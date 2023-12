Ekonomi, teknoloji ve iş dünyası: 6 uzman tahminlerini sunuyor

Bu arada bazı ekonomistler, yüksek tüketici fiyatları ve pek de iyi olmayan şirket kazançları nedeniyle cesaretleri kırılmış bir şekilde resesyona hazırlanıyordu. Jay Powell'ın enflasyonu geri püskürtme çabalarının bir sonucu olarak, Federal Rezerv'in borç verme oranı şu anda 22 yılın en yüksek seviyesinde. Mortgage oranları %8'e yaklaştı. Yine de enflasyon geçen yıl son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra soğumaya devam etti. Şirketler işe alım yapmaya, tüketiciler de harcama yapmaya devam etti. Popülerliği patlayan ve hem uzmanların hem de meraklıların teknolojinin dünya genelindeki işler için ne anlama geleceğini sorgulamasına neden olan ChatGPT'yi de unutamayız.

Gelecek yılın neler getirebileceğini daha iyi anlamak için, birkaç katılımcıdan ekonomi, yapay zeka ve iş dünyası ile ilgili olarak 2024 hakkında nasıl düşündüklerini değerlendirmelerini istedik. Burada ifade edilen görüşler kendilerine aittir.

Yapay zeka artacak, riskler artacak

Johnny C. Taylor, Jr. SHRM'nin başkanı ve CEO'su ve "Reset: A Leader's Guide to Work in an Age of Upheaval" kitabının yazarıdır.

Johnny C. Taylor, Jr.

2024 yılına girerken iş dünyası, yapay zeka, giderek çeşitlenen bir toplum ve esnek bir küresel işgücüne duyulan ihtiyacın bir araya gelmesiyle sismik bir değişim geçiriyor.

Yapay zeka, kritik bir zamanda keşifsel bir teknolojiden temel bir iş itici gücüne dönüşüyor. Düşen verimlilik, işgücü kıtlığı ve ücret artışı, istikrarsız bir işgücü piyasasına katkıda bulunarak ekonomik belirsizliğe yol açmıştır. İşgücü maliyetlerindeki bir artış, üretkenlikte orantılı bir büyüme eşlik etmezse, karları tüketerek veya enflasyonu artırarak özellikle sorunlu olabilir.

Yapay zekadan yararlanmak, çalışanların iş yerinde daha değerli görevlere odaklanmaları için zaman ve enerji kazandırabilir; bu da işverenler göreceli işgücü maliyetlerini artırmadan üretkenliği artırmaya çalışırken önümüzdeki yıl çok önemli olacaktır.

Bununla birlikte, şirketlerin yapay zekanın uygulanması ve işletilmesi ile ilgili riskleri azaltması çok önemli olacaktır. Yapay zeka vaat ettiği tüm şeylere rağmen, doğru kullanılmadığı takdirde mevcut önyargıları miras alabilir, özel verileri tehlikeye atabilir veya dijital uçurumu daha da yaygınlaştırabilir. İşyerlerinde YZ kullanan şirketler, YZ sistemlerinin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve adilliğini sağlayan sağlam etik çerçeveler oluşturmalıdır.

İşletmeler ayrıca, parçalanmış bir ulusu daha da bölmekle tehdit eden 2024 başkanlık seçimlerinin zorluğuyla da karşı karşıya kalacaklar. İşyerinde nezaket çağrısı, çekişmeli bir siyasi iklimin arka planında yankılanıyor. Bu çeşitliliğe sahip toplumda, ortak bir zemin bulmak, uyumlu bir işgücü için çok önemli hale geliyor ve işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olabilir. Şirketlerin, insanların kendilerini ait hissettikleri kapsayıcı işyerleri yaratmaları zorunlu olacak ve bu da her alanda karşılıklı saygıyı teşvik etmekle başlayacak.

Yenilikçi YZ stratejileriyle donatılmış, küresel olarak dirençli ve kapsayıcı bir işgücü oluşturmak, işletmelerin önümüzdeki yılın zorluklarını ve belirsizliklerini başarıyla atlatmalarını sağlayacaktır.

