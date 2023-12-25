Ekibi, hapisteki Rus muhalefet lideri Alexey Navalny'nin 'bulunduğunu' söyledi

Sözcüsü Kira Yarmysh X'te yaptığı açıklamada "Alexey'i bulduk" dedi ve ekledi: "Şu anda Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Kharp yerleşiminde IK-3'te bulunuyor."

Yarmysh, Navalny'nin avukatının Pazartesi günü erken saatlerde kendisini ziyaret ettiğini ve hapisteki aktivistin "durumunun iyi olduğunu" söyledi.

Navalny'nin avukatları 11 Aralık'ta kendisiyle irtibatı kaybettiklerini söylemişlerdi. O zamana kadar Moskova'nın yaklaşık 150 mil doğusundaki bir ceza kolonisinde hapsedilmişti.

Aşırılıkçı bir topluluk oluşturmak, aşırılıkçı faaliyetleri finanse etmek ve çok sayıda başka suçtan suçlu bulunmasının ardından Ağustos ayında 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Navalny'nin destekçileri, tutuklanmasının ve hapsedilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerini bastırmaya yönelik siyasi amaçlı bir girişim olduğunu iddia ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com