergi ve ticaret merkeziyle birleştiriyordu) öne çıkarıldı ve önemli uluslararası dergilerin kapaklarında yer aldı.

Ancak çarpıcı modellerinin fotoğrafları dünyanın dört bir yanında boy gösterirken, Caracas'taki şantiye durma noktasına geliyordu. Diktatör Marcos Pérez Jiménez'in (1952-1958) devrilmesinden sonra, binanın mimarları Jorge Romero Gutiérrez, Pedro Neuberger ve Dirk Bornhorst'un askeri rejimden mali yardım aldıklarından şüphelenildi. Hiçbir zaman belgelenmemiş veya kanıtlanmamış olmasına rağmen, bu iddia, yapının tamamlanması için gerekli uluslararası kredileri garanti etmeyi reddeden yeni demokratik hükümet tarafından kullanıldı.

İnşaat firması, mağaza sahipleri (yeni bir bağış toplama şekli) ve devlet arasında karmaşık bir dava ortaya çıktı. Görünüşe göre Venezüella'da çeşitli işletmeleri olan Nelson Rockefeller bile (bunların başında birkaç yıl boyunca dünyanın en önemli petrol üreticisi olan Creole Petroleum Corporation geliyordu) El Helicoide'ı satın almakla ilgilendi, ancak bürokrasi bunu imkansız hale getirdi. İnşaat firması iflas etti ve bina üzerindeki tüm çalışmalar, tamamlanmasına bir yıl kala, 1961'de sona erdi. Ham beton halinde bırakılan yapı, yıllar boyunca terk edildi. Yapı 1975 yılında devletin eline geçti.

El Helicoide, yerel olarak barrio olarak bilinen gecekondu mahalleleriyle, yani San Agustín del Sur'dakilerle çevrilidir. Günümüzde Caracas'ın yapılı çevresinin yarısından fazlasını oluşturan diğer pek çok barrio gibi bu topluluk da 19. yüzyılın ortalarında kırsal kesimden gelen göçmenler tarafından inşa edilen barakalar olarak başlamış, 1918'de petrolün keşfedilmesi ve 1930'ların sonunda Caracas'ta başlayan endüstriyel modernleşmenin ardından katlanarak büyümüştür.

Binanın inşası, o dönemde bu tür kayıt dışı konut gelişmelerini yıkmak için oluşturulan geniş kapsamlı, devlet liderliğindeki projelerle aynı zamana denk geldi ve yüzyılın ortalarında Karakas'ın kentsel planlamasında önemli bir rol oynadı. El Helicoide'ın 1950'lerdeki fütüristik formu, ülkeyi yarı-feodal bir ekonomiden 20. yüzyılın endüstriyel güç merkezi haline getirmek için tasarlanan petrol yakıtlı modernleşme ile bu sürecin dayandığı muazzam sosyal eşitsizlikler arasındaki dramatik zıtlığı somutlaştırıyordu. Venezüellalıların %80'ini sefalet içinde tutan bu eşitsizlikler Hugo Chavez'in Bolivarcı Devrimine giden yolu açtı.

Kendinden menkul bu sosyalizm verdiği sözleri tutmuş olsaydı, barrio sakinlerine uygun barınma ve yaşam koşulları sağlanmış olacaktı. Bunun yerine San Agustín del Sur şu anda Caracas'ın en tehlikeli gecekondu mahallelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sakinleri, El Helicoide'ın farklı aşamalarında acı çekmişlerdir: binaya yol açmak için topluluğun bazı bölümlerinin yerle bir edilmesiyle başlayan; 10,000 kişinin üç yıl boyunca binada korkunç koşullarda kaldığı 1979-1982 "Büyük İşgal" ile devam eden; ve 1985'ten beri istihbarat polisinin (o zamanki adıyla DISIP, şimdiki adıyla SEBIN) binanın mahkum hücrelerinin bulunduğu iki alt katı için resmi olarak 15 yıllık bir kira kontratı almasıyla farklı türden bir tehdide katlanan.

Her ne kadar bu son işgalin başından beri siyasi mahkumları barındırsa da, El Helicoide'nin sarmal hapishane ve işkence merkezi rolü, yüzlerce öğrencinin yasadışı bir şekilde alıkonulduğu ve bazıları aylarca hatta yıllarca burada tutulduğu 2014 ve 2017'deki kitlesel protestolardan sonra kamuoyunda görünür hale geldi.

Venezüellalı yetkililer uzun süredir buradaki işkence vakalarını inkar ediyor. Örneğin Mayıs 2018'de CNN Espanol'e konuşan Venezuela Başsavcısı Tarek Saab, mahkumların işkence, gasp ve reşit olmayanların merkezde tutulduğu iddialarını reddetti.

Bu yıl, Maduro hükümeti Ulusal Meclis ve ikinci görevini gayrimeşru ilan eden uluslararası güçler tarafından giderek daha fazla köşeye sıkıştırılırken, hükümet baskısı acımasızca Caracas'ın barriolarına odaklandı. Bir zamanlar kendilerine umut ve haysiyet veren Bolivarcı Devrimin gururlu takipçileri olan bu mahallelerin sakinleri, devrimin başarısızlığından en çok etkilenenler oldu. Artık kendilerini koruduğunu iddia eden bir hükümetin resmi silahlı kuvvetlerine karşı savaşırken, TV kameralarından ve sosyal medyadan uzakta şiddetli gece baskınlarıyla topluluklarını vuruyorlar.

Bir zamanlar Venezüella'nın hızlı modernliğinin müstakbel simgesi olarak selamlanan El Helicoide'in düşüş sarmalı ne yazık ki savunulamaz toplumsal bölünmeler üzerine inşa edilen ulusal bir rüyanın çöküşünü temsil ediyor.

Tek umut, hem ülkenin hem de binanın içinde bulundukları durumdan sıyrılıp, geniş petrol rezervlerine sahip bir ülkenin hala gerçekleştirilememiş potansiyelinin getirdiği zorlukların üstesinden gelebilmesidir. Bunun gerçekleşmesi için ülkenin siyasi mahkumlarının yanı sıra her daim var olan kentli yoksul kitleler için de adaletin yerini bulması gerekiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com