Yukarı, ama uzak değil

Mark Zandi, Moody's Analytics'in baş ekonomistidir.

Mark Zandi

Hisse senedi yatırımcıları harika bir yıl geçirme yolunda ilerliyor. Hisse senedi fiyatlarındaki artış ve temettüler de dahil olmak üzere 2023 yılı getirileri %15'e yaklaşma yolunda ilerliyor. Bu, yılın başında tahmin ettiğimden bile daha iyi.

Ancak gelecek yıl ya da öngörülebilir gelecekte bu tür kazançlara güvenmeyin. İhtiyatlı bir planlamacı, şu anda baktığımızın yarısına yakın olan uzun vadeli tarihsel getirilerle tutarlı kazançlar beklemelidir.

Ekonomi, geniş çapta beklenen bir resesyondan kaçındı ve yatırımcıların rahatlaması hisse senedi fiyatlarını yükseltiyor. Bir yıl önce,(benim dahil olmadığım) fikir birliği, acı verici yüksek enflasyonu bastırmak için Federal Rezerv'in istihdam düşene ve işsizlik artana kadar faiz oranlarını yükseltmesi gerektiğiydi.

Ancak böyle bir şey olmadı. Bunun yerine, tedarik zinciri ve işgücü piyasası aksaklıkları da dahil olmak üzere pandeminin etkilerinin azalması ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının petrol ve gıda fiyatları üzerindeki etkisinin azalmasıyla enflasyon geriledi. Fed faiz oranlarını artırmayı durdurdu ve politika yapıcılar enflasyonun hedeflerine yaklaştığından emin olduklarında faiz oran larını düşürmeye başlayacaklar. Bu, hisse senedi fiyatlarında bir sonraki anlamlı yükseliş için katalizör olacaktır, ancak bu muhtemelen gelecek yıla kadar gerçekleşmeyecektir.

Ancak, hisse senedi fiyatlarındaki herhangi bir yükseliş yüksek değerlemelerle sınırlı kalacaktır. Hisse senedi fiyatları, bir hisse senedinin değerinin nihai kaynağı olan şirket karlarına kıyasla yüksektir. Bu durum özellikle yapay zeka vaadiyle hareket eden birkaç yüksek uçan teknoloji hissesi için geçerli (Microsoft ve Nvidia'yı düşünün). Ancak borsanın geri kalanı da ucuz değil.

Elbette, hisse senedi fiyatlarını tahmin etmek cesur bir iştir. Yapay zeka coşkusu yutturmacadan daha gerçek olursa fiyatlar daha fazla yükselebilir. Enflasyonun daha inatçı olması ve Fed'in faiz oranlarını düşürmesinin daha uzun sürmesi, hatta politika yapıcıları faiz oranlarını yeniden artırmaya zorlaması durumunda da fiyatlar daha zayıf olabilir.

Bu artan belirsizlik, hisse senedi yatırımlarınızı zamanlamaya çalışmamanızı veya kısa vadeli bir ufka sahip olmanızı savunuyor. En iyisi, uzun vadeyi göz önünde bulundurarak tutarlı bir şekilde yatırım yapmaktır. Ve geçen yılki yüksek getirilerin devam etmesini beklemeyin. Devam etmeyecek.

Sendikalar ücretleri yüksek tutabilir

Dana Peterson, The Conference Board'da baş ekonomisttir.

Dana Peterson

Sıkı işgücü piyasalarında yeniden artan sendika etkisi, ücretleri 2024 ve sonrasında da yüksek tutabilir.

Yaygın işgücü kıtlığının ortasında hızlı ücret artışı, pandemi sırasında ABD enflasyonunu teşvik eden temel faktörlerdi. İşçiler daha kazançlı işler için düşük ücretli işlerden ayrıldıkça ve işletmeler çalışanları çekmek ve elde tutmak için ücretleri artırdıkça, ücretler on yıllardır görülmeyen seviyelere yükseldi. Yüksek ücretler, düşük faiz oranları ve teşvik çeklerinden elde edilen fazla tasarruflar tüketici harcamalarını artırarak enflasyonu daha da körükledi. Yüksek fiyatlar sayesinde hanehalkı fazladan harcadığı paranın karşılığını daha az gördü ve Federal Rezerv de buna federal fon oran ını son 22 yılın en yüksek seviyesine çıkaran bir dizi faiz artırımıyla karşılık verdi.

