Eintracht Frankfurt, Rangers'ın kalbini kıran penaltı atışları zaferiyle Avrupa Ligi finali peri masalı zaferini mühürledi

Çarşamba günü kulakları sağır eden gürültü ve bunaltıcı 31C (88F) sıcağın ortasında Frankfurt, Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda peri masalı gibi bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu perçinlemek için Glasgow Rangers'ı 1-1'lik beraberliğin ardından dramatik bir penaltı atışıyla 5-4 yendi.

Kolombiyalı Rafael Borre, Joe Aribo'nun açılışını iptal ettikten sonra, eski Arsenal orta saha oyuncusu Aaron Ramsey'in Rangers için kaçırdığı karar penaltısını eve yerleştirdi

İnanılmaz bir şekilde, Bundesliga'yı şampiyon Bayern Münih'in 35 puan gerisinde 11. sırada tamamlamasına rağmen Frankfurt, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin birinci potasında Alman devine katılacak.

Avrupa Ligi tarihinde finale yenilgisiz ulaşan sadece üçüncü takım olan Frankfurt, İspanyol devi Barcelona ve etkileyici West Ham karşısında elde ettiği unutulmaz zaferleri içeren büyülü bir Avrupa yolculuğunu düşünebilir.

Ve 2019'da son şampiyon Chelsea'ye karşı yarı finalde penaltı atışlarıyla alınan yenilginin acısını çekmiş olan Frankfurt taraftarları için zaferin şekli daha tatlı olamazdı, zira kulüplerinin maç formasının renklerini giyerek kalenin arkasında gürültülü bir beyaz duvar oluşturdular.

Binlerce taraftar da kulübün Almanya'daki Deutsche Bank Park'ını tıka basa doldurarak benzer bir gürültülü atmosferi kendi ülkelerinde yarattı.

İskoçlar maç için Sevilla'ya akın ederken, stadyumdan atılan bir tweet 'e göre yaklaşık 30.000 Rangers taraftarı maçı yakındaki Estadio La Cartuja'daki büyük ekranlardan izledi.

'Kesinlikle yıkıldım'

2008'de Zenit St Petersburg'a kaybettikten sonra turnuvanın finalinde ikinci yenilgisini alan Rangers için yaraların sarılması biraz zaman alabilir.

Frankfurt kalecisi Kevin Trapp'ın uzatmaların son anlarında Ryan Kent'in yakın mesafeden yaptığı sansasyonel kurtarış şüphesiz Rangers taraftarlarının zihnine kazınacak zira İskoç ekibi maçın sonlarına doğru kazanmaya çok yaklaşmıştı

Rangers'tan John Lundstram BT Sport'a yaptığı açıklamada "Çok üzücü" dedi. "Maçı kazanabilirdik ama [Trapp'tan] ne kurtarış ama. Ne yapabilirsin ki? Kesinlikle yıkıldım. Çok, çok, çok üzgünüm."

Orta saha oyuncusu Steven Davis şunları ekledi: "Büyük bir hayal kırıklığı. Hemen düşünmek çok zor. Bu aşamaya tekrar gelmenin ne kadar zor olacağını biliyoruz."

Ancak Rangers bu yıl ve son on yılda Avrupa futbolunun en önemli finallerinden birine ulaşmak için çıktığı inanılmaz yolculuğa dönüp bakabilir.

Alman devi Borussia Dortmund'a karşı alınan çarpıcı galibiyetle başlayan unutulmaz serüven, Glasgow'daki bir başka ünlü gecede Rangers'ın bir başka Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig'i mağlup etmesiyle devam etti.

On yıl önce Rangers uçuruma doğru bakıyordu - borç batağına saplanmış ve yönetilemez hale gelmiş, sadece İskoç futbolunun dördüncü kademesinden yeniden başlayabilmek için yeni bir şirket kurmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon ezeli rakipleri Celtic'e yenilerek İskoçya Premiership şampiyonluğunu koruyamasalar da Çarşamba günü Rangers'ın ne kadar yol kat ettiğinin bir göstergesiydi.

McGregor'un kefareti

Sakatlığı nedeniyle 2008'de Zenit'e karşı oynanan finalde forma giyme şansı bulamayan Rangers'ın 40 yaşındaki kalecisi Allan McGregor, skoru eşit tutmak için bir dizi akıllı kurtarış yaptı.

Ansgar Knauff'un güçlü şutunu akrobatik bir dalışla direkten döndüren McGregor, net fırsatların az olduğu ilk yarıda en iyi kurtarışını yaptı.

İkinci yarının 10. dakikasında, maçın büyük bölümünde gölgeleri kovalayan geçici forvet Aribo, Frankfurt orta saha oyuncusu Djibril Sow'un hatalı kafa vuruşunun ardından koşmaya başladı.

Defans oyuncusu Tuta'nın çelme takmasının ardından Aribo, Trapp'ın yanından soğukkanlı bir bitiriş yaparak bu sezonki ilk golünü attı.

İkinci yarıdaki su molasından dakikalar önce, Kolombiyalı Borre'nin Filip Kostic'in davetkâr ortasını gole çevirmek için en hızlı reaksiyonu göstermesiyle stadyumun beyaz yarısında patlama sırası geldi.

Borre ve Kostic'in bu sezon Bundesliga'da sırasıyla kulübün en skorer ve en skorer oyuncuları olduğu düşünüldüğünde bu gol belki de kaçınılmazdı ancak Rangers defans oyuncusu Connor Goldson topun yanından geçip gitmesine izin verdiği için hayal kırıklığına uğrayacaktı.

Normal sürenin gergin bir şekilde sona ermesi, uzatmaların daha da gergin geçmesini engelledi; Borre, Calvin Bassey'in kaymasının ardından gole çok yaklaştı ancak Rangers defans oyuncusu mükemmel bir şekilde toparlanarak Kolombiyalı oyuncunun ikinci golünü atmasını engelledi.

İskoçlar maçın sonunda neredeyse muhteşem bir galibiyete ulaşıyordu ancak Trapp, Kent'ten harika bir kurtarış yaptıktan sonra James Tavernier'in serbest vuruşunu durdurarak maçı penaltılara taşıdı.

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Kaynak: edition.cnn.com