Pandemi sonrası iş dünyasının işgücüne olan talebinin azalması ücret balonunun sönmesine yardımcı oluyor. Bu durum, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama, kamu ve belirli imalat türleri gibi işgücü açığı yaşanan sektörler dışında, daha az iş ilanı ve daha az sayıda işe alımla kendini gösteriyor. İşgücü açığı olan birçok sektör yüz yüze çalışmayı gerektiriyor. İşgücü sıkıntısı çekmeyen sektörlerde ücretler daha yavaş artıyor.

Sendika üyeliği %10 ile tüm zamanların en düşük seviyesinde - 40 yıl önceki seviyenin yarısı. Ancak inşaat, imalat ve sağlık hizmetleri gibi yoğun olarak sendikalaşmış sektörler güçlü ücret artışları görmeye devam ediyor ve bu da genel ücret artışını 40 yıllık normlara göre yüksek tutuyor.

Devam eden işçi açıkları, artan bebek patlaması emeklilikleri ve düşük doğum oranlarının neden olduğu işgücü arzı kısıtlamalarından kaynaklanmaktadır. Sendikalar, vasıflı işçilerin az olduğu durumlarda daha iyi ücret paketleri üzerinde pazarlık yapabilmektedir. Yüksek ücretler firmalar için girdi maliyetlerini artırmakta, firmalar da bu yükü müşterilere yansıtmaktadır.

Emekliliklerin devam edeceği düşünüldüğünde, işgücü açığı ve buna eşlik eden yüksek ücretler muhtemelen devam edecektir. Örgütlü işgücü, sendikalı sektörler için önümüzdeki birkaç yıl boyunca ücret artışlarının kilitlenmesinde hayati bir rol oynayacaktır. Bu durum bazı işçiler için ceplerine daha fazla para girmesi anlamına gelirken, aynı zamanda kasada daha yüksek fiyatlar anlamına gelecek ve Fed'in faiz oranlarını birçok kişinin beklediğinden daha yüksek tutmasının bir nedeni olacaktır.

Yaklaşan bir resesyon mu?

Desmond Lachman American Enterprise Institute'de kıdemli araştırmacıdır. Uluslararası Para Fonu'nun Politika Geliştirme ve İnceleme Departmanı'nda müdür yardımcılığı ve Salomon Smith Barney'de gelişmekte olan piyasalar ekonomi stratejisti olarak görev yapmıştır.

Desmond Lachman

2008 yılında Federal Rezerv, Büyük Durgunluğu tetikleyen subprime mortgage kredisi krizi ve konut iflası karşısında hazırlıksız yakalanmıştı. Bugün de Fed benzer bir hata yapıyor gibi görünüyor.

Ticari emlak sektöründe büyük sorunların baş gösterdiğine dair açık işaretlerin olduğu bir dönemde bile, enflasyonu yenmek için daha uzun süre yüksek faiz oranlarına ihtiyaç olduğu konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bu sorunun önümüzdeki yılın ortalarına doğru bölgesel banka iflasları dalgasına yol açması ve bunun da yeni bir ekonomik durgunluğu tetiklemesi çok muhtemeldir.

Covid pandemisinin ticari gayrimenkul sektörünü altüst ettiğini söylemek büyük bir eksiklik olacaktır. Bunu çalışma ve alışveriş alışkanlıklarını kalıcı olarak değiştirerek yaptı; artık işverenler çalışanlarının tam zamanlı olarak ofisten çalışması gerektiğine inanmıyor ve artık insanların alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmasına gerek yok.

Sonuç olarak, ofis boşluk oranları ülke genelinde %16'nın üzerine fırlayarak 2008'deki zirveyi aştı. Bu durum, yüksek faiz oranlarıyla birlikte, emlak geliştiricilerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde vadesi gelen 1,5 trilyon dolarlık emlak kredisini nasıl çevireceklerini görmeyi zorlaştırıyor.

Bu yılın başlarında, Silicon Valley Bank ve First Republic Bank merkezli bölgesel bir banka krizi yaşadık. Gelecek yıl, ticari emlak kredisi temerrütleri dalgası birçok bölgesel bankanın batmasına neden olarak ekonomik durgunluğu tetikleme potansiyeline sahip. Bu gerçekleştiğinde, Fed sallantıdaki ekonomiyi desteklemek için keskin bir U dönüşü yapmak zorunda kalacaktır. Bunu da faiz oranlarını düşürerek ve niceliksel sıkılaştırma politikasından gevşeme politikasına geçerek yapacaktır.

Daha güçlü kazançlara hazır olun

Savita Subramanian, BofA Securities'de ABD Hisse Senedi ve Kantitatif Strateji başkanıdır.

Savita Subramanian

Bu yıl dirençli bir ABD ekonomisine rağmen, kurumsal kazançlar durgunluk içindeydi ve 2022'nin sonundan bu yana üç çeyrek üst üste negatif büyüme kaydetti. Ayı yatırımcıları temkinli olmak için zayıf talebi, azalan fiyatlandırma gücünü, hala yüksek olan ücretleri, faiz oranlarındaki hızlı yükselişi ve soğuyan ekonomiyi gerekçe gösteriyor. Ancak BofA Global Research olarak biz daha iyimseriz. S&P 500'deki şirketlerin karları bu yılın üçüncü çeyreğinde toparlanmaya başladı ve 2024'e kadar kazanç artışının devam etmesini bekliyoruz.

Neden mi? Öncelikle, temel analistlerimizle yaptığımız bir anket, bazılarının "altın kilitler" olarak tanımladığı duruma ilişkin geniş beklentileri ortaya koyuyor: yavaşlayan ancak düşmeyen fiyatlar ve devam eden ücret enflasyonunun verimlilik artışları ve başka yerlerde düşen maliyetlerle dengelendiği daha yüksek marjlar.

Ayrıca, Kurumsal Amerika maliyetleri kısarak ve son on yıldaki düşük faiz oranlarından yararlanarak uzun vadeli borçları cazip oranlarda sabitlemek için adapte oldu. Sınırlı ücret, girdi maliyeti ve faiz oranı baskılarıyla geçen yılların ardından şimdi daha yalın maliyet yapıları ve verimliliğe yeniden odaklanıldığını görüyoruz.

Şirketlerin verimliliğe yeniden odaklanması bizi şaşırtmamalı. Uzun süreli ücret enflasyonu dönemleri tarihsel olarak şirketleri, ister süreçleri düzene sokarak ister ezbere dayalı, tekrar eden eylemleri otomatikleştirerek (ticareti elektronik hale getirmek, fast food hattı aşçılarını otomatikleştirmek veya çağrı merkezi operatörlerini bilgisayarlaştırmak gibi) daha az insanla daha fazlasını yapmalarını sağlayan önlemlere harcama yapmaya teşvik etmiştir.

ABD tüketicisinin iştahını küçümsemek de tehlikelidir, özellikle de ev sahiplerinin %85'inin düşük sabit oranlarda ipotek yaptırdığı ve nakit bakiyelerindeki daha yüksek getiriler yoluyla yükselen oranlardan faydalandığı günümüzde. İzlenmesi gereken faktör istihdamdır: Tüketiciler gelir kaynaklarını kaybedene kadar harcama yapma eğilimindedir. Reel ücret artışı şu anda pozitif (tüketimin temel itici gücü) ve ABD işgücü piyasasının yapısal sıkılığı göz önüne alındığında yaygın işten çıkarmalar daha az olası.

Gelecek yıl, olası bir ekonomik yavaşlamaya rağmen büyük ABD kamu şirketlerinin kazançlarında orta ila yüksek tek haneli büyüme bekliyoruz. Kazançlar genellikle BofA ekonomistlerinin gelecek yıl yavaşlamasını beklediği GSYİH ile birlikte (birkaç ay aşağı yukarı) düşer, ancak istisnalar da vardır. Covid sonrası mallardan hizmetlere yaşanan büyük kaymanın ardından mal tüketiminin istikrara kavuşması ve hizmet tüketiminin ılımlılaşması, gelecek yıl kurumsal kazançların (daha çok mallara bağlı) GSYİH büyümesini (daha çok hizmetlere bağlı) geride bırakmasına neden olabilir.

Yapay zekayı kullanmayanlar geride kalacak

Daniel W. Linna Jr. Northwestern Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde ve mühendislik fakültesinin bilgisayar bilimleri bölümünde kıdemli öğretim görevlisidir. Dan, daha önce büyük bir hukuk firmasında sermaye ortağı, geliştirici, BT yöneticisi ve danışman olarak çalışmıştır.

Daniel W. Linna Jr.

2024 yılında, kuruluşlar ve bireyler yapay zekanın önemli yeteneklerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabilecekleri konusunda daha da fazla şey öğrenecekler.

ChatGPT gibi genel amaçlı yapay zeka araçları birçok görevi tamamlayacak ve verimliliği artıracak. Ancak en önemli ilerlemeler, belirli sorunlara odaklanan YZ sistemleri tasarlayan ve geliştiren alan uzmanlarından gelecek. Örneğin, hukuk uzmanları, sözleşmeler ve anlaşmazlıklar gibi belirli yasal zorluklar için işletmelere ve bireylere rehberlik sağlayan diyalogsal YZ sistemleri geliştirmektedir.

İşletmeler, rakiplerine ayak uydurmak için YZ araçlarını benimseme konusunda büyük bir baskıyla karşı karşıya kalacaktır. Ancak sadece YZ araçlarını benimsemek ve kullanmak uzun vadede yeterli olmayacaktır. İşletmelerin ürün ve hizmetlerini dönüştürme sürecine başlamak için şimdi YZ araştırma ve geliştirmesine yatırım yapmaları gerekecek veya gelecekte pazarları önemli ölçüde değişirken geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Şirketler kendilerini kullandıkları teknolojilerle değil, güçlü yönlerini artırmak ve pazarlarındaki fırsatları yakalamak için YZ sistemlerini stratejik olarak nasıl tasarladıkları ve kullandıklarıyla ayırt edeceklerdir.

En başarılı kuruluşlar, tüm çalışanlarını yapay zekayı kullanmaları için eğitecek ve güçlendirecek, bunu önceden belirlenmiş birkaç kişiyle sınırlandırmayacaktır. İşe en yakın olan çalışanlar, inovasyonu ileriye götürmenin yollarını bulacaktır.

Bireyler, iş yerinde ve kişisel yaşamlarında birçok görevi otomatikleştirmek ve artırmak için yapay zekayı kullanacaktır. Örneğin, yapay zeka e-postaların sindirilmesine ve yanıtların hızla hazırlanmasına yardımcı olacaktır. Daha da iyisi, sohbet robotları, yapay zeka asistanları ve diğer yapay zeka sistemleri, iş ve kişisel görevleri yönetmek için çok sık kullanılan yapılandırılmamış e-postaların yerini alacak.

Bu durumdan en çok faydalananlar, eğitime yatırım yapanlar ve YZ sistemlerinin işlevsel düzeyde nasıl çalıştığını öğrenmek için ücretsiz ve düşük maliyetli çevrimiçi eğitimlerden yararlananlar olacaktır.

Önümüzdeki yıl, YZ hakkındaki yersiz abartılar daha belirgin hale gelecektir. Örneğin, insanların yapabildiği herhangi bir akıllı görevi yerine getirebilen makineler olan yapay genel zekaya yaklaşan herhangi bir şeyden çok uzaktayız. Ancak hiç kuşkunuz olmasın, günümüzün YZ'si, özellikle de YZ sistemleri belirli sorunları çözmek için geliştirildiğinde oldukça yeteneklidir.

Bu tahminlerin birçoğu kolay çünkü bunlar kuruluşların ve bireylerin yapmaya karar vermesi gereken şeyler. Bunu 2024'te gerçekleştirmek kurumların ve bireylerin elinde.

Kaynak: edition.cnn